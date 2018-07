Pahvipuristimet pursuilevat ja ihmisiä kiukuttaa – viisi syytä, miksi näin käy

Pahvinkeräysastioiden täyttyminen äärimmilleen saa ajoittain aikaan roskaantumista, kun ihmiset jättävät pahvejaan astian viereen. Roskaantuneista pisteistä kohistaan aika ajoin esimerkiksi kaupunkien Facebook-ryhmissä. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy saattaa saada yhdestä täydestä astiasta kymmeniä valituksia päivässä.

Rinki-ekopisteisiin palautetaan kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia. Keräyspisteiden järjestämisestä ja ylläpidosta vastaavat pakkausten tuottajat.

Ringin lähes 2 000 pisteestä yli 300 on varustettu kartongin puristimellisella keräysastialla, joka litistää pahvin ja kartongin tiiviisti isoon säiliöön. Pakkausmuoville on käytössä noin 150 puristinta. Puristimia on lähinnä vilkkaimmissa palautuspisteissä, esimerkiksi hypermarkettien kupeessa tai lomapaikkakunnilla.

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n sopimusasiantuntija Taneli Lumiaro kertoo yleisimmät syyt, miksi pahvipuristin on täynnä tai ei toimi odotetusti. Lumiaron mukaan näistä kaksi ensimmäistä selittävät jopa 90 prosenttia täyttymisongelmista.

Käyttöohje löytyy puristimen täyttöaukon yhteydestä, samoin painikkeet. Nina Keski-Korpela / Yle

1. Hätä-seis-painikkeen painaminen

Pahvit ja kartongit laitetaan pienestä aukosta jätepuristimeen, minkä jälkeen käyttäjän pitäisi painaa vihreää starttipainiketta. Jokaisessa puristimessa on kuitenkin myös hätäpysäytyspainike, joka on tarkoitettu hätätilanteita varten.

Laite ei käynnisty itsestään hätäpysäytyksen jälkeen. Niinpä puristimen "palautuslokero" täyttyy, kun pahveja ei saada siirtymään isoon säiliöön.

Suurin osa tilanteista on Lumiaron näkemyksen mukaan tahattomia, epähuomiossa tai vahingossa tapahtuneita. Kuitenkin esimerkiksi Tampereella on sattunut tapaus, jossa lintu oli lentänyt sisään puristimeen. Laite hätäpysäytettiin ja palokunta soitettiin paikalle, mutta lintu oli jo lähtenyt astiasta.

Hätäpysäytyspainike on näkyvästi merkittynä, puristimen molemmilla puolilla. Nina Keski-Korpela / Yle

Ratkaisu: Soitto asiakaspalveluun. Myös puristinten etävalvonta näyttää, onko hätäpysäytyspainiketta painettu. Tieto välittyy siis nopeasti etävalvontaan, mutta puristin on käytävä nollaamassa paikanpäällä.

Rinki voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi kauppaliikkeen kanssa, jonka pihalla astia on. Vastineaika vaihtelee jätekertymän mukaan, eli hiljaisempana aikana nollaus voidaan yhdistää myös tyhjennys- tai siivouskäyntiin.

Puristinta ei saa yrittää itse takaisin toimintaan.

– Lähes aina hätäpysäytys on vahinko, mutta entä jos laite onkin juuri sillä kertaa pysäytetty oikeasta syystä? muistuttaa Lumiaro.

2. Isojen pahvien holvautuminen

Jos puristimeen tungetaan iso, taiteltu pahvi, se saattaa aueta ja holvata palautuslokeron niin, että uusia pahveja ei pääse lokeron alaosassa olevaan puristimeen. Puristimen mäntä liikkuu, mutta pahvi ei päädy sille asti.

Erityisesti suuret määrät isoja pahveja kerralla tukkivat puristimet. Rinki-ekopisteet on suunniteltu kuluttajapakkauksille, mutta puristimiin tulee välillä suuriakin määriä yritysten pakkauksia.

Ongelmat ovat pahimpia juuri vilkkaimmissa kohteissa, joihin palautetaan paljon pahvia. Lumiaron mukaan kaikkiaan jopa noin 90 prosenttia ongelmista aiheutuu joko hätäpysäytyspainikkeesta tai pahvien holvautumisesta.

Kun iso pahvi holvaa täyttötilan, sen päälle alkaa kertyä pakkausjätettä. Nina Keski-Korpela / Yle

Ratkaisu: Yritysten ohjaaminen ja valistaminen jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen.

Tyhjennyksen yhteydessä holvautunut pahvi poistetaan käsin. Isoimmat pahvit on syytä repiä tai leikata pienemmiksi ennen puristimeen laittoa. Tällä hetkellä holvautumista ei havaita etänä.

– Kehitystyö on käynnissä, jotta tilanne tunnistettaisiin aiemmin ja saataisiin paikalle henkilö avaamaan holvaus, kertoo Lumiaro.

3. Kuljetusyrityksen laiminlyönti

Kun jätepuristimen säiliö alkaa täyttyä, tilanteen voi havaita valvomosta. Täyttymistä tarkkaillaan puristimen vastapaineesta. Kun puristin työntää jätettä säiliöön, paine on sitä pienempi, mitä tyhjempi säiliö on. Kun kierrätysmateriaalia on kertynyt paljon, puristimen mäntä joutuu tekemään enemmän töitä ja vastapaine on isompi.

Kun säiliö on noin 80-prosenttisesti täynnä, lähtee ajotilaus sopimuskuljettajalle. Jos tässä vaiheessa kuljetusyritys ei jostain syystä hoidakaan tehtäväänsä, voi säiliö jäädä tyhjentämättä. Tapauksia on tosin Lumiaron mukaan vain harvoin.

Ratkaisu: Kuljetusyritysten tarkempi valvonta.

Hämeenlinnan Idänpäässä sijaitseva pahvinkeräyspuristin ei ole etävalvonnan mukaan täynnä. Viisiportaisella asteikolla täyttöaste on vasta kaksi, mutta pisteellä näytti 17. heinäkuuta tältä. Kyse on holvautumisesta, ja lisäksi tällä pisteellä on painettu myös hätäpysäytystä, kertoo sopimusasiantuntija Taneli Lumiaro. Nina Keski-Korpela / Yle

4. Tekniset syyt

Lumiaron mukaan varsinaiset tekniset ongelmat ovat marginaalisia.

– Tapauksia, joissa tieto ei ole tullut perille oikein on ollut ehkä yksi tai kaksi. Nekin olivat lähinnä sellaisia, että puristinten paikat ovat menneet sekaisin eli laite antaa tietoa väärästä paikasta.

Ratkaisu: Huolellisuus ja tarkkaavaisuus ajotilauksissa ja puristimien tietojen tallentamisessa etävalvontajärjestelmään.

Idänpään muovinkeräyspuristimeen mahtuu vielä hyvin pakkausjätettä. Alaosan mäntä puristaa pakkaukset isompaan säiliöön. Nina Keski-Korpela / Yle

5. Tyhjennysväli on arvioitu väärin

Tämä on kaikkein vaikeimmin ennakoitavissa oleva ongelmatilanne. Pahvien palautus ei ole tasaista. Tyhjennystahdin optimointi on haastavaa: puolityhjiä astioita ei kannata tyhjentää, mutta päivän päästä astia voikin olla jo ääriään myöten täynnä. Keräysastian tyhjennyspaino on keskimäärin 4,5 tonnia, mutta maksimimäärät ovat olleet reilusti suurempiakin, lähelle kuuden tonnin luokkaa.

Taneli Lumiaron mukaan esimerkiksi Mäntsälässä on ollut tapaus, missä pahvipuristimeen tuli yli 10 000 kiloa pahvia viiden päivän aikana. Ringin kierrätystoiminnan alkuaikoina jokin puristin taas saattoi olla jopa puoli vuotta tyhjentämättä, kun ennakkotietojen valossa täyttyminen oli arvioitu yläkanttiin.

Ennen joulua ja juhannusta kartonkipuristimet tyhjennetään jo noin 70-prosenttisina. Lisäksi on muitakin huippusesonkeja.

– Joulu on pahin, mutta kun lumet sulavat ja alkaa ulkokalustekausi ja jos se menee samaan aikaan pääsiäisen kanssa, puhutaan yhtä vaikeasta ajasta kuin joulu.

– Kolmas on koulujen päättyminen. Myös parhaillaan oleva marjakausi, mutta marjalaatikot eivät ole meille ongelmapahvia, paitsi paikoissa, joissa ei ole puristinta.

Asiakaspalvelunumero löytyy kierrätyspisteeltä. Nina Keski-Korpela / Yle

Ratkaisu: Soitto asiakaspalvelunumeroon, joka löytyy joka astiasta. Soittoja voi tulla päivässä useita kymmeniäkin samasta täydestä astiasta, kertoo Lumiaro. Näin tieto ongelmasta välittyy kuitenkin nopeasti eteenpäin.

Pääkaupunkiseudulla osassa tavallisista, puristimettomista pinta-astioista on anturit, jotka välittävät tietoa astian täyttöasteesta. Muualla Suomessa pinta-astiat punnitaan tyhjennyksen yhteydessä ja punnitustietoa käytetään hyväksi tyhjennysten optimoinnissa.