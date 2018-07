Pelkääkö media mustaa miestä? Maahanmuutosta puhutaan mediakriittisesti Ylen SuomiAreena-paneelissa maanantaina

Miksi maahanmuutto on asia, jota pitää joko vastustaa tai kannattaa? Hyysätäänkö mediassa maahanmuuttajia tai marginalisoidaanko heidät aina samoihin rooleihin? Entä miten uutisoida terroriteoista?

Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Porin SuomiAreenassa Ylen lavakeskustelussa “Pelkääkö media yhä mustaa miestä? Mediakriittistä puhetta maahanmuutosta ja muuttuvasta Suomesta”.

Panelisteina ovat Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen, Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Petterson, tutkija Miika Tervonen, radiojuontaja Yagmur Özberkan ja SDP:n kaupunginvaltuutettu Husu eli Abdirahim Hussein. Keskustelua vetää Yle Radio 1:n Ykkösaamun toimittaja Olli Seuri.

Juontaja Seurin mukaan maahanmuutto on mahdollisesti keskeisin yksittäinen asiakysymys, joka määrittää tällä hetkellä EU:n ja sen jäsenmaiden poliittista tulevaisuutta.

– Vuoden 2015 kriisi on jo takana päin, mutta poliittisesti maahanmuutto jakaa kansaa syvemmin kuin muutama vuosi sitten, hän sanoo.

Omat terveisensä keskusteluun lähettävät videolla myös Feministisen puolueen varapuheenjohtaja Pazilaiti Simayijiang, jihadismitutkija Atte Kaleva ja Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila.

Kalevan mukaan valtamedia on luonut hyssyttelyllä tilaa valemedialle. Seurinkin mukaan on syytä kysyä, onko median toiminnassa jotain, mikä johtaa ihmiset näiden ”käärmeöljykauppiaiden” pariin.

– Tällaisena aikana tarvitaan enemmän tietoa siitä, miksi maahanmuutto on joillekin kansalaisille niin tärkeä kysymys ja miksi asian käsittely on niin vaikeaa. Kyse on varmasti journalistista mediaa suuremmasta kysymyksestä, mutta meidän pitää itse olla sen selvittämisessä mukana, hän sanoo.

Seuri odottaa avointa, mutta asiapitoista keskustelua median kipupisteistä, mutta myös laajempaa näkemystä siitä, onko maahanmuuttoon liittyvästä umpikujasta ulospääsyä.

– Keskustelun näkökulmasta on oireellista, kuinka Matias Turkkila saattaa sanoa, että media tekee peeärrää maahanmuuton tai maahanmuuttajien puolesta, mutta samaan aikaan esimerkiksi mediatutkimuksessa on selvitetty, kuinka media käsittelee maahanmuuttoa etupäässä ongelmana, Seuri sanoo.

– Sitten meillä on muuttuva Suomi, joka näkyy hirveän vähän mediassa. Normi on edelleen valkoinen, kuten Pazilaiti Simayijiang sanoo.

Ylen lavakeskustelu on SuomiAreenan ohjelmassa maanantaina 16.7.2018 kello 11.30-12.30 Eetunaukion lavalla. Keskustelua voi seurata suorana Yle Areenasta.

Katso Pazilaiti Simayijiangin, Atte Kalevan ja Matias Turkkilan puheenvuorot:

Muokattu 13.7. klo 18:55. Panelistien listaan vaihdettu toimittaja Wali Hashin tilalle Abdirahim Hussein.