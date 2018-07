Kesän lämpöennätys rikkoutui jälleen – Utsjoella mitattiin ennätyshelteitä

30 asteen raja on ylittynyt nyt kahtena päivänä peräkkäin. Sitä ennen yli 30 astetta lämmintä oli kolme vuotta sitten.

Kuluvan kesän lämpöennätys rikkoutui torstaina iltapäivällä, kun Utsjoella Kevon mittausasemalla mitattiin hurjat +30,3:n asteen lämpölukemat.

Helle-ennätys nousi eilisestä 0,2 astetta, sillä keskiviikkona Sodankylässä oli mitattu +30,1 astetta. Helteet ovat nyt poikkeuksellisen kovia, sillä 30 asteen lukemia on mitattu heinäkuussa viimeksi kolme vuotta sitten, vuonna 2015.

Näillä näkymin ennätyslämmin sää jatkuu loppuviikon ajan. Ylen meteorologi Matti Huutosen mukaan pohjoisessa lämpötila voi vielä huomennakin nousta lähelle 30 astetta.

– Viikonloppuna kovimmat helteet siirtyvät pohjoisesta etelään. Lähipäivinä lämpimintä on etelä- ja keskiosissa maata. Lapissa hieman "viilenee" viikonlopuksi, Huutonen sanoo.

Helteinen sää jatkuu ensi viikolle asti

Meteorologi Matti Huutonen arvioi, että sää jatkunee hyvin lämpimänä pitkään, näillä näkymin ensi viikon puolelle asti. Ensi viikon alku on laajalti helteinen, ellei jopa kuuma.

Siitä eteenpäin epävarmuus on suurta. On mahdollista, että ensi viikon loppupuolella sää epävakaistuu kaakosta alkaen.

– Hellelukemia mitattaneen vielä ensi viikon lopullakin laajalti. Ilmamassa on edelleen hyvin lämmintä, vaikka sateita kaakosta onkin tyrkyllä, Huutonen sanoo.

Jos säätä on pitkälle ensi viikolle vielä hankala ennustaa kovin tarkasti, varmuudella voidaan sanoa, että tulevana viikonloppuna helteitä saadaan ympäri Suomea.

Ilmatieteen laitos varoittanut helteistä

Lappiin annettiin keskiviikkona harvinainen hellevaroitus, joka on edelleen voimassa. Tänään torstaina hellevaroitus on laajentunut ja perjantaille varoituksia on annettu Lapin lisäksi pitkin Suomea.

Ilmatieteen laitoksen hellevaroituksella (siirryt toiseen palveluun) pyritään ehkäisemään kuumasta aiheutuvia terveysongelmia (siirryt toiseen palveluun). Varoituksen kohteena ovat erityisesti lapset ja vanhukset, sydän- ja verisuonisairaat, diabeetikot ja ulkona työtä tekevät.

Ilmatieteen laitos jakaa hellevaroitukset kolmeen vaaratasoon (siirryt toiseen palveluun). Nyt annettu keltainen varoitustaso, tukala helle, merkitsee yli +27 asteen päivälämpötilaa ja yli +20 asteen keskilämpötilaa.

Oranssitasolla eli erittäin tukalassa helteessä korkein lämpötila on yli +30 astetta ja keskilämpötila +24 astetta. Punaisen, eli äärimmäisen tukalan helteen tasolla lämpö kipuaa yli +35 asteen ja vuorokauden keskilämpötila on yli +28 asteen.

