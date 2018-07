Analyysi: Brexitin jälkeen Britannia tarvitsee Yhdysvaltoja yhä enemmän –Trump: Britit rakastavat minua

Yhdysvallat on Britannian suurin kauppakumppani. Se on kuitenkin pienempi kauppakumppani kuin EU:n sisämarkkinat yhteisesti.

– Britannia rakastaa minua. Äitini oli Britanniasta. He rakastavat minua, vaikka he eivät kohtelekaan meitä hyvin maidemme kaupassa. Mutta he tulevat kohtelemaan meitä hyvin, presidentti Donald Trump tervehti brittejä laskeutuessaan Stanstedin lentokentälle Lontoon läheisyydessä.

Britannian ja Yhdysvaltojen suhde on nähty napanuoramaisen läheiseksi. Niinpä oli luontevaa, että pääministeri Theresa May vieraili presidentti Trumpin luona jo viikon kuluttua tämän virkaan astumisestaan.

– Ei ole toista yhtä vahvaa liittoa kuin erityissuhteemme Yhdysvaltain kanssa, sanoi pääministeri Theresa May ennen presidentti Donald Trumpin vierailua maahan.

Napanuora on leimannut jopa Britannian rimpuilevaa suhdetta Euroopan unioniin.

Presidentti Trump on koetellut tätä erityissuhdetta suorasukaisilla odotuksillaan Britannian suunnasta. Hän haluaa puskea Britanniaa EU-eron kynnyksellä lähemmäs Yhdysvaltoja erityisesti kaupassa.

– Brexitin jälkeinen kauppasopimus Britannian ja Yhdysvaltain välillä on ensiarvoisen tärkeää presidentti Trumpille, Yhdysvaltain Lontoon suurlähettiläs Woody Johnson sanoi vierailun alla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Melania Trump laskeutuivat Stanstedin lentokentälle Lontoossa. Tolga Akmen / Lehtikuva

Ilkkuva ilmapallo ottaa Trumpin vastaan

Trumpin tänään alkanut matka Britanniaan kutistui virallisesta valtiovierailu-kutsusta työvierailuksi presidentin lennokkaiden kannanottojen myötä.

Britannian läheisimmän kumppanimaan uusin johtaja ei olekaan tehnyt diplomatiaa helpoksi.

Kuningatar Elisabet ei ajeluta presidenttiä hevosvaunuissaan Lontoon kaduilla vaan tapaa tämän Windsorin linnassaan Lontoon ulkopuolella.

Trumpia ei viedä parlamenttiin. Sen sijaan parlamentin yllä leijuu huomenna mielenosoittajien joukkorahoituksella hankkima Trumpia pilkkaava ilmapallo.

Kuusi metriä korkea oranssi pallo kuvaa Trumpin vaippaan puettuna pienisormisena vauvana. Kymmenettuhannet ihmiset aikovat osallistua mielenosoitukseen.

Pallo kertoo paljon kansalaisten mielipiteestä, mutta myös kinastelusta päättäjätasolla.

Ilmapallon lennättämiselle antoi luvan Lontoon pormestari Sadiq Khan, jonka suhtautumista Lontoon viime vuoden terrori-iskuihin Trump arvosteli säälittäväksi Twitterissä.

Trump otti Lontoon iskut esimerkiksi vaatimuksilleen maahantulokiellosta muslimeille.

– Ainakin seitsemän kuollut ja 48 loukkaantunut ja Lontoon pormestari sanoo, että ei tarvitse hätääntyä, Trump kauhisteli terrori-iskun jälkeen. Hän lisäsi, että Britanniassa ei puhuta asekielloista, koska siellä käytetään puukkoja ja kuorma-autoja.

Khan on muslimi ja puhuu monikulttuurisen suvaitsevan Britannian puolesta. Hän vastasi Twitterissä, että hänellä ei ole aikaa vastata presidentin tietämättömiin twiitteihin, jotka ottavat hänen lausuntonsa pois asiayhteydestä.

– Uskon, että minusta pidetään paljon Britanniassa, myhäili presidentti Donald Trump kuitenkin lähtiessään Nato-kokouksesta kohti Britanniaa.

– He ovat samaa mieltä kanssani maahanmuutosta ja siksihän brexit alun perin haluttiinkin, maahanmuuton takia, hän sanoi.

Trump baby -ilmapallo joukkorahoituskampanjan tekemässä havainnekuvassa. Trump Baby Crowdfunder

Trump kannattaa Britannian EU-eroa

Brexitin odotetaankin olevan Trumpin ja pääministeri Mayn keskustelujen kärjessä. Kun Britannia eroaa Euroopan unionista, se tarvinnee erityissuhdettaan entistä enemmän.

Presidentti Trump kannattaa avoimesti Britannian eroa Euroopan unionista.

Hän on käytännössä arvostellut pääministeri Mayn toimia juuri ennen kuin tämä ottaa hänet vastaan virka-asunnollaan Downing Streetillä.

Lähtiessään Nato-kokouksesta Trump kutsui Britanniaa “hotspotiksi”, levottomaksi paikaksi, joka ministerieroineen voi olla jopa vaikeampi kuin Putinin tapaaminen.

Saavuttuaan Britanniaan hän sanoi, että Britannia näyttää ainakin osittain haluavan pysyä suhteissa Euroopan unioniin.

May runnoi viime perjantaina hallituksessaan läpi EU-erosuunnitelman. Siinä Britannia pysyisi EU:n kanssa tullijärjestelyssä, joka takaisi tuotteiden sujuvan kaupan rajan yli EU:hun.

Värikäs ulkoministeri Boris Johnson ja EU-erosta vastaava ministeri David Davis erosivat sanoen, että suunnitelma pitäisi Britannian yhä EU:n määräysvallan alaisuudessa.

He pelkäävät, että tämä voisi vaarantaa Britannian mahdollisuudet solmia kahdenvälisiä kauppasopimuksia.

Trump kommentoi Britannian olevan sekaisin ja kehui eronnutta ulkoministeri Johnsonia hyväksi ystäväkseen, jonka haluaa silti tavata Britannian vierailullaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskusteli Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa Nato-huippukokouksessa 11. heinäkuuta. EPA/OLIVIER HOSLET

Kahdenvälinen kauppasopimus haussa brexitin jälkeen

Trump haluaa kahdenvälistä kauppasopimusta Britannian kanssa, joten hän haluaa Britannian irtoavan EU:sta.

Britanniakin haluaa brexitiä muun muassa pystyäkseen solmimaan kauppasopimuksia itsenäisesti EU:n ulkopuolisen maailman kanssa.

Yhdysvallat on yksittäisenä maana Britannian suurin kauppakumppani ja vientimaa. Se on kuitenkin pienempi kauppakumppani kuin EU:n sisämarkkinat yhteisesti.

Yhdysvaltain sisäministeriön mukaan Britanniassa sijaitsee taas yli puolet yhdysvaltalaisten omistamien yritysten Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan päämajoista.

Theresa May vakuutti, että maat aikovat syventää kauppasuhdettaan ja kumppanuuttaan vierailun aikana.

– Kauppa ja investointisuhteemme on vertaansa vailla. Olemme suurimpia sijoittajia toistemme talouksiin. Joka päivä miljoona brittiä käy töissä amerikkalaisissa yhtiöissä Britanniassa ja miljoona amerikkalaista käy töissä brittiyhtiöissä Yhdysvalloissa, Theresa May sanoi ennen tapaamista.

Britanniakin on kärsinyt kauppasodassa, jossa presidentti Trump iski tulleja Euroopasta tuotavalle alumiinille ja teräkselle. Trump uhkaa myös tariffeilla autotuontia, joka on huomattava osa Britannian ja Yhdysvaltain välistä kauppaa.

Britannia haluaa hermokaasun puheeksi

Erityistä ystävyyttä koettelee suhde Venäjään. May pyysi Nato-kokouksessa että Trump ottaisi Britanniassa viime kuukausina tehdyt hermokaasuiskut puheeksi presidentti Putinin kanssa.

May kiitteli kuitenkin Trumpin ja Putinin tapaamista mahdollisuudeksi lieventää jännitystä Venäjän ja lännen välillä.

Maiden läheinen turvallisuusyhteistyö näkyy myös Trumpin vierailulla. Hänet viedään katsomaan Yhdysvaltain ja Britannian erikoisjoukkojen harjoituksia.

Trump pidetäänkin viikonlopun vierailullaan suurimmaksi osaksi poissa Lontoosta ja mielenosoittajien ilmapallon näköaloista.