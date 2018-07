Gösta Sundqvist oli tarkka levyjen kansitaiteesta – mitä enemmän ja kreisimpää, sen parempi

Kurenniemen oma suosikkikansi on Häntä koipien välissä -albumi. (alhalla keskellä). Mielikuvitus oli hurjimmillaan Raparperitaivas-albumissa (oikealla keskellä).

Leevi and the Leavings yhtyeen Gösta Sundqvist oli tiiviisti mukana levyjensä kansikuvien teossa. Hän ideoi paljon, mutta kuunteli tarkkaan myös piirtäjän mielipiteitä.

Tästä on kyse Mikko Kurenniemi piirsi 13 vuoden ajan Leevi and the Leavingsin levyjenkansia.

Gösta Sundqvist oli tiiviisti mukana kansitaiteen ideoinnissa.

Kansitaide oli Kurenniemen mukaan fantasian täyteistä, vapautunutta ja erikoisia assosiaatioita sisältävää.

Gösta Sundqvist kuoli sydänkohtaukseen 46-vuotiaana vuonna 2003.

Taipalsaarelainen Mikko Kurenniemi avaa kansion, jossa lukee Leevi and the Leavings, luonnoksia ja välivaiheita. Kurenniemi piirsi yhtyeen levykansia 13 vuoden ajan. Tuona aikana bändin musiikki ja levyt tulivat hyvin tutuiksi suomalaisille.

Yhtyeen perustajan, sanoittajan, säveltäjän, sovittajan ja laulajan Gösta Sundqvistin ja Kurenniemen yhteistyö alkoi vuonna 1979. Levy-yhtiössä oli piirtäjillä kädet täynnä töitä, mutta yksi työntekijöistä tunsi Kurenniemen. Kurenniemeä pyydettiin tekemään Muotitietoinen-singlen kansi. Siitä alkoi pitkä yhteistyö.

– Gösta oli mukana levykansien teossa aivan joka vaiheessa. Ensimmäiset ideapalaverit pidettiin Punavuoren kahviloissa. Tein palavereissa luonnoksia ja olimme yhdessä vielä piirustuspöydänkin ääressä. Yhteistyömme oli monien ideoiden pallottelua puolin ja toisin, sanoo Kurenniemi.

Kurenniemellä on hyvässä tallessa 13 vuoden aikana tehdyt kansikuvat. Muistiinpanoissa on myös Gösta Sundqvistin piirtämiä aihioita. Ville Toijonen / Yle

Piirustuspöydän ääressä syntyivät vielä viimeiset ideat. Kurenniemi oli tehnyt valmiiksi Raparperitaivas-albumin takakannen. Se oli pöydällä koossa 70 x 70 senttiä. Kuvan päälle olivat jääneet tuhkakuppi, viivain ja kynänpätkä. Sundqvist tuli katsomaan lopputulosta ja huomasi tuhkakupin.

– Gösta sanoi, että tuhkis ja nuo välineet sopivat aika kivasti tuohon kuvaan. Saisiko ne vielä piirrettyä siihen? Kyllähän ne siihen vielä sai, nauraa Kurenniemi.

Levyn tuottaja pyöritteli silmiään, koska pelkäsi levyn julkaisun siirtyvän. Kurenniemen mukaan se siirtyi vain yhdellä päivällä.

Tiivistä yhteistyötä ja omien muistojen avaamista

Gösta Sundqvist oli Kurenniemen mukaan hyvin puhelias ja kertoi vuolaasti ideoitaan. Hän ei ollut iso ego, vaan kuunteli paljon myös muiden mielipiteitä ja ideoita.

– Hänen levyissään ja tarinoissaan on paljon sitä, että hän on kuunnellut ja katsellut ihmisiä. Ehkä hän luotasi minun kuvallisia ideoita ja valikoi niistä käyttökelpoisia, pohtii Kurenniemi.

Hirttäytyneen varjo on Kurenniemen mukaan rankin yksittäinen piirrustus. Ville Toijonen / Yle

Välillä kaksikko avasi kansikuviin syviäkin muistoja.

– Kävimme esimerkiksi läpi hyvin tarkasti omia koululuokkamuistojamme. Muistelimme, millaisia hahmoja olivat kovikset, kiusatut, villit tytöt, kuka oli hikipinko ja niin edelleen. Se oli puolin ja toisin kiinnostava prosessi, josta tuloksena syntyi Musiikkiluokka-albumin kansikuva.

Kuviin lisää fantasiaa ja hulluutta

Raparperitaivas-albumi oli Kurenniemen mukaan fantasian huipentuma. Gösta Sundqvist oli muun muassa ehdottanut kahta pikkupoikaa öiselle suolle, valaistua Titanicia uittamaan.

– Gösta oli sitä mieltä, että mitä enemmän ja mitä kreisimpää, niin sen parempi. Pukki katolle ja kirsikkapuita tulivuoren eteen, nauraa Kurenniemi.

Kurenniemen oma suosikki levykansista on Häntä koipien välissä, missä mies virtsaa talon seinään ja vieressä näkyy levykaupan ikkuna.

– Se on kaikista rosoisin ja vapaammalla otteella tehty kansikuva. Keskushenkilö herättää lämpöisiä tunteita. Levykaupan ikkunan lp-levyt olivat Göstan ideoita, jotka ovat mielestäni aika fantastisia. Henkilön takin vyö roikkuu myös kuin häntä, mutta ei koipien välissä, Kurenniemi pohtii.

Muut työt päättivät yhteistyön

Mikko Kurenniemi on tehnyt pitkän uran teatterilavastajana, mutta silti 13 vuoden ajanjakso Leevi and the Leavings yhtyeen kansitaiteilijana oli hieno matka. Yhteistyö päättyi vuonna 1992 ilman sen suurempaa draamaa.

– Minulla oli paljon töitä ja olin pitkään ulkomailla. Silloin ei ollut kännyköitä ja Gösta ei ehkä tiennyt edes missä menin. Niinpä he löysivät toisen piirtäjän jatkamaan työtä, muistelee Kurenniemi.

Mikko Kurenniemi asuu nyt taiteilijasuvun kotitilalla Kurenniemessä Taipalsaarella. Ville Toijonen / Yle

Viimeiseksi Kurenniemen tekemäksi albumikanneksi jäi Menestyksen salaisuus. Sen jälkeen hän kuvitti vielä yhden nuottikirjan.

– Menestyksen salaisuus oli jo niin suuruudenhullu juttu, että siihen oli oikein hyvä lopettaa.

Kurenniemi sanoo tehneensä pari syrjähyppyä muillekin artisteille. Yksi tunnetuimmista lienee Rauli Baddig Somerjoen Ikkunaprinsessa (siirryt toiseen palveluun)-albumin kansi vuonna 1982.