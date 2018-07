Positiivinen käänne Suomessa: Harvinaista hellettä riittää, mutta hukkumiset vähenivät – "Saatu lukea onnellisia tarinoita"

Yleensä mitä paremmat säät, sitä enemmän ihmiset hukkuvat. Suomessa on kuitenkin tapahtunut muutos tilastoissa.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton saamien tietojen mukaan tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä oli hukkumalla saanut surmansa 28 ihmistä Suomessa tänä vuonna. Vuosi sitten samana aikana lukema oli 33.

Näin siitä huolimatta, että on ollut aurinkoinen alkukesä. Juhannuksena tosin sateli laajasti.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen sanoo, että positiivinen käänne on huomattu liitossa. Hukkumisten määrä on laskenut jo pidempään.

– Olisivatko ihmiset oppineet käyttämään enemmän pelastusliivejä ja uimaan rannansuuntaisesti? hän arvioi.

Kesäkuussa Suomessa kuoli hukkumalla yhdeksän ihmistä. Viime vuonna kesäkuussa hukkui 14 ihmistä.

Useita syitä taustalla

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton koulutussuunnittelija Anne Hiltunen arvioi yhdeksi syyksi käänteeseen alkukesän kylmää vettä. Jäät lähtivät verrattain myöhään, hän muistuttaa.

– Kesä on ollut lämmin, mutta jäät lähtivät myöhään. Pidimme rantapelastuskurssia kesäkuun puolivälissä ja meren lämpötila oli vain plus seitsemän. Vedessä ei ollut hirveästi uimareita, Hiltunen kertoo.

Heinäkuussa veden lämpötila on noussut.

– Nythän ne helteet alkavat ja se valitettavasti näkyy.

Säällä on iso merkitys suomalaisten hukkumiseen.

– Puhumme kolmen hoon säännöstä: Helle, humala ja huolimattomuus nostavat tilastoja. Heti kun on hellettä, ihmiset hakeutuvat rantaan. Näin pitääkin olla, koska Suomen kesä on niin lyhyt, mutta tehdään tämä sitten turvallisesti.

Hukkumisten vähenemiseen yksi syy on liiton mukaan se, että ihmiset tietävät, ettei hukkumassa oleva välttämättä pidä kovaa ääntä ja huuda apua.

– Nyt on saatu lukea onnellisia tarinoita, koska on ollut paljon läheltä piti -tilanteita. Ihmiset ovat havahtuneet hiljaiseen hukkumiseen. Nykyään puututaan vähän ahkerammin, jos tilanne näyttää siltä, että ihminen on hädässä. Jos vastausta ei tule, lähdetäänkin pelastamaan, Hiltunen arvioi.