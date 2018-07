Valkoisessa talossa katseet kääntyvät Helsinkiin – ”Ennakko-odotuksia on toppuuteltu”

Amerikkalaisasiantuntijat kiinnittävät huomiota siihen, että Trump ja Putin neuvottelevat Helsingissä osin kahden kesken vain tulkkien läsnä ollessa. Se on poikkeuksellista Yhdysvaltain presidentille.

WASHINGTON Valkoisen talon lehdistöhuone on yleensä iltapäivisin tupaten täynnä. Nyt siellä istuu vain muutama toimittaja katse tietokoneeseensa naulittuna.

Yhdysvaltain politiikkaa seuraavan The Hill -sivuston Valkoisen talon kirjeenvaihtajan Jordan Fabianin näytöllä on tietoa Helsingistä, Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tulevan huipputapaamisen pitopaikasta.

– Olisin halunnut lähteä sinne itsekin, mutta joudun jäämään tänne seuraamaan Yhdysvaltain reaktioita. Niitä tulee varmasti paljon varsinkin demokraateilta, Fabian sanoo.

Valkoisen talon lehdistötila. Nina Svahn / Yle

– Presidentti Trumpilta on odotettavissa show, kun hän pääsee parrasvaloihin Putinin kanssa. Hymyilyä ja kättelyä kameroiden edessä. Sisältö on sitten eri asia – löytävätkö he jonkinlaisia ratkaisuja esimerkiksi Krimin tai Syyrian ongelmiin, jää nähtäväksi, hän arvioi.

Hallinto varovaisempi kuin Trump

Uutistoimisto Reutersin kirjeenvaihtaja Jeff Mason matkustaa viikonvaihteessa Helsinkiin. Hän kertoo, että Trumpin avustajat Valkoisessa talossa ovat tietoisesti toppuutelleet ennakko-odotuksia.

Reutersin Valkoisen kirjeenvaihtaja Jeff Mason saapuu viikonloppuna Helsinkiin seuraamaan Trumpin ja Putinin tapaamista. Nina Svahn / Yle

Heillä oli sama taktiikka kesäkuussa ennen Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaamista.

– Trumpin hallinto välttää asettamasta tarkkaa tavoitetta tai merkkipaalua, joka presidentin olisi saavutettava. Presidentti itse pitää menestyksenä sitä, että tapaaminen ylipäätään tapahtuu, Mason kertoo.

1980-luvun kaikuja

Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet ovat olleet heikot jo useamman vuoden ajan. Trumpin hallinnon turvallisuuspoliittisessa strategiassa pidetään Venäjän pahantahtoisia vaikuttamisyrityksiä vaaleihin ja yhteiskunnan toimivuuteen uhkana Yhdysvalloille ja Euroopalle.

Asiantuntijat Washingtonissa näkevät Trumpin ja Putinin tapaamisessa yhtäläisyyksiä 1980-lukuun, jolloin presidentit Ronald Reagan ja Mihail Gorbatshov käynnistivät keskenään dialogin.

Suurin osa Valkoisen talon kirjeenvaihtajista on matkustanut Trumpin perässä Eurooppaan. Nina Svahn / Yle

– Trump ja Putin tapaavat jonkin aikaa kahden kesken pelkkien tulkkien läsnäollessa. Se on epätavallista presidentillemme ja todella määritelmän mukaisesti kahdenvälinen tapaaminen, Mason sanoo.

Liika tuttavallisuus johtaa kritiikkiin

Valkoinen talo. Nina Svahn / Yle

Trump on luvannut ottaa Helsingissä esille amerikkalaista suurta yleisöä kuohuttavat epäilyt siitä, että venäläiset pyrkivät vaikuttamaan Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Mason ja Fabian arvelevat, että demokraatit arvostelevat Trumpia tapaamisen jälkeen, mutta erityisen voimakkaasti ellei hän ei nosta esiin venäläisten vaikuttamispyrkimyksiä eikä anna riittävän tiukkaa vaikutelmaa suhtautumisessaan Putiniin.

– Tuttavallisuus voidaan tulkita heikkoudeksi, koska hänen välinsä Yhdysvaltain perinteisten liittolaisten kanssa ovat olleet koetuksella, Mason sanoo viitaten erimielisyyksiin Natossa sekä kauppakiistoihin.

