Britanniassa mielenosoituksia Trumpia vastaan – katso video valtavasta Trump-vauvaa esittävästä pallosta

– Donald Trump's not welcome here! Donald Trump ei ole tervetullut tänne!

Britanniassa Yhdysvaltain presidenttiä ovat olleet vastassa paitsi ministerit ja kuninkaalliset, myös vihaiset mielenosoittajat.

Mielenosoittajat kokoontuivat eilen Oxfordshireen, jossa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Britannian-vierailu alkoi.

Oxfordshire on noin 100 kilometrin päässä Lontoosta. Kaikki Trumpin tapaamiset ja puheet on suunniteltu paikkakunnille Lontoon ulkopuolella, sillä mielenosoituksia on luvassa vielä useita.

Britannian ja Yhdysvaltojen läheisestä suhteesta huolimatta moni mielenosoittaja ilmaisi halveksuntansa nykyistä presidenttiä kohtaan.

– Emme halua Trumpia maahamme. Olemme hyviä ihmisiä emmekä siedä naisten kaltoinkohtelua. Vastustamme misogyniaa ja rasismia, yksi nimettömänä pysyttelevä mielenosoittaja kertoi uutistoimisto Reutersille.

– Olen viettänyt paljon aikaa Yhdysvalloissa ja rakastan amerikkalaisia ihmisiä. Mielestäni Trump kohtelee huonosti kansalaisiaan, naisia, maahanmuuttajia, meksikolaisia ja muslimeja, Mary-niminen mielenosoittaja kommentoi.

Presidentti Trump sanoi The Sun -lehdelle, että hän haluaa välttää pääkaupunkia mahdollisimman paljon.

– Rakastin Lontoota kaupunkina. Olen ollut siellä pitkän aikaa. Mutta jos itsensä tuntee epätoivotuksi, ei ole mitään syytä viettää siellä aikaa, Trump sanoi.

Lontooseen odotetaan tänään tuhansia mielenosoittajia. He lennättävät kuusimetristä Trump-vauvaa esittävää palloa.

Lontoon kaupunginjohtaja Sadiq Khan myönsi pallon lennättämiselle luvan. Asiasta uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Pallo on noin kuusi metriä korkea. Sitä varten kerättiin joukkorahoituskampanjalla 18 000 puntaa, eli reilut 20 000 euroa.

Lähteet: Reuters