Uudenlainen varusmieskoulutus säästää aikaa ja patruunoita, kamiinan lämmityskin opitaan videolta – "Kuulostaa puiselta, jos joku selittää"

Varusmieskoulutusta aiotaan muuttaa merkittävästi. Uudistusta koskeva kokeilu on alkanut kolmessa joukko-osastossa: Porin Prikaatissa, Rannikkoprikaatissa ja Ilmasotakoulussa.

Kokeilun aikana opetuksessa käytetään aiempaa enemmän ammuntasimulaattoreita ja tiiviitä opetuselokuvia. Tavoitteena on tehokas ja motivoiva sotilaskoulutus, sanoo Porin prikaatin uusi komentaja, eversti Mika Kalliomaa.

– Sisäampumasimulaattori tuo ampumisen oppimiseen aivan uuden mahdollisuuden, koska toistojen määrä kasvaa ja jokaisesta laukauksesta saa henkilökohtaisen palautteen, Kalliomaa sanoo.

Simulaattorilla pystyy myös harjoittelemaan tehtäviä, jotka käytännön harjoituksessa olisivat liian vaarallisia tai muuten mahdottomia.

Sisäammuntasimulaattorissa ammutaan rynnäkkökiväärin kaltaisilla aseilla. Laitteistojen hinnat ovat halventuneet, mikä mahdollistaa simulaattorikoulutuksen massoille. Carolus Manninen / Yle

Muutaman minuutin opetusvideot alkusykäyksenä

Uudet alokkaat ovat aloittaneet Porin Prikaatissa vasta tällä viikolla, joten heillä ei ole vielä käsitystä uudistuksista. Sen sijaan heidän kouluttajansa osaavat jo vähän verrata uusia metodeita aiempaan käytäntöön.

Alikersantti Valtteri Koivisto katsoo muiden alikersanttien kanssa opetusvideota kamiinan sytytyksestä ja polttopuiden teosta. Video on vain muutaman minuutin pituinen, sillä perusasiat halutaan kertoa ytimekkäästi.

Videon näkeminen valmistaa paremmin koulutuksiin. Valtteri Koivisto

– Alokkaille näytetään aamulla video, sillä sanallista opetusta pyritään vähentämään. Koulutuksia pidetään aiempaa enemmän sähköisessä muodossa. Meidän aikanamme kerrottiin ensin speksit ja diipadaapa-tietoja, ja sitten vasta mentiin koulutukseen, Koivisto vertaa.

– Kuulostaa puiselta, jos joku selittää. Videon näkeminen valmistaa paremmin koulutuksiin.

Korkeakouluopiskelijoille tuttu sähköinen Moodle-oppimisympäristö on tuotu myös varusmieskoulutukseen. Tarkoituksena on, että alokkaat hankkivat sieltä iltaisin tietoa seuraavia koulutuksia varten.

– Se helpottaa tosi paljon, mutta edellytyksenä on, että videot myös katsotaan. Eiköhän se täällä onnistu, alikersantti Valtteri Koivisto luottaa.

Aluksi kehitetään yksittäisen sotilaan taitoja

Prikaatikenraali Jukka Sonninen toimii Puolustusvoimien koulutuspäällikkönä. Hän odottaa paljon ensi viikolla alkavalta neljän viikon koulutusrupeamalta. Sonnisen mukaan uusi malli on hyvä nimenomaan yksittäisen sotilaan taitojen kannalta.

– Joukkona toimiminen tulee palveluksen loppuvaiheessa, mutta sitä ennen saadaan vahva pohja yksittäisen sotilaan temppuihin ja suoritusvarmuutta toistoilla, Sonninen kuvaa.

Koulutusjärjestelmä ei ole rikki, mutta haluamme pysyä ajan virrassa mukana. Jukka Sonninen

Perinteisiä metsäleirejä ei olla kokonaan korvaamassa simulaattoreilla. Sen sijaan tarkoituksena on mennä maastoon valmiiksi harjaantuneina.

– Koulutusjärjestelmä ei ole rikki, mutta haluamme pysyä ajan virrassa mukana. Tavoitteena on olla ajan tasalla vielä 20-luvulla, Sonninen sanoo.

Prikaatikenraali Sonnisen ääneen tulee innostusta, kun hän maalailee koulutuskokeilun avaamia mahdollisuuksia. Kenttäruokailu voidaan korvata lounaspussilla. Patruunoita säästyy miljoonittain.

– Tämä on eksperimentti eli kokeilu, jolla testaamme, toimivatko meidän ajatuksemme. Pelikenttä on täysin vapaa. Kaikki on mahdollista.

Juttua korjattu klo 15.18. Prikaatikenraali Sonninen on Puolustusvoimien, ei Porin Prikaatin koulutuspäällikkö.