Arabiemiraatit saa Patrian panssarivaunut kuntoon – asevalmistaja sai vientiluvan varaosille

Patrian AMV-ajoneuvoja on myyty Arabiemiraatteihin 40 kappaletta. Tammikuussa kävi ilmi, että suomalaisvalmisteinen vaunu on ollut mukana Jemenin sodassa. AOP

Patrian asevientiä Arabiemiraatteihin on kritisoitu, sillä suomalaisyhtiön valmistamia panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja on lähteiden mukaan käytetty Jemenissä.

Valtioneuvosto on myöntänyt asevalmistaja Patrialle luvan viedä AMV-panssariajoneuvon varaosia Arabiemiraatteihin.

Käytännössä lupa mahdollistaa sen, että jo aiemmin Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin toimitetut ajoneuvot saadaan huollettua ja pidettyä toimintakuntoisena. Patria myi vuonna 2016 Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin 40 AMV-ajoneuvoa.

Valtioneuvoston käsiteltäväksi tulevat vain luvat, joiden arvo on yli miljoona euroa. Pienemmät kaupat päättää puolustusministeri.

Patrian asevienti Arabiemiraatteihin on joutunut kritiikin kohteeksi, sillä alkuvuodesta selvisi, että suomalaisyhtiön valmistamia panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja oli käytetty Jemenissä.

Arabiemiraatit on mukana Jemenin sodassa.Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siellä on pommitettu myös siviilikohteita. Sodassa on kuollut ainakin 10 000 ihmistä ja miljoonia ihmisiä on paennut kodeistaan.

Esimerkiksi Norja keskeytti alkuvuodesta aseiden ja ammusten myynnin Arabiemiraatteihin Jemenin tilanteen takia.

Asevienti Arabiemiraatteihin on herättänyt keskustelua myös Suomessa.

Oikeuskansleri antoi kesäkuussa ratkaisunsa, jonka mukaan valtioneuvosto ei toiminut lainvastaisesti myöntäessään Patrialle vientiluvan vuonna 2015 Arabiemiraatteihin. Oikeuskansleri piti kuitenkin tammikuussa 2018 myönnettyä jatkolupaa kritiikille alttiina.

