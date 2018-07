Trumpin ja Putinin tapaamista varjostaa iso mörkö: Tämän tiedämme nyt Trumpin Venäjä-yhteyksien tutkinnasta, jossa nostettiin taas uusia syytteitä

Yhdysvalloissa nostetaan syytteitä venäläisiä tiedustelualan työntekijöitä vastaan presidentinvaaleihin vaikuttamisesta. Asiasta kertoi apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein perjantai-iltana.

12 venäläistä syytetään hakkeroinnista demokraattipuolueen ja Yhdysvaltain vaaliviranomaisten koneille sekä sosiaalisen median kampanjoinnista, jolla pyrittiin vaikuttamaan vaalin tulokseen.

Syytteet on laatinut erikoistutkija Robert Mueller, jonka johtama ryhmä tutkii venäläisten vaikuttamisyrityksistä 2016 vaaleihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin maanantaina Helsingissä. Trump on kertonut ottavansa Venäjä-tutkinnan tapaamisessa esille.

Selvitimme, missä pitkä ja monipolvinen tutkinta menee nyt.

Mistä tutkinnassa on kyse?

Erikoissyyttäjä Robert Mueller tutkii tiimeineen, miten Venäjä vaikutti vuoden 2016 presidentinvaaleihin, (siirryt toiseen palveluun) jotka Trump voitti. Käytännössä tutkinta koostuu useista toisiinsa liittyvistä tutkintalinjoista, The New York Times kirjoittaa. (siirryt toiseen palveluun)

Ensinnäkin Mueller selvittää Venäjän hakkerien ja trollien toimintaa. Toiseksi hänet on määrätty selvittämään, tekivätkö Venäjän hallinto ja Trumpin vaalikampanjan edustajat yhteistyötä.

Kolmanneksi Mueller tutkii tiettävästi myös sitä, onko Trumpin hallinto yrittänyt estää Trumpin kampanja-avustajiin kohdistunutta tutkintaa.

Muellerilla on lisäksi valtuudet tutkia myös muita tutkinnan aikana esiin nousevia asioita, kuten Trumpin ja hänen kampanjatyöntekijöidensä talousasioita ja epäiltyjä kampanjarikkomuksia.

Apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein nimitti Muellerin tehtäväänsä toukokuussa 2017, kun Trump oli erottanut suuren kohun saattelemana liittovaltion poliisin FBI:n johtajan James Comeyn.

Muellerin tiimi otti tällöin itselleen FBI:n aiemmat Venäjään ja Trumpin kampanjaan liittyvät tutkinnat. Mueller ei ole itse tiedottanut keskeneräisestä tutkimuksestaan, mutta siitä on tihkunut tietoa muun muassa puolustuksen vuotojen ja syytekirjelmien kautta.

Robert Mueller Michael Reynolds / EPA

Mistä Venäjän hakkereita ja trolleja epäillään?

Kesällä ja syksyllä 2016 vuotosivusto Wikileaks julkaisi tuhansia demokraattipuolueen sekä Hillary Clintonin kampanjan sähköposteja. Viestit sisälsivät kiusallisia tietoja Clintonin kampanjasta.

FBI epäili hakkerointia ja aloitti heinäkuussa 2016 tutkinnan varastettujen sähköpostien alkuperästä, CNN kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Tammikuussa 2017 Yhdysvaltain tiedustelupalvelut arvioivat yhteisessä raportissaan, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB sekä sotilastiedustelu GRU olivat murtautuneet demokraattien ja kampanjan sähköpostitileille.

Lisäksi Venäjän epäillään pyrkineen vaikuttamaan äänestäjien mielipiteisiin sosiaalisessa mediassa valeuutisten ja trollitilien avulla.

Presidentti Barack Obaman hallinto ja myöhemmin myös Trumpin hallinto ovat asettaneet Venäjälle pakotteita vaalihäirinnän takia.

Hillary Clinton Pohjois-Carolinassa 3. marraskuuta 2016. Jim Lo Saclzo / EPA

Mitä syytteitä venäläiset ovat saaneet?

Mueller nosti helmikuussa syytteet 13 venäläistä henkilöä, kolmea venäläisyritystä sekä hollantilaislakimiestä vastaan. Syytettyjen epäillään osallistuneen vaalivaikuttamiseen sosiaalisessa mediassa.

Syytettyjen joukossa on Putinin entinen kokki ja miljonääri Jevgeni Prigožin ja häneen yhdistetty yritys Internet Research Agency, jonka pyörittää Pietarin kuuluisaa trollitehdasta.

Syytetyt ovat pysytelleet Venäjällä, joten Yhdysvallat ei ole saanut heitä oikeuden eteen. Osa heistä on nyt Yhdysvaltain pakotelistalla.

Perjantai-iltana kerrottiin uusista syytteistä. 12 venäläistä syytetään hakkeroinnista demokraattipuolueen ja Yhdysvaltain vaaliviranomaisten koneille sekä vaaleihin vaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa.

Miten Trumpin kampanjaan liittyvä tutkinta alkoi?

FBI aloitti heinäkuussa 2016 vastavakoilututkinnan Trumpin kampanjaväen ja Venäjän mahdollisesta yhteistyöstä. Kongressin tiedustelukomitean mukaan FBI alkoi tuolloin tutkia kampanja-avustaja George Papadopoulosin kontakteja Venäjää lähellä oleviin tahoihin.

FBI oli saanut New York Timesin mukaan saanut vinkin australialaiselta diplomaatilta, jolle Papadopoulos oli rehvastellut kontakteillaan baari-illan aikana.

FBI sai myös haltuunsa entisen brittivakoojan Christopher Steelen raportin, joka sisälsi pitkälle meneviä vahvistamattomia väitteitä Trumpin kampanjan ja Venäjän yhteistyöstä.

Raportti oli Trumpia vastustavien republikaanien ja myöhemmin Hillary Clintonin tukijoiden rahoittama.

Mitä tapaamisia Trumpin kampanjaväellä ja venäläisillä on ollut?

Vaalien jälkeen Trumpin kampanjaväen ja Venäjän edustajien välisiä tapaamisia on paljastunut useita.

Tunnetuin tapaaminen järjestettiin New Yorkin Trump-tornissa kesäkuussa 2016.

Venäläinen asianajaja Natalia Veselnitskaja oli luvannut presidentti Trumpin pojalle Donald Trump nuoremmalle raskauttavia tietoja Hillary Clintonista. Vastineeksi asianajaja olisi halunnut apua Venäjän oligarkkeihin kohdistuvien niin sanottujen Magnitski-pakotteiden purkamiseksi.

Donald Trump nuorempi. Francis R. Malasig / EPA

Tapaamisessa oli paikalla venäläisseurueen ja Trump nuoremman lisäksi myös kampanjapäällikkö Paul Manafort sekä Trumpin vävy Jared Kushner.

Trump nuoremman mukaan itse ehdokkaalle ei kerrottu tapaamisesta, joka ei hänen mukaansa johtanut mihinkään.

Ennen tapaamista kampanjaa avustanut George Papadapoulos oli tavannut Venäjää lähellä olleen professorin, joka oli puhunut tuhansista sähköposteista, joita Venäjällä olisi Hillary Clintonista.

Lisäksi muun muassa nykyinen oikeusministeri Jeff Sessions tapasi kahdesti Venäjän suurlähettilään Sergei Kisljakin ja avustaja Carter Page Venäjän apulaispääministerin Arkadi Dvorkovitšin (siirryt toiseen palveluun) kampanjan aikana.

OIkeusministeri Jeff Sessions Jim Lo Scalzo / EPA

Sessions jääväsi itsensä tutkinnasta, kun tapaamiset paljastuivat.

Vaalien jälkeen mutta ennen Trumpin astumista virkaansa Jared Kushner ja tuleva turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn ehdottivat Venäjän suurlähetystölle turvallisen ja salaisen yhteyden luomista Kremliin.

Sergei Kisljak. Justin Lane / AOP

Lisäksi hieman ennen Trumpin virkakauden alkua Flynn lupasi puhelimessa suurlähettiläs Kisljakille, etteivät Obaman määräämät Venäjä-pakotteet pysyisi voimassa.

Trumpin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn. Jim Lo Scalzo / EPA

Flynn joutui eroamaan turvallisuusneuvonantajan asemasta helmikuussa 2017, kun kävi ilmi hänen pimittäneen Kisljakin kanssa käydyn puhelinkeskustelun varapresidentti Mike Penceltä.

Mitä syytteitä kampanja-avustajat ovat saaneet?

Yhteensä neljä kampanja-avustajaa on saanut syytteet Muellerin tutkinnassa.

Kampanja-avustaja George Papadapoulos on tunnustanut syyllistyneensä FBI:n tutkijoille valehteluun Venäjä-yhteyksiinsä liittyen. Hän tekee yhteistyötä Muellerin tutkinnan kanssa.

Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort ja hänen yhteistyökumppaninsa Richard Gates ovat syytteissä rahanpesusta ja muista talousrikoksista. Syytteet liittyvät heidän yhteistyöhönsä Ukrainan entisen venäjämielisen presidentin Viktor Janukovytisn kanssa ennen vaalikampanjaa.

Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort Shawn Thew / EPA

Gates tekee yhteistyötä tutkijoiden kanssa, Manafort ei. Manafort määrättiin tutkintavankeuteen kesäkuussa. Lisäksi Manafortin entinen ukrainalainen yhteistyökumppani on syytettynä oikeudenkäytön estämisestä, BBC kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn on niin ikään tunnustanut valehtelun FBI:lle. Myös hän tekee yhteistyötä Muellerin kanssa.

Mistä oikeudenkäytön estämistutkinnassa on kyse?

Tutkintahaara oikeudenkäytön estämisestä liittyy Trumpin ja hänen avustajiensa toimintaan presidenttikauden alussa. Mueller tutkii, yritettiinkö kampanjaan kohdistuviin tutkimuksiin puuttua lainvastaisesti.

FBI:n erotettu johtaja James Comey on sanonut, että Trump oli toivonut, että Michael Flynniin liittyvä tutkinta loppuisi ja pyytänyt häneltä lupausta uskollisuudesta.

James Comey. Jim Lo Scalzo / EPA

Mueller tutkii myös Comeyn erottamisen syytä. Trump on antanut tästä osuudesta ristiriitaisia lausuntoja: oliko kyseessä Hillary Clintonin tutkinnan möhliminen vai "tämä Venäjä-juttu”, kuten Trump sanoi televisiohaastattelussa?

Mueller tutkii New York Timesin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) myös Trumpin ja hänen avustajiensa tekemää harhaanjohtavaa lausuntoa, jonka Valkoinen talo antoi, kun Donald Trump nuoremman epäilyttävä Venäjä-tapaaminen kävi ilmi heinäkuussa 2017.

Tästä osuudesta Mueller ei ole ainakaan toistaiseksi nostanut syytteitä. Washington Post kertoi keväällä, (siirryt toiseen palveluun) että Mueller tutkii Trumpin toimintaa, mutta hän ei ole varsinainen rikostutkinnan kohde.

Mitä muuta Mueller tutkii?

Mediatietojen mukaan Muellerin on laajentanut tutkintaa myös muihin Trumpin kampanjan epäselvyyksiin sekä Trumpin yritysten raha-asioihin. Erityisesti Muelleria ilmeisesti kiinnostavat Trumpin yritykset rakennuttaa pilvenpiirtäjä Moskovaan.

Jared Kushner. Zach Gibson / EPA

CNN:n tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Mueller tutkii myös Trumpin vävyn Jared Kushnerin rahoitussuhteita ulkomaille. Samoin tutkitaan Trumpin kampanjan yhteyksiä Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin.

Muellerin on kerrottu tarkastelevan (siirryt toiseen palveluun) myös Trumpin kampanjan ja brittiläisen analytiikkayhtiön Cambridge Analytican suhteita.

Trumpin kampanjaa avustanut Cambridge Analytica joutui julkisuuden valokeilaan, kun selvisi, että yhtiö oli saanut haltuunsa miljoonien Facebookin käyttäjien tiedot poliittista profilointia varten ilman näiden hyväksyntää.

Muellerin tutkinnan tietojen on myös kerrottu johtaneen kotietsintään Trumpin pitkäaikaisen asianajan Michael Cohenin toimistossa ja asuinpaikoissa. Tätä tutkintaa johtaa kuitenkin liittovaltion syyttäjä New Yorkissa.

Michael Cohen. Justin Lane / EPA

Cohenilta on etsitty muun muassa tietoja pornotähti Stormy Danielsille maksetuista hyssyttelyrahoista. Cohen maksoi Danielsille 130 000 dollaria, jotta Daniels ei paljastaisi juuri ennen vaaleja väitettyä suhdetta Donald Trumpiin.

Maksu saattoi olla kampanjalainsäädännön vastainen. Alun perin Trump kiisti tienneensä maksusta, mutta sittemmin hän on myöntänyt, että Cohenille korvattiin hänen maksamansa summa.

Kysymyksiä ovat herättäneet myös Cohenin konsulttiyhtiön useilta yhdysvaltalaisilta ja kansainvälisiltä yhtiöiltä saamat maksut. Joukossa oli myös yhtiö, joka kytkeytyy venäläiseen oligarkkiin Viktor Vekselbergiin, sanomalehti The Guardian kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Mitä Trump on sanonut tutkinnasta?

Presidentti Donald Trump on kiistänyt kaiken yhteistyön Venäjän kanssa ja kutsunut tutkintaa vastustajiensa masinoimaksi noitavainoksi.

Al Drago / EPA

Hän on haukkunut Twitterissä James Comeya valehtelijaksi, (siirryt toiseen palveluun) syyttänyt FBI:tä ja oikeusministeriötä tietojen pimittämisestä (siirryt toiseen palveluun) ja väittänyt Muellerin tiimiä 13 vihaisen demokraatin muodostamaksi. (siirryt toiseen palveluun)

Viime päivinä hän on pitänyt Twitterissä esillä (siirryt toiseen palveluun) FBI:n tutkintaa johtaneen Peter Strzokin tapausta.

Strzok oli lähettänyt tutkinnan aikana useita Trumpia halveksivia yksityisiä viestejä, jotka ovat Trumpin ja hänen kannattajiensa mukaan osoitus koko tutkinnan puolueellisuudesta, CNN kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Entinen FBI:n varajohtaja Peter Strzok. Jim Lo Scalzo / EPA

Presidentin tukijat ovat olleet hänen takanaan.

Esimerkiksi edustajainhuoneen republikaanijäsenet ovat tutkineet, rikkoiko alkuperäinen FBI:n tutkinta avustaja Carter Pagen kansalaisoikeuksia. Tällä viikolla kongressi hiillosti Strzorkia julkisessa kuulemistilaisuudessa.

Trump on julkisesti epäillyt tietoja Venäjän vaalivaikuttamisesta.

Presidenttinä hän on antanut ristiriitaisia lausuntoja.

Hän on yhtäältä sanonut olevansa samaa mieltä turvallisuuspalvelujen kanssa (siirryt toiseen palveluun) asiasta, mutta toisaalta sanonut uskovansa Putinia (siirryt toiseen palveluun), joka on kiistänyt sekaantumisen.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Uutiskanava CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Muellerin tiimi saattaa hyvinkin nostaa vielä uusia syytteitä venäläisiä tahoja tai Trumpin kampanja-avustajia vastaan. Mueller on kerännyt paljon tietoa silminnäkijöiltä ja yhteistyötä tekeviltä syytetyiltä.

Muellerin on kerrottu haluavan kuulla myös presidenttiä itseään. Pitkä Trumpille tarkoitettu kysymyslista vuoti julkisuuteen huhtikuussa. Trump on sanonut olevansa halukas haastatteluun.

Tilanne voi ajautua myös konfliktiin. Lehtitietojen mukaan Trump on selvitellyt armahdusoikeutensa käyttöä avustajiinsa tai jopa itseensä. Lisäksi hänen on kerrottu pohtineen Muellerin erotuttamista, minkä hän on itse kiistänyt.

Tällaiset ratkaisut aiheuttaisivat vakavan poliittisen kriisin, josta monet republikaanitkin ovat varoittaneet.

Oikeusministeriön laintulkinnan mukaan istuvaa presidenttiä vastaan ei voi nostaa tavallisia syytteitä. Jos Mueller löytäisi raskauttavaa aineistoa siitä, että Trump on käyttänyt väärin valta-asemaansa, hänen pitäisi luovuttaa ne kongressille virkarikossyytteitä varten.

Repivän virkarikosprosessin alkaminen näyttää tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä, sillä republikaaneilla on enemmistö kongressin molemmissa kamareissa.

Voi toki olla mahdollista, ettei uusia todisteita enää löydy. Joka tapauksessa Mueller tuskin lopettaa tutkintaansa ainakaan kovin pian.