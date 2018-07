Miksi Putinia ei ole juuri näkynyt katsomossa? Jalkapalloa ja politiikkaa tutkinut Vesa Vares: ”Putin ei ehkä halunnut samaistua tappioon”

Vladimir Putin on tähän mennessä nähty jalkapllon MM-kisoissa paikan päällä vain avausottelussa.

Vladimir Putin on tähän mennessä nähty jalkapllon MM-kisoissa paikan päällä vain avausottelussa. Mikhail Metzel / AOP

Jalkapallon MM-kisoja 2018 ei tulla muistamaan erityisesti Putinin kisoina, arvioi professori Vesa Vares Turun yliopistosta. Poliittisia viestejäkin on kisoissa nähty.

– Olen menestynyt työpaikkaveikkauksissa aina erittäin huonosti. Problematisoin liikaa. Ne, jotka veikkaavat enemmän vaistolla tai sympatialla, menestyvät paljon paremmin.

Näin kommentoi omia MM-ennustuksiaan Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares. Vares on tutkinut politiikan ja jalkapallon suhteita. Oma suosikkimaajoukkue on ollut pikkupojasta asti Englanti.

Politiikan ja palloilun kiemuroiden ennustaminen tuntuu olevan tutkijalle helpompaa kuin lopputulosten arvaaminen. Vares sanoi ennen Venäjän kisoja, että presidentti Vladimir Putinille kisat ovat otollinen tilaisuus osoittaa maailmalle ja erityisesti omalle kansalle, että Venäjä otetaan maailmalla vakavasti.

Pääministeri päivystää katsomossa

Kotisohvalta käsin on vaikuttanut siltä, että Venäjä on välttänyt isot ongelmat kisojen suhteen. Tämä kuva on myös Vareksella. Hän julkaisi keväällä Pallon Herruus – Kuningaslajin valta ja lumo -nimisen kirjan politiikan ja jalkapallon suhteista.

– Kyllä se Venäjän näkökulmasta pluspuolelle menee aika voimakkaasti. Oleellisintahan Venäjälle oli alun perin, että kisat ylipäätään saadaan ja päästään paikkaamaan sellaista mainetta, että venäläiset eivät pystyisi järjestämään kisoja yhtä tehokkaasti tai näyttävästi kuin muut, Vares sanoo.

– Sothsin olympialaisten kaltaisia skandaaleja ei ole tullut, ja urheilullisestikin meni paremmin kuin odotettiin.

Putin sai kisojen avulla ehkä kiillotettua kansainvälistä kilpeään. Samalla hän sai ohjattua hieman huomiota pois isosta sisäpoliittisesta päätöksestä, eläkeikien nostosta Venäjällä. Vesa Vares ei kuitenkaan loppuottelun alla usko, että näitä kisoja tultaisiin muistamaan erityisesti Putinin kisoina.

– Putin ei ole ollut aktiivisesti katsomossa, vaan yleensä Venäjän peleissä on saanut päivystää pääministeri Medvedev. Pudotuspeleissä Venäjän tappion mahdollisuus on ollut aika lähellä, joten ehkä Putin ei halua samaistua joukkueen tappioon.

Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri ja kuuluisat käsimerkit. AOP

Toimiiko Fifa johdonmukaisesti?

Vesa Vareksen mukaan vuoden 2018 MM-kilpailuissa politiikka ei ole näkynyt erityisen paljon. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on kuitenkin kiinnittänyt huomion muutamaan tapaukseen ja antanut pelaajille varoituksia.

Kosovon albanialaistaustaiset, Sveitsin joukkuetta edustaneet pelaajat Granit Xhaka ja Xherdan Shaqiri näyttivät käsillään Albanian kansallista symbolia kaksipäistä kotkaa maalituuletuksissaan alkulohkopelissä Serbiaa vastaan.

Kroatian Venäjä-välierävoiton jälkeen Ukrainassa pitkään pelannut puolustaja Domagoj Vida puolestaan omisti Venäjä-voiton Ukrainalle nettiin päätyneessä videopätkässä. Siitäkin Fifa antoi varoituksen.

– Tuntuu aika omituiselta, että Fifa näkee vaivaa tällaisissa asioissa ja on kuitenkin antanut kisat maalle, joka on miehittänyt osan naapurimaastaan, Vares kommentoi jalkapalloliiton toimintaa.

Professori Vesa Vares. Paula Koskinen / Yle

"Jalkapallossa ei ole politiikkaa"

Moskovalaisyleisö vihelsi välieräpelissä aina, kun Ukrainaa hehkuttanut Domagoj Vida koski palloon. Vida itse kommentoi videopätkää muun muassa kertomalla, että hän rakastaa sekä ukrainalaisia että venäläisiä. Hän lisäsi myös, että "jalkapallossa ei ole politiikkaa".

Vesa Vares on luonnollisesti Vidan kanssa eri mieltä tästä asiasta.

Vaikka tämä on ilkeästi sanottu, urheilijoiden haastattelut näistä asioista ovat äärimmäisen ennalta-arvattavia. Vesa Vares

– Tämä on tietysti se mantra, jota aina toistetaan, koska sen pitäisi kai olla jonkinlainen ihanne, että politiikka ei kuulu jalkapalloon. Kun ajatellaan, minkälaisia massoja jalkapallo liikuttaa, niin pitäisi olla aika lahjaton poliitikko, jos ei yrittäisi ottaa siitä siivua.

Mitä itse pelaajiin tulee, Vares sanoo ymmärtävänsä hyvin, miksi esimerkiksi Domagoj Vida toistaa jälkikäteen samaa mantraa kuin useimmat muutkin urheilijat.

– Pelaajillekin on entistä tärkeämpää brändätä itseään mahdollisimman laajoille yleisöille ja mahdollisimman isot taloudelliset edut mielessä. Vaikka tämä on ilkeästi sanottu, urheilijoiden haastattelut näistä asioista ovat äärimmäisen ennalta-arvattavia.