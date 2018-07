Rannikko jyrähtelee alkuperäiskansamusiikin tahtiin – Suosittu saamelaisfestivaali Riddu Riđđu käynnissä Norjassa

Kaivuonon vehreillä niityillä Pohjois-Norjassa on tänä viikonloppuna säpinää kun käynnissä on yksi suurimmista saamelaisfestivaaleista.

KAIVUONO, NORJA. Tavallisesti festivaalialueiden liepeillä leirintäalueet täyttyvät teltoista, mutta Norjan Kaivuonon (Kåfjordin) niityillä näkee selvästi, että nyt ollaan saamelaisfestivaaleilla.

Jylhien vuorten välissä lepäävällä festivaalialueella telttojen joukossa tasaisin väliajoin kohoaakin laavu. Eri alueiden saamenpukukirjosta voi päätellä, että ympäri laajaa Saamenmaata ollaan tultu Riddu Riđđuun - eli suomeksi festivaalia voi kutsua rannikon puhuriksi. (siirryt toiseen palveluun)

Riddu Riđđu -festivaali järjestetään Norjan Kaivuonossa heinäkuisin. Aslak Paltto / Yle

Saamelaisnuoret suuntaavat joka vuosi innoissaan Riddu Riđđuun

Riddu Riđđu on yksi vanhimmista saamelais- ja alkuperäiskansojen musiikkifestivaaleista.

Norjan Koutokeinosta kotoisin olevat kaverukset ovat pystyttäneet laavunsa muiden joukkoon.

He ovat kokeneita Riddu Riđđu kävijöitä ja nyt he ovat valmiita tämän vuoden festivaaleille. Ohjelmatarjonnan lisäksi heille on tärkeää tavata muita saamelaisnuoria neljästä maasta, kertoo kautokeinolainen Mihkkal Bergstrøm Oskal.

– Minä olen Riddu Riđđussa jo kolmatta kertaa. Tämä paikka on aina täynnä laavuja ja täällä on hyvä fiilis, niin kuin aina. Odotan innolla hyviä konsertteja, iloitsee Bergstrøm Oskal.

Kautokeinolainen Niels Ovllá Dunfjell Oskal varaa kalenteristaan joka vuosi tilaa tälle juuri tapahtumalle.

– Nyt on jo viides kerta, kun olen täällä. Tulen mielelläni tänne joka vuosi. Täällä tapaa tuttuja ja tutustuu uusiin ihmisiin, ja tietenkin kokee ne konsertit, kertoo Niels Ovllá Dunfjell Oskal.

Koutokeinolaisporukka odottaa tuttujen tapaamista ja tietenkin konsertteja. Laura Pieski \ Yle

Elle Mari Dunfjell Oskalille on tärkeää kuulla alkuperäiskansa- ja saamelaismusiikkia samalla esiintymislavalla.

– Täällä tapaa sellaisia ihmisiä, joita ei muutoin vuoden aikana näe. Ihmisillä on hyvä fiilis ja täällä on aina hyviä artisteja, hyvä meininki siis, sanoo Dunfjell Oskal.

Monipuolinen ohjelma tuo esiin alkuperäiskansojen kulttuuria Australiasta Siperiaan

Riddu Riđđu –festivaali on helppo tapa sukeltaa saamelais- ja alkuperäiskansojen musiikkiin. Artistikattaus on laaja: on säveliä leuddista (eli kolttasaamelaisten musiikkiperinteestä) folkrockiin, jota tarjoilee Saamenmaan suosittu yhtye, Felgen Orkester. Lavalle nousee myös saamelaismusiikin ikoninen ja esittelyjä kaipaamaton artisti Mari Boine.

Kaukaisista vieraista kiinnostavin lienee Pohjois-Australiasta kotoisin oleva Baker Boy, (siirryt toiseen palveluun) jonka monikerroksinen esiintyminen kattaa graffiteista räppiin ja tanssista näyttelemiseen. Baker Boy on ensimmäinen yolngukielinen räppäri. Yolngu kieliä puhutaan Pohjois-Australiassa.

Riddu Riđđu -festivaali tarjoaa jurttakonsertteja. Aslak Paltto / Yle

Omalle kokemuslistalle kannattaa myös ehdottomasti lisätä tapahtuman lukuisat Jurttakonsertit. Tänä vuonna jurttien kätköissä soljuu kurkkulaulu. Jurttakonserteista odotetaan festivaalin yhtä suosituinta ohjelmanumeroa. Jurttakonsertissa akustiikka yhdistettynä syvältä kumpuavaan kurkkulaulantaan, on takuulla ainutkertainen kokemus. Kurkkulaulua esittää siperialainen Tuva Kyzy eli Tuvan tytöt. Tuva Kyzy on ensimmäinen ja ainoa naisten kurkkulauluyhtye.

Riddu Riđđun erikoisohjelmistoon kuuluu myös nuorten käsityötaitajien näyttely, jossa muun muassa inarilainen käsityöläinen Anniina Turunen on luonut erityislaatuisen silkkihuivin. Lue lisää aiheesta: Nuorten saamenkäsityön taitajien luomukset neljästä maasta kootaan yhteiseen näyttelyyn – Inarilaisen Anniina Turusen silkkihuivi sisältää poliittisen viestin: ”Me olemme yhä tässä”

Riddu riđđu – vapaasti käännettynä rannikon puhuri, jatkuu sunnuntaihin 15. heinäkuuta asti. Festivaalitunnelmiin voi uppoutua esimerkiksi ottamalla seurantaan Yle Sápmin Instagram-tilin, tunnuksella ylesapmi. (siirryt toiseen palveluun)