"Haluamme kaksin- tai kolminkertaistaa maidemme välisen kaupan" – Trump ja May kehuivat suhdettaan vierailun kireästä tunnelmasta huolimatta

Presidentti Trump ja pääministeri May puhuivat tapaamisensa päätteeksi tiedotustilaisuudessa pääministerin Chequersin maaseutuasunnon edustalla.

– Mitkään muut kaksi maata maailmassa eivät tee enemmän yhteistyötä kuin Britannia ja Yhdysvallat. Haluamme syventää yhteistyötä edelleen, Britannian pääministeri Theresa May sanoi.

Pääministeri vakuutti, että Britannia ja Yhdysvallat neuvottelevat vapaakauppasopimuksesta.

– Meillä on mahdollisuus kaksin- tai kolminkertaistaa maidemme välinen kauppa, Donald Trump sanoi.

"Mielestäni Theresa tekee loistavaa työtä"

Kysyttäessä hänen kommenteistaan Mayn brexit-suunnitelmasta, Trump kertoi The Sun -lehden toimittajan ymmärtäneen hänet väärin.

– En arvostele pääministeriä. Mielestäni hän tekee loistavaa työtä. Meille on tärkeää, että voimme tehdä kauppaa Britannian kanssa, Trump sanoi.

– Mikä ikinä on brexit-neuvotteluiden tulos, se on meille OK, hän lisäsi.

Trump kertoi tutustuneensa Theresa Mayhin paremmin vierailunsa aikana. Hän kehui tiedotustilaisuudessa useaan otteeseen Mayta "upeaksi naiseksi".

Turvallisuus- ja tiedusteluyhteistyö syvenee

Valtionpäämiehet keskustelivat myös Pohjois-Korean ja Iranin ydinkokeista sekä terrorismista. Trump kertoi, että maat haluavat erityisesti puuttua terrorismin rahoitukseen.

May ja Trump kertoivat kumpikin vuorollaan Britannian ja Yhdysvaltain puolustus- ja tiedusteluyhteistyöstä kolmansissa maissa.

– Tiedusteluyhteistyömme pelastaa henkiä Britanniassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa, May vakuutti.

Hän mainitsi myös, että Britannia käyttää 32 miljardia puntaa, eli noin 36 miljardia euroa, seuraavien vuosien aikana yhdysvaltalaisvalmisteisen sotakaluston hankkimiseen.

"Trumpin esiinnyttävä vahvana tapaamisessaan Putinin kanssa"

Britannian pääministeri May sanoi, että oli keskustellut Trumpin kanssa myös maanantain tulevasta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

May korosti, että Nato on yhtenäinen toimija Trumpin takana.

– Hänen täytyy lähestyä keskusteluja voima-asemasta käsin, May sanoi.

– Saatamme lähteä maanantain tapaamisesta yllättävillä tuloksilla, Trump kommentoi.

Hän vahvisti, että aikoo keskustella Putinin kanssa Syyriasta ja Ukrainasta.

Ei antanut puheenvuoroa CNN:n toimittajalle

Donald Trump kieltäytyi antamasta puheenvuoroa uutiskanava CNN:n toimittajalle, kutsuen kanavaa valeuutismediaksi.

Sen sijaan Tump antoi puheenvuoron konservatiivisen Fox Newsin toimittajalle.

– John Roberts Fox Newsilta. Otetaan kysymys joltakin oikealta uutiskanavalta, hän sanoi.

CNN:n toimittaja sanoi kuuluvasti lähetyksessä, että CNN:kin on oikea uutismedia.

Yle uutiset näytti tiedotustilaisuuden suorana Yle Areenassa.

Trump ja May pitivät edellisen yhteisen tiedotustilaisuuden tammikuussa 2017. May oli ensimmäinen valtionpäämies, joka tapasi Trumpin tämän presidenttikauden alussa.

