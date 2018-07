Luvassa poikkeuksellisen raju ampiaiskesä – testaa, tunnistatko pörriäiset

Tuholaistorjuja Mika Salmi vetää suojavarustusta päälleen. Se todella on tarpeen. Ampiaispesä, jonka Salmi aikoo tuhota, on jo nyt kasvanut melko suureksi. Siinä on todennäköisesti satoja ampiaisia.

Yleensä tuholaistorjujan puhelin soi näin vilkkaasti vasta kesän lopulla, mutta nyt Salmi on saanut kolmen viime viikon aikana urakoida kunnolla. Parhaina päivinä hän on hävittänyt jopa kahdeksan ampiaispesää. Pesät ovat olleet suuria ajankohtaan nähden. Hänen mukaansa nyt on hurjin ampiaiskesä ainakin viiteen vuoteen.

Tutkija vahvistaa, että kuluva kesä on vilkas ampiaiskesä.

– Yhteiskuntien kasvu on pari-kolme viikkoa etuajassa vuodenaikaan nähden. Yleensä ampiaismäärä kasvaa huomattavasti elokuun alussa, mutta tänä kesänä ampiaisia on jo nyt liikkeellä runsaasti, sanoo apulaisprofessori Jouni Sorvari Itä-Suomen yliopistosta.

Nyt tuholaistorjuja Salmi Hämeenlinnan Tuholaistorjunnasta pistää suoja-asun päällensä, nappaa pesän jätepussiin, myrkyttää pussin sisuksen ja sulkee pussin suun.

Ampiaisista näkyvimpiä ovat yhteiskunta-ampiaiset, jotka muodostavat ns. aitososiaalisia yksivuotisia yhteiskuntia kuningattarineen ja työläisineen. Muut ampiaislajimme ovat erakkoampiaisia, jotka pesivät yksittäin esimerkiksi puiden koloissa ja maassa Anssi Leppänen / Yle

Pesän hävitys kannattaa hänen mukaansa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa: ennen kuin yhteiskunta kasvaa jopa tuhansien ampiaisten kokoiseksi. Pesä on silloin liki ihmisen pään kokoinen.

– Ajoissa tuhoamalla pääsee helpommalla. Hävitys kannattaa tehdä viimeistään, kun pörräävistä ampiaisista alkaa olla haittaa. Mitä myöhäisemmäksi pesän poistaminen menee, sitä hankalampi sitä on hävittää.

Salmi on tuhonnut useita lapsen pään kokoisia ampiaispesiä, vaikka eletään vasta heinäkuuta.

– Tyypillisesti pesät ovat räystäiden alusissa ja kuistien alusrakenteissa.

Syksymmällä pörriäiset muuttuvat äkäisemmäksi. Keväällä työläiset ovat kiireisiä perustaessaan yhteiskuntaa. Silloin ihmiset saavat olla suhteellisen rauhassa ampiaisten touhuilta.

– Elokuussa ampparit käyttäytyvät vähän pöhkösti, sillä kukat ovat lopettaneet kukintansa ja mettä ei ole luonnossa tarpeeksi saatavilla, sanoo Sorvari.

Työläiset etsivät lopukesällä sokerin lisäksi helppoa proteiinia. Siksi ne hakeutuvat makeiden herkkujen ja limonadin lisäksi myös grillin äärelle.

Syksyllä yhdessä yhteiskunnassa saattaa olla tuhansiakin ampiaisia.

Yhdessä pesässä voi olla satoja, syksyllä jopa tuhansia ampiaisia. Johanna Talasterä / Yle

Kotikonstein pesästä eroon?

Suomessa on 13 ampiaislajia, joista kahden lajin kannat vaihtelevat ollen joka toinen vuosi korkeat ja joka toinen vuosi matalat.

Näistä yleinen ampiainen on levinnyt pohjoisempaan Lappiin asti. Toinen laji on Etelä-Suomessa esiintyvä Saksan ampiainen. Se levisi keskieuroopasta Manner-Suomeen vasta 2000-luvun alussa. Juuri tämä laji on mieltynyt rakennettuihin ympäristöihin ja viihtyy kaupunkiolosuhteissa.

Netti on täynnä erilaisia vippaskonsteja ampiaispesien tuhoamiseen ilman ammattilaisapua. Yksi tuhoaa pesiä sahojen kanssa, toinen kaupan sumutteilla. Kun kauan yrittää, voi onnistua, sanoo Salmi, ja muistuttaa, että suoja-asu on aina ehdoton.

– Varovainen pitää olla. Jos ei ole suoja-asua ja pesä on hankalassa paikassa, saa huonossa tapauksessa satoja ampiaisia kimppuunsa. Siitä voi tulla sairaalareissu.

Kaupoissa myydään myös valepesiä, jotta kerran häädetyt ampiaiset eivät enää löytäisi samalle paikalle uudestaan.

– Aina ne jonkin paikan löytää, ne menevät niin pienistä raoista. Voi olla vuosia, ettei niitä ole, ja sitten ne yhtäkkiä tekevät pesän.

Pesään käsiksi pääseminen vaatii tuholaistorjujalta joskus myös notkeutta. Johanna Talasterä / Yle

Tutkija: Ensi vuonna ampiaisia on vähemmän

Mutta hyviä uutisia: ensi kesänä ampiaisia on apulaisprofessori Jouni Sorvarin mukaan vähemmän.

– Syyksi vaihteluun epäillään esimerkiksi loisia. Runsaina ampiaisvuosina loiset lisääntyvät ja verottavat seuraavan vuoden kantaa. Tällöin seuraavana vuonna on vähän ampiaisia.

– Toinen teoria on, että runsaan ampiaisvuoden jälkeen keväällä on paljon kuningattaria, jotka joutuvat kilpailemaan pesäpaikoista. Kilpailu on väkivaltaista ja kuningattaret tappavat toisiaan.

Taisteluissa kuolleita kuningattaria löytyy tällöin runsaasti onkalon pohjalta parhaista pesäpaikoista, kuten kivenkoloista tai vanhoista myyräntunneleista.

