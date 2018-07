Verenluovuttajia nyt päivittäin reilu neljännes tavallista vähemmän – pitkä hellejakso karkotti luovuttajat

Monta päivää jatkunut helle on karkottanut verenluovuttajia jo niin paljon, että SPR:n Veripalvelussa on vajetta verestä.

Veripalvelusta kerrotaan, että vielä ei ole kyse veripulasta, mutta viime päivät verenluovuttajia on ollut 25–30 prosenttia normaalia vähemmän. Lisäksi punasolujen kysyntä on ollut tavallista vilkkaampaa, mikä on hieman pahentanut tilannetta.

– Päivittäin on jäänyt saapumatta noin 200 luovuttajaa, kun päiväkohtainen tavoite on vajaat 800, tiedottaja Iira Hartikainen SPR:n Veripalvelusta kertoo.

Veripalvelun nettisivuilta selviää, että hankalin tilanne on veriryhmien O- ja B- kohdalla. Niiden tilannetta kuvaavat pisarat (siirryt toiseen palveluun) ovat alarajallaan. Myös muiden veriryhmien verta tarvitaan.

– Meillä ei ole vielä veripulaa, mutta teemme kaikkemme estääksemme sitä syntymästä. Nyt kun näyttää, että nämä poikkeukselliset helteet jatkuvat, niin verivaraston tilanne voi heiketä entisestään, Hartikainen sanoo.

Tiedotuskampanja päällä

SPR:n Veripalvelu on aloittanut tehostetut toimet saadakseen lisää luovuttajia liikkeelle. Kutsuja luovuttamaan on lähetetty muun muassa tekstiviesteillä ja luovuttajaporukoihin eli VeriRyhmiin on oltu yhteydessä.

– Olemme myös suoraan soitelleet luovuttajille sekä lisänneet sosiaalisen median mainontaa niillä paikkakunnilla, joissa olemme parhaillaan liikkeellä, Iira Hartikainen lisää.

Hellepäivien notkahdus verenluovuttajien määrässä on huomattu aiemminkin, mutta nykyinen tilanne on Veripalvelulle harvinainen. Vaje luovuttajista on kertautunut, kun helle on kestänyt jo useita päiviä ja kattanut käytännössä koko maan.

Yleensä verta saadaan kesällä riittävästi

Normaalisti kesä on verenluovutuksen kannalta hyvää aikaa. Luovuttajat on helppo tavoittaa, kun ihmisillä on aikaa.

Esimerkistä käyköön 12. päivä heinäkuuta Nurmijärven Klaukkalassa järjestetty verenluovutustilaisuus, jossa kävi 99 henkilöä iltapäivän ja alkuillan aikana. Luovuttajista peräti yhdeksän oli ensikertalaisia.

– Kun sisko rohkaisi, että mene luovuttamaan, niin ajattelin, että miksi ei. Tästä jäi ihan hyvä fiilis, varmaan tulen uudestaan, Anniina Morelius Klaukkalasta kertoi heti luovutuksen jälkeen.

Ensimmäistä kertaa verenluovutuksessä käyneet Anniina Morelius ja Melinda Veijalainen Klaukkalasta. Yle / Ville Tapio

Viime vuonna Veripalvelu tilastoi hieman yli 200 000 verenluovutusta. Luovutusten määrä on vähentynyt vajaat 40 prosenttia vuosituhannen alusta muun muassa kehittyneen leikkaustekniikan ansiosta.

Vuonna 2000 tehtiin vajaat 330 000 kokoverenluovutusta. Vuonna 2017 niitä tehtiin noin 202 000. Yle / Aapo Parviainen

Uutta verta tarvitaan kuitenkin jatkuvasti, koska osa verituotteista säilyy vain muutaman päivän. Siksi esimerkiksi erilaiset luovuttajaporukat ovat usein pelastus. Porukkaluovuttaminen on ollut suosittua jo pitkään. Nykyisin porukoita kutsutaan VeriRyhmiksi, jotka halutessaan voivat myös käydä pientä kisaa luovutusten määrästä.

Verenluovutuspalvelun johtaja Satu Pastila. Yle / Antti Haanpää

– Porukoiden merkitys on iso. Jos tulee veripulatilanne, niin lähetämme heille viestin, että tulkaapa käymään, verelle olisi tarvetta tänään tai tällä viikolla, verenluovutuksen johtaja Satu Pastila kertoo.

Liikkuvat yksiköt pääsevät lähelle luovuttajia

Tärkeitä ovat myös eri puolilla Suomea sukkuloivat Veripalvelun liikkuvat yksiköt. Ne keräävät lähes puolet Veripalvelun verestä. Liikkuvilla yksiköillä tavoitetaan tehokkaasti suuri joukko sitoutuneitakin luovuttajia.

– Perheellisenä on helppo tulla käymään, kun luovutuspaikka on tässä kotimatkan varrella. Se vaikuttaa, että matkustamiseen ei mene aikaa. Erityisesti arki on sellainen, että jos pitäisi jonnekin muualle lähteä, niin helposti jää sitten käymättä, Klaukkalan luovutustilaisuudessa käynyt Jukka Nevalainen sanoo.

Jukka Nevalainen luovuttaa vertaan kolmesta neljään kertaan vuodessa. Yle / Ville Tapio

Nevalainen aloitti verenluovuttamisen asepalveluksen aikana, kun luovuttajien ei tarvinnut juosta luovutuspaikalta takaisin kasarmille. Luovuttamisesta on sen jälkeen tullut säännöllinen tapa ja luovutuskertoja on koossa lähes 50.

Nykyisin miehet ovat jääneet selvästi vähemmistöön verenluovuttajina. Aiemmin naisia ja miehiä oli luovuttajissa suunnilleen yhtä paljon, mutta viime vuonna luovuttajista oli naisia jo lähes 60 prosenttia.

Klaukkalan luovutustilaisuudessa miehiä kävi poikkeuksellisen vähän, vain noin joka neljäs luovuttaja oli mies.