Entinen pääministeri Paavo Lipponen ihmettelee Trumpin jyrkkää asennetta Saksaa kohtaan

Entinen pääministeri ja nykyinen energia-alan konsultti Paavo Lipponen ihmettelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jyrkkää asennetta Saksaa kohtaan.

Parhaillaan Eurooppaa kiertävä Trump sanoi taannoin, että Saksa on Venäjän kontrollissa energiariippuvuutensa takia.

– Voidaan tietysti kysyä myös, että kuka tässä on kenestä riippuvainen. Kyllähän Venäjä on riippuvainen siitä, että se voi viedä koska sen elintaso on täysin kiinni siitä, että voidaan viedä öljyä ja kaasua, Lipponen kommentoi perjantaina Päivän kasvo -ohjelmassa.

– Putkessa on kaksi päätä. Välilä on vaikuttanut siltä, että joku on keksinyt yksipäisen putken, että on vain se Venäjän pää, josta manipuloidaan.

Nord Stream -kaasuputkihankkeen kanssa työskentelevän Lipposen mukaan on vakava kysymys, että Trump on ottanut Euroopan arvostelussaan Saksan silmätikuksi.

– Saksa on Euroopan vakauden ankkuri. Myöskin Naton piirissä ja totta kai unionissa. Näissä Trumpin kommenteissa paistaa se, että halutaan heikentää Euroopan kilpailukykyä. Siinä on kysymys lisätulleista, niiden toimeenpanemisesta ja myöskin putkihankkeen vastustamisesta.

– Vastustaminen tarkoittaa sitä, että tänne haluttaisiin tuoda 25–40 prosenttia kalliimpaa nestemäistä LNG-kaasua Yhdysvalloista.

Päästöjä kuriin pilottihankkeella

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja presidentti Trump neuvottelevat maanantaina Helsingissä. Suomi on myös arktisen neuvoston puheenjohtaja, ja presidentti Sauli Niinistö on tuonut vahvasti esille pyrkimystä saada pohjoisen alueen mustan hiilen päästöjä vähennetyksi.

Lipposen mukaan mustan hiilien päästöjä päästään rajoittamaan uudella pilottihankeella, jossa halutaan uusia Pohjois-Venäjällä toimivia paikallisia lämpövoimaloita.

– Presidentti Niinistö on keskustellut asiasta sekä Putinin että Trumpin kanssa tästä, ja siinä vallitsee yhteisymmärrys siitä, että tässä voidaan edetä.

Lipposen mukaan hankkeessa on mukana myös Euroopan unioni, sillä kyse on rahoitusjärjestelmästä.

– Eli nyt tulee pilotti, muutama voimala, Murmanskin Arkangelin alueella esimerkiksi. Yhdysvallatkin on tässä hyvin rakentavasti mukana, koska nähdään että tässä on jotakin konkreettista, mitä voidaan tehdä.