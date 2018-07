Suomi on vuorokauden valokiilassa: Trump saapuu tänä iltana, Putin huomenna

Tänään sunnuntaina Suomi ehtii vielä tehdä isäntämaan viime hetken valmisteluja, mutta iltayhdeksältä se alkaa: maailmanpolitiikasta kiinnostuneet kääntävät katseensa vuorokaudeksi Suomeen. Silloin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Trump viettää yönsä joko hotelli Kalastajatorpalla tai sen vieressä, valtion vierastalossa. Aamulla hän tapaa presidentti Sauli Niinistön tämän virka-asunnossa Mäntyniemessä. Mukana aamiaisella ovat myös rouvat, Jenni Haukio ja Melania Trump.

Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia silloin vielä odotellaan Helsinkiin. Hänen kahdenkeskiset keskustelunsa Niinistön kanssa ovat iltapäivällä varsinaisen huipputapaamisen jälkeen.

Myös ulkoministerit tapaavat toisensa

Tapaamisten polttopiste on Presidentinlinna. Niinistö ottaa siellä vastaan Putinin iltapäivällä yhdeltä ja Trumpin sen jälkeen.

Ja sitten alkaakin se vaihe, jonka takia Finlandia-taloon perustetussa lehdistökeskuksessa kuhisee mediaväkeä kymmenistä maista: Putin ja Trump keskustelevat kahden kesken. Venäjän hallinnosta on kerrottu, että heidän lisäkseen paikalla ovat Yhdysvaltain toiveesta vain tulkit.

Omat keskustelunsa käyvät myös ulkoministerit Sergei Lavrov ja Mike Pompeo. Sitten syödään yhteinen työlounas niin ikään Presidentinlinnassa.

Loppuiltapäivästä Trumpilla ja Putinilla on yhteinen tiedotustilaisuus. Sen sisältöä on Trumpin impulsiivisuuden tietäen vaikea ennakoida. Ennen Suomea hän on ehtinyt Euroopan-kiertomatkallaan sekä arvostella että kehua muun muassa Britannian pääministerin Theresa Mayn.

Niinistö toivoo huomiota Itämeren turvallisuudelle

Trump ja Valkoinen talo ovat listanneet tapaamiselle monta keskustelunaihetta: ydinaseet, Syyrian sodan, Krimin valtauksen. Trumpilta toivotaan tiedotustilaisuudessa varmasti myös vastausta siihen, kuinka lämpimästi hän itse ajattelee Venäjästä ja Putinista, vaikka valtioiden välit ovat viileät.

Venäjän ulkoministeri Lavrov sanoi huipputapaamisen alla, että Venäjä on halukas puhumaan muun muassa Ukrainasta ja valmis vastaamaan niihinkin kysymyksiin, joita Yhdysvalloilla on kyberturvallisuudesta.

Venäjän hallinnon mukaan Venäjä toivoo erityisesti, että Helsingissä voitaisiin sopia presidenttien käyvän toistensa luona valtiovierailulla.

Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuuden jälkeen omansa pitää vielä Niinistö. Hän on etukäteen kertonut haluavansa keskustella vieraidensa kanssa Itämeren alueen sotilaallisesta jännityksestä sekä arktisia alueita koettelevista mustan hiilen päästöistä.

Maanantai-iltana Putin ja Trump lähtevät. Huipputason piipahdus on ohi, Helsingin katujen laajat eristykset puretaan ja kaupunki alkaa viettää tavallista heinäkuuta.

