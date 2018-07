Trumpin ja Putinin tapaaminen myllertää liikenteen Helsingissä – jätä auto suosiolla kotiin, lähimmäksi saattueita päässee Esplanadilla

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen vaikuttaa monin tavoin liikenteeseen maanantaina Helsingissä ja Vantaalla.

Helsingin poliisin mukaan pääkaupunkiseudulla liikkuu useita saattueita vierailun aikana, eikä muu liikenne ole sallittua samalla reitillä saattueiden liikkuessa.

Saattueet aiheuttavat eniten katkoksia Helsingin keskustassa, mutta myös Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan välisillä väylillä on hyvä varautua katkoksiin.

Autoilu ei onnistu maanantaina Helsingin kauppatorilla, Esplanadilla ja Etelärannassa. Jos mielii ajella tuolloin Eteläsatamaan, niin se onnistuu eteläisen Helsingin kautta esimerkiksi Tehtaankatua pitkin, opastaa poliisi tiedotteessa.

Poliisi suosittelee välttämään autoilua Helsingin keskustassa, jos vain mahdollista.

Poikkeusjärjestelyt Helsingin keskustassa

Osan ajasta Mannerheimintie on kokonaan suljettu, ja eri kohdissa Mannerheimintietä on pitkiä liikennekatkoksia, Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi on kokonaan suljettu muulta liikenteeltä.

Aleksanterinkatu on kiinni väliltä Unioninkatu–Meritullinkatu, Pohjoisrannasta pääsee keskustaan Liisankadun kautta,

Katajanokalle ja Katajanokalta pääsee ajamaan vain pohjoiskautta Meritullintoria ja Kanavakatua pitkin.

Ullanlinnaan, Kaivopuistoon ja Olympiaterminaaliin pääsee vain lännen suunnasta.

Rajoitukset koskevat myös huoltoliikennettä.

Lähde: Helsingin poliisi