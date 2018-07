Ranska ja Malta ottavat kumpikin vastaan 50 siirtolaista Välimeren laivoilta

Ranska ja Malta ovat sopineet ottavansa vastaan osan kahdessa laivassa Välimerellä odottavista 450 siirtolaisesta.

Kumpikin maa ottaa vastaan 50 ihmistä. Asiasta kertoi Italian pääministeri Giuseppe Conte Facebookissa myöhään lauantai-iltana. Conten mukaan muiden maiden tulisi seurata Ranskan ja Maltan päätöstä.

Italia on kieltäytynyt ottamasta vastaan enempää laittomasti maahan saapuvia Välimereltä. Tiukkaa maahanmuuttolinjaa ajava Italia on vaatinut muita Euroopan maita ottamaan vastaan suuremman osan siirtolaisista. Italian linja on aiheuttanut kiistoja Italian ja muiden EU-maiden välillä. Italian sisäministerin Matteo Salvinin mukaan maan satamaan ei tulla ottamaan yhtäkään alusta, jossa on yli 400 ihmistä.

Lähteet: AFP