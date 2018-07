Valoraketti osui veneeseen, häätö hotellivieraille ja koroke Bill Clintonille – Lue ja katso tästä Kalastajatorpan vaiheikas historia valtion päämiehien kestittäjänä

Helsingin Kalastajatorpalla on kestitetty valtionjohtoa moneen otteeseen

Kalastajatorpalla on pitkä historia valtion päämiesten kestittämisessä. Siellä ovat vierailleet ainakin Ronald Reagan, Leonid Brežnev, Gerald Ford, Mihail Gorbatšov, Bill Clinton ja Boris Jeltsin.

Tänään sunnuntaina Kalastajatorpalle suuntaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Melania Trump. Heidän lentokoneensa on määrä laskeutua Helsinkiin iltayhdeksältä. Yle seuraa illan tapahtumia hetki hetkeltä.

Lentokentältä pariskunta suuntaa yhdessä delegaationsa kanssa Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevalle Kalastajatorpalle. Alueella sijaitsee myös valtion vierastalo.

Kalastajatorpan läheisyydessä on kuhissut eilisestä lähtien amerikanenglantia puhuvia turvamiehiä, poliiseja ja sotilaita. Aluetta on eristetty nauhalla ja aidoilla. Teille on ajettu esteeksi isoja ajoneuvoja.

Vielä eilen Hilton Kalastajatorpassa yöpyi myös muita asiakkaita.

Asiakkaat siirrettiin muihin hotelleihin

Kalastajatorpan alue sijaitsee Laajalahden rannalla. Sillä on pitkät perinteet, sillä sinne levittäytyi kartano jo 1600-luvulla.

Sittemmin alueella on moneen kertaan purettu vanhaa ja rakennettu uutta.

Nykyään siellä sijaitsevat valtion vierastalon lisäksi kaksi hotellirakennusta ja useita ravintoloita. Ravintoloissa on yhteensä parituhatta asiakaspaikkaa ja hotelleissa yli 300 huonetta.

Kun Yhdysvaltain presidenttipari Ronald ja Nancy Reagan vierailivat Suomessa vuonna 1988, koko hotelli oli varattu presidentin virkakoneistolle.

Myöhemmin vuonna 1997 silloiset Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Bill Clinton ja Boris Jeltsin tapasivat Helsingissä. Tuolloin presidenttien delegaatiot pyrkivät kilpaa majoittumaan Kalastajatorppaan.

Kalastajatorpan 100-vuotista historiaa juhlistaneella verkkosivustolla kerrotaan (siirryt toiseen palveluun), että hotelli tyhjennettiin pikavauhtia muista asiakkaista.

Clintonin ja Jeltsinin tapaaminen vaati hotellilta erityisjärjestelyjä. Keskellä pihamaata ollut kolmen metrin monttu peitettiin Suomen valtion rahoilla ja henkilökunta rakensi Yhdysvaltain presidentille korokkeen, jotta pyörätuolissa istunut Clinton olisi valokuvissa samalla tasolla Jeltsinin kanssa.

Merivartioston raketti osui veneeseen

Kalastajatorpalla on viettänyt aikaa Venäjän ja Yhdysvaltain päämiesten lisäksi muun muassa Euroopan johtoa.

Vuonna 1975 Kalastajatorpalla järjestettiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (ETYK) iltaohjelma. Vastaanotolle osallistui valtionpäämiehiä 35:stä eri maasta.

ETYK-kokouksen iltaohjelmaa varjosti se, että torpan edustalla menehtyi kaksi ihmistä. Merivartioston valoraketti osui lähistöllä liikkuneeseen veneeseen, ja vene syttyi palamaan.

Vuonna 2008 torpalla kokoontuivat viiden EU-maan presidentit. Neljä vuotta myöhemmin Kalastajatorpalla tapasivat Suomen, Itävallan, Italian, Latvian, Portugalin, Saksan, Slovenian ja Unkarin presidentit. Tuolloinkaan ei vältytty erityisjärjestelyiltä.

Hotelli rakensi tapaamista varten uudet pöydät presidentti Tarja Halosen adjutantin piirroshahmotelmien pohjalta.

