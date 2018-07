Viisi maata suostuu ottamaan siirtolaisia Välimeren laivoilta – 450 ihmistä odottaa pääsyä maihin Italian vesillä

Italia vaatii muita EU-maita ottamaan vastuuta siirtolaisista. Kahdesta siirtolaisia kuljettavasta aluksesta on päästetty Italiassa maihin vain hoitoa tarvitsevia ihmisiä.

Saksa, Espanja ja Portugali ovat ilmoittaneet ottavansa kukin vastaan 50 siirtolaista Italian Sisilian saaren edustalla odottavista kahdesta laivasta. Ranska ja Malta olivat ilmoittaneet lauantaina ottavansa laivoista niin ikään 50 siirtolaista kumpikin.

– Tämä on solidaarisuutta ja vastuullisuutta, jota olemme aina toivoneet Euroopalta ja nyt, Eurooppa-neuvostossa saavutettujen tulosten jälkeen, se alkaa muuttua todeksi, Italian pääministeri Giuseppe Conte kirjoitti Facebookissa sunnuntaina.

Tšekki on kuitenkin vastannut Italian pyyntöön kieltävästi ja ilmoittanut, ettei ota vastaan yhtään ihmistä laivoilta. Maan pääministeri Andrej Babis'n mukaan siirtolaisia kuljettavat alukset pitäisi käännyttää takaisin sinne mistä ne tulevat ja siirtolaisia tulisi auttaa heidän kotimaissaan.

Italia vetää tiukkaa linjaa

Italia on tuoreen populistihallituksensa tiukan maahanmuuttolinjan myötä kieltäytynyt enää päästämästä maahan Välimeren yli saapuvia siirtolaisia. Se on vaatinut muita EU-maita ojentamaan auttavansa kätensä Välimeren ylittäjille.

Yhteensä Italia on onnistunut viikonlopun aikana löytämään määränpään 250 siirtolaiselle, mutta laivoissa Sisilian edustalla on kaikkiaan noin 450 mereltä pelastettua ihmistä. He olivat lähteneet kalastusaluksella perjantaina matkaan Libyasta ja heidät pelastettiin myöhemmin kahteen EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexin alukseen.

Sunnuntaina kahteen laivaan toimitettiin jälleen päiväksi ruokaa ja juomaa. Laivoille vietiin mm. maitoa, mehua ja vauvojen ruokaa.

Uutistoimisto AP:n mukaan Italiassa oli päästetty maihin noin 70 ihmistä sunnuntai-iltaan mennessä. Joukossa oli esimerkiksi raskaana olevia naisia, pieniä lapsia sekä nestehukasta kärsiviä.

