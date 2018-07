Ranska juhli villisti jalkapallon maailmanmestaruutta – poliisi tyhjensi Pariisin pääkadun kyynelkaasulla

Jalkapallon maailmanmestaruus villitsi ranskalaiset juhlimaan sunnuntaina railakkaasti.

Pääkaupungissa jopa sadat tuhannet ihmiset kerääntyivät kaduille ja erityisesti pääkatu Champs-Elysees oli tungokseen asti täysi. Kuuluisa riemukaari oli valaistu juhlan kunniaksi Ranskan lipun värein siniseksi, valkoiseksi ja punaiseksi.

Kaduille kokoontuneet ihmiset mm. heiluttivat Ranskan lippuja, soittivat autojen torvia ja kiipeilivät bussipysäkkien ja patsaiden päälle.

Ihmiset kerääntyivät pääkadulle jo ennen Kroatiaa vastaan pelatun ottelun loppua. Ranska vei lopulta mestaruuden maalein 4-2.

– Se [voitto] edustaa suuria asioita. Meillä Ranskassa on ollut paljon ongelmia viime vuosina. Tämä on hyväksi moraalille. Täällä me kaikki olemme yhtä, sanoi uutistoimisto AP:lle Pariisissa juhlinut Goffrey Hamsik.

Ranska on aiemmin voittanut maailmanmestaruuden jalkapallossa 20 vuotta sitten vuonna 1998.

– Vuosi 1998 oli maaginen! Tänään pojallani on tilaisuus kokea sama onni, juhlimassa ollut Eric Rodenas kommentoi uutistoimisto AFP:lle.

Pidätyksiä ja loukkaantumisia

Juhlinta aiheutti myös töitä poliisille. Poliisi joutui myöhään yöllä tyhjentämään Champs-Elyseen ihmisjoukosta sen jälkeen, kun joukko jalkapallofaneja oli ottanut yhteen poliisien kanssa. Poliisi käytti kyynelkaasua, kertoo uutistoimisto Reuters.

Poliisi hajotti ihmisjoukon Pariisin Champs-Elysees-kadulla, kun jalkapallon maailmanmestaruuden juhlinta äityi levottomuuksiksi. Julien de Rosa / Epa

Champs-Elysees'n varrella kauppojen ikkunoita rikottiin ja viini- sekä samppanjapulloja anastettiin. Tapaukseen osallistui tiettävästi kymmeniä ihmisiä.

Useita ihmisiä pidätettiin. Esimerkiksi Marseillen kaupungissa hauskanpito muuttui rähinäksi, jossa kaksi poliisia loukkaantui ja kymmenen ihmistä pidätettiin.

Lyonissa poliisi otti yhteen noin sadan hengen nuorisojoukon kanssa, joka heitteli poliiseja kohti esineitä ja sytytteli roska-astioita tuleen, raportoi uutistoimisto AFP.

Frouardin kaupungissa kaksi lasta loukkaantui vakavasti moottoripyörän osuttua heihin juhlahumussa.

Ranska oli varautunut viikonloppuun 110 000 hengen turvallisuusjoukoilla.

