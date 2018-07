Helsinki Loves Trump -ryhmän perustaja ylistää idoliaan: "Hän edustaa yhdysvaltalaisia tavallisia ihmisiä, ja siksi hänestä on tullut sankarimme"

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kehui Suomea vuolaasti aamiaistapaamisen alussa Mäntyniemessä maanantaiaamuna.

Trump sanoi aamiaistapaamiselle arvostavansa Suomea paljon ja kiitteli presidentti Sauli Niinistöä vieraanvaraisuudesta.

– Suomi on mahtava maa, Trump lausui kohteliaasti.

Helsinki Loves Trump -ryhmän perustaja Markus Bunders on tyytyväinen ja silminnähden ilahtunut kuullessaan Yhdysvaltojen presidentin näkemyksistä.

– Se tuntuu aivan erinomaiselta. Me olimme eilen vastassa häntä ja hänen puolisoaan. Me vilkutimme ja hymyilymme hänelle, hän ja Melania vilkuttivat meille takaisin. Kansainvälinen uutistoimisto AP oli mukanamme ja he välittivät hymymme maailmalle. Olemme hyvin tyytyväisiä, että hyvä ilmapiiri on siirtynyt eiliseltä tähän aamuun, Bunders kertoi Ylen haastattelussa tunnelmistaan punainen Make America Great Again -lippalakki päässään.

Yle seuraa Trumpin ja Putinin tapaamisen edistymistä hetki hetkeltä.

Suomalaiset Trumpin ystävät perustettiin kolmisen viikkoa sitten

Helsinki Loves Trump, eli suomalaiset Trumpin ystävät -ryhmä on perustettu kolmisen viikkoa sitten. Bunders kertoo, että suomalaiset Trumpin ystävät aikovat näkyä Helsingin katukuvassa hymyilemällä ja olemalla läsnä ylpeästi suomalaisina. Varsinaista poliittista agendaa ryhmällä ei perustajansa mukaan ole.

Bundersin mukaan ryhmän varsinainen tavoite oli alkujaan toivottaa presidentti Trump tervetulleeksi, sekä tehdä se positiivisella tavalla, hymyillen.

– Tässä olemme onnistuneet. Tänään on meidän kaikkien vuoro nauttia siitä, että meillä on näin ihania vieraita täällä kylässä, Bunders linjaa.

Bundersin mielestä Donald Trump on kaikista sopivin henkilö maailman vaikutusvaltaisimmin ihmisen tehtävään siksi, koska hän "edustaa tavallisia ihmisiä".

– Me arvostetaan aivan hirveästi tavallisia ihmisiä. Olemme suomalaisten, länsimaisten, kaikkien maailman tavallisten ihmisten puolella. Donald Trump edustaa yhdysvaltalaisia tavallisia ihmisiä. Hän on heidän äänensä maailmalla. Sitä kautta hänestä on tullut meidän sankarimme, Bunders ylistää.

Tavallisten ihmisen asialla, yhteisellä arvopohjalla

Helsinki Loves Trump -yhdistyksen perustaja näyttää kokevan Trumpin paitsi hyväksi esikuvaksi ja tavallisten ihmisten asiamieheksi, myös kovia uhrauksia tekeväksi henkilöksi.

– Hän on vaivautunut edustamaan meitä ja tekee työtä meidän puolestamme. Yhdysvaltain kohdalla hän tekee työtä Yhdysvaltojen puolesta ja me teemme samaa työtä täällä Suomessa, Bunders hehkuttaa.

Miestä ei huoleta edes se, että suurin osa suomalaisista ei pidä mielipidemittausten mukaan Trumpista kovinkaan paljoa. Siitä pitää huolen yhtenäinen arvopohja.

88 prosenttia vastaajista arvioi Ylen kyselyssä Trumpin kärjistäneen yhteiskunnallista keskustelua ja lisänneen aggressiivista kommentointia sosiaalisessa mediassa.

– Uskon, että suomalaiset jakavat samanlaisia arvoja kuin Trump ja hänen kannattajansa. Ei me niin kauhean erilaisia olla. Imagokysymykset aina kärjistyvät mediassa ja ihmisten mielissä. Me yritämme luoda positiivista henkeä – sekä henkilöön, politiikkaan, että tähän tapaamiseen. Meillä ei varsinaista poliittista agendaa ole.