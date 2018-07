Nuorten MM-kisat innostivat: Tampereelle haussa jo parikymmentä uutta urheilukisaa

Nuorten yleisurheilun MM-kisat päättyivät sunnuntaina Tampereella. Tampere on tyytyväinen kisoihin, jotka tuovat ennakkoarvion mukaan parikymmentä miljoonaa euroa kaupunkiin.

Lopullista laskelmaa ei ole vielä tehty, Tampereen tapahtumajohtaja Perttu Pesä kertoo. Hän on parhaillaan purkamassa Ratinan stadionilla kisoja.

Tampereella laitetaan jo uutta matoa koukkuun.

– Urheilukisojen hakeminen on raakaa kilpailua. Tavoitetasona on pitää Tampere urheilun maailmankartalla. Brittiläisessä maailman urheilukaupunkien listauksessa Tampere on jo sadan aktiivisemman joukossa, vaikka kokomme puolesta kuulumme 2 000:n–3 000:n joukkoon. Kyllä me jotain olemme tehneet oikein, Perttu Pesä sanoo.

Pesä paljastaa, että uusia kisoja haetaan kiivaasti. Vuosille 2019–2024 on haussa useita, erikokoisia kisoja.

– Voi niitä on aika paljon. Työpyödälläni on parikymmentä. Kunhan ehdimme samaan nämä kisat pakettiin, katsomme uusia kujeita.

Onko konkreettisia esimerkkejä?

– Ei. Ne ovat kaikki liikesalaisuuksia.

Kävijätavoite ylittyi

Nuorten yleisurheilun kisoissa oli noin 1 500 urheilijaa ja tuhat toimihenkilöä. Vapaaehtoisia oli Pesän mukaan noin 800. Vapaaehtoiset saivat kiitosta nopeudesta ja iloisesta palvelusta.

– Tämä on iso näytelmä, mikä tässä tehtiin.

Helena Leveelahti halaa kiekkokisan voittajaa Alexandra Emilianovia. Lehtikuva

Tarkkoja katsomislukuja ei vielä ole.

– Päivittäin kisoja seurasi maailmalla noin 60–70 miljoonaa ihmistä. Voimme odotella numeroita, joissa on yhdeksän numeroa, Pesä kertoo.

Tampereen kansainvälinen näkyvyys mediassa oli erityisen suurta Intiassa, jossa yli 200 miljoonaa katsojaa seurasi naisten 400 metrin voittajan Hima Dasin suoritusta.

Myös kisojen kävijätavoite ylittyi. Urheiluseura Pyrinnön mukaan paikalla oli 40 000 katsojaa.

– Olihan nämä huikeat kilpailut. Kilpailujen tulostaso oli mahtava, koska stadion ennätyksiä tuli 18. Porukka oli treenannut hyvin kisoihin, Pesä kertoo.

Yksi Tampereen kisojen onnistuminen oli hanavesi, jota urheilijoille suositeltiin pulloveden ansiosta. Osa urheilijoista joi hanavettä ensi kertaa elämässään ja piti tätä eksoottisena.

– En ole koskaan juonut hanavettä, tämä on niin hassua ja helppoa, kertoi yksi Bahaman joukkueen jäsenistä Ylelle.

– Se on hyvä matkailun markkinoinnille, että täällä voi suihkussa pitää suun auki, Pesä kertoo.

