Tasohyppelyt jäivät ysärille – nyt pelaaja haluaa kulkea vapaana fantasiamaailmassa ja tietää, miltä tuntuu olla paahtoleipä

Tästä on kyse Suoratoistopalvelut ovat merkittävimpiä vaikuttajia pelimarkkinoilla viime vuosina.

Pelit vaikuttavat positiivisesti muistiin, kognitiivisiin taitoihin, sekä motoriikkaan.

Itsenäisyys, samaistuttavuus ja taitavuus ovat pelin keinot koukuttaa pelaajaa.

Kello lähenee aamuyön tunteja, mutta vielä on paljon tehtävää. Herätyskellon soitto lähestyy minuutti minuutilta. Kodin lattiat on saatava puhtaaksi.

Meneillään ei ole maaninen kesäyön siivousurakka, vaan tuokio Robot Vacuum Simulatorin parissa, rauhallisesti tietokoneella istuen.

Mikä saa ihmisen hurahtamaan tuntikausiksi mitä kummallisimpien simulaattoreiden, eli todellisuutta pienintäkin yksityiskohtaa myöten mallintavien pelien pauloihin?

Kajaanin ammattikorkeakoulun pelituotannon ohjaaja, projektipäällikkö Nanne Leskinen muistuttaa, että viihteen perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja tuntemuksiin. Tähän pelit tarjoavat aivan erilaisia samaistumisen ja saavutuksen tunteita kuin elokuvat ja kirjat.

– Peleissä lähes kaikki on mahdollista kokea. Markkinat laajenevat koko ajan siten, että jokaiselle löytyy jokin asia mistä kiinnostua.

Leskinen kertoo Game Analysts tutkimus- ja konsultaatioryhmän ARC-mallista. ARC-mallin mukaan peleissä houkuttaa kolme osa-aluetta: Autonomy, Relatability ja Competence. Eli itsenäisyys, samaistuttavuus ja taitavuus. Mitä paremmin kukin osa-alue on toteutettu, sitä houkuttelevampi peli on, varsinkin kun osa-alueet vastaavat mahdollisimman monenlaisten ihmisten haluja ja tarpeita.

– Itsenäisyys, eli valta vaikuttaa pelikokemukseen, on sellaista mitä ei muissa viihteen muodoissa ole lähes lainkaan.

Pelaajia kiinnostaa mahdollisuus päästä kokeilemaan miten omat kantimet kestää kovassa paikassa. Nanne Leskinen

Esimerkiksi suositussa online-pelikauppa Steamissa tämän hetken myydyimpien pelien joukkoon mahtuu PC Building Simulator, jossa pelaajan tehtävänä on rakentaa itselleen komponenteista toimiva PC-pöytäkone.

Monille tämän hetken hittipeleille onkin yhteistä se, että niissä ei välttämättä ole mitään päämäärää tai päämäärä on epäselvä. Puhutaan niin sanotuista hiekkalaatikko-pelistä, joissa pelaaja saa seikkailla avoimessa pelimaailmassa ja tutkia maailmaa omaan tahtiinsa.

Toinen suosittu genre on selviytymispelit, kuten The Raft ja Subnautica, joissa pelaaja selviytyy haaksirikosta. The Forest -pelissä pelaaja on ollut lento-onnettomuudessa ja päätynyt oudolle saarelle, jossa hän joutuu rakentamaan oman majansa ja pitämään puolensa saaren asukkaita vastaan.

Leskisen mukaan näissä peleissä ihmisillä herää mielenkiinto tutkia mahdottomuutta.

– Pelaajia kiinnostaa mahdollisuus päästä kokeilemaan, kuinka omat kantimet kestävät kovassa paikassa.

Hetken huuma ja hulluus synnyttävät ilmiöitä

Pelimaailmasta löytyy pitkä lista mitä kummallisempia tähdenlentoja: esimerkiksi I am bread, jossa pelaaja on nimensä mukaisesti leipä. Pelin tavoitteena on päästä paahtoleiväksi ja välttyä saastumiselta.

Oululaisen Pelimies-kaupan myymäläpäällikkö Niko Miettinen näkee, että erikoisissa peleissä suosio perustuu hetken huumaan ja pelin hulluuteen. Tärkeänä suosiossa hän näkee myös kavereiden kanssa hassuttelun ja mahdollisuudet tehdä outoja asioita.

– Muistan nuoruudestani Porrasturvat-pelin, jossa pelin hahmo piti kaataa alas rappusia ja aiheuttaa hahmolle mahdollisimman paljon vahinkopisteitä. Ja sehän se oli ratkiriemukasta – yhden viikon ajan ainakin.

Nanne Leskisen mukaan oudot pelit syntyvät ilmiöistä ja synnyttävät uusia ilmiöitä. Suurimpia ilmiöitä ja niiden synnyttäjiä on striimauksessa ja Youtubessa suositut tyylit; Let’s play, Speedrun ja E-sports.

– Pelimaailmassa tulee aina pilkahduksia ja välähdyksiä. Muutama vuosi sitten taisteluareenamoninpelit olivat tosi suosittuja, mutta ne ovat siirtyneet taas ammuntapelien taakse.

Myös toisten hiekkalaatikkoleikit kiinnostavat

Tunnetuilla pelistriimaajilla on iso vaikutus siihen, mitkä pelit käyvät kaupaksi.

Striimauspalvelu Twitch ja videopalvelu Youtube ovat olleet merkittävimmät vaikuttajat pelimarkkinoilla viime vuosina. Oululaisen Pelimies-kaupan myyntipäällikkö Miko Miettinen kertoo, että yksittäiset suomalaiset tubettajat, kuten esimerkiksi Lakko, voivat synnyttää suuren trendin.

–Ihan mitä tahansa peliä Lakko pelaa, siitä tulee tosi suosittu ja nopeasti. Se saattaa olla pari vuotta vanha peli, jonka myynti on ollut ensin vähäistä, mutta Youtubessa esiintymisen jälkeen se loppuu heti myymälästä.

Mitä on striimaus? Striimaus tai stremaus tarkoittaa videon suoratoistoa toisille käyttäjille.

Let's Play tarkoittaa videopelaajan pelikuvan ja puheen, usein myös kasvokuvan (facecam) taltioimista ja julkaisemista nettiin.

Speedrun tarkoittaa pelin pelaamista mahdollisimman nopeasti.

Esports, eli e-urheilu on elektronista urheilua, missä pelaajat pelaavat toisiaan vastaan rahapalkinnosta.

Striimauspalvelu Twitchin palvelun ideana on yhdistää pelaajia ympäri maailman tarjoamalla reaaliaikaista videokuvaa ja keskustelua.

Twitch on ohittanut elokuviin ja sarjoihin keskittyneiden suoratoistopalvelu HBO:n ja Netflixin käyttäjämäärät. Twitchillä on kuukausittain yli sata miljoonaa käyttäjää.

Ero videopelelaamista ja urheilua katsellessa on se, että videopelaamista katsellessa katsoja kuulee pelaajan kommentit ja näkee pelaajan, mikä lisää sosiaalista kokemusta. Myös pelaajan karisma pääsee vaikuttamaan, Nanne Leskinen kertoo.

– Ihmisillä on kyky ja taipumus nauttia toisten ihmisten taitavuudesta, kuten penkkiurheilukin on todistanut.

Striimauksen nosteessa on syntynyt myös aivan uusi genre nimeltään PlayerUnknown’s Battlegrounds. PUGB on noussut Twitch-palvelussa hitiksi. Pelissä enintään sata pelaajaa hyppää laskuvarjolla pelialueelle tarkoituksenaan selvitä mahdollisimman pitkään saarella eliminoiden muut pelaajat aseilla pelistä. Viimeinen hengissä oleva pelaaja tai joukkue voittaa.

PUGBin siivellä syntyi tällä hetkellä kukoistava Battle Royal -genre, jonka suosituin peli tällä hetkellä on Fortnite - Battle Royal.

Suuret elokuvayhtiöt ovat heränneet viime vuosina videopelien kasvavaan suosioon. Marko Väänänen / Yle

Pelit eivät ole pelkkää ajanhukkaa

Nanne Leskinen mukaan pelien positiivisesta vaikutuksesta muistiin, kognitiivisiin taitoihin ja motoriikkaan löytyy jo jonkin verran tutkimustietoa. Positiivisia vaikutuksia pyritään käyttämään hyödyksi esimerkiksi opettamisessa ja vanhustenhoidossa.

– Peleillä on erittäin paljon positiivisia vaikutuksia, joita ei vieläkään ole tutkittu tarpeeksi.

Muistin tai motoriikan kehitystä voi olla hankala huomata, mutta peleistä voi oppia tietoisesti.

Esimerksi Football Manager -pelissä pelaaja asettuu jalkapallomanagerin rooliin ja pyrkii nousemaan joukkueen kanssa huipulle organisoiden koko seuraa aina juniorityöstä mainossopimuksiin. Pelissä on yli 2500 oikean maailman joukkuetta, ja yli 700 000 oikeaa pelaajaa, joita pelin kehityksessä olleet ihmiset ovat tarkkailleet. Peliä on kutsuttu maailman parhaaksi pelaajatarkkailujärjestelmäksi.

Pelissä pelaaja oppii resurssien järkevää käyttöä ja urheilumaailman raadollisuutta. Leskinen muistuttaa, että myös ennen videopelejä lautapeleissä taustalta löytyi korkeampia motivaattoreita.

– Itse asiassa vanha kunnon Fortuna on luotu alun perin Suomessa opettamaan yhteenlaskua.

