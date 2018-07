Nuotta löytyi ennen vanhaan joka talon aitasta, nykyisin kylän ainoaa ajoverkkoa joudutaan vetämään pintaan yhteisvoimin

SEVETTIJÄRVI. Tämähän on kuin avaruustiedettä, mietiskeli sevettijärveläinen Juha Feodoroff vielä pikkupoikana, kun kulki konkareiden kanssa nuottaverkoilla. Harjaantuneet pyytäjät, kaksi venettä vetämässä suurta ajoverkkoa ja työtä vaativa kalastustapa ihmetyttivät pikkupoikaa.

Nuottaaminen oli vielä Feodoroffin lapsuudessa arkipäivää kolttasaamelaisten keskuudessa. Feodoroffilla oli tapana hypätä vanhempien kolttien matkaan kaveriksi soutamaan tai vetämään nuottaa, eli ajoverkkoa.

– Pikkupoikana se oli niin mukavaa hommaa nähdä juuri se, miten paljon kalaa sieltä oikein tuli, muistelee Feodoroff kotonaan Sevettijärvellä.

Juha Feodoroff muistelee, kuinka parhaimmillaan nuotalla saattoi yhdellä kerralla saada jopa parikin sataa kiloa kalaa ja saalista pääsivät kaikki kylän asukkaat nauttimaan.

Sevettijärveläinen Juha Feodoroff selvittelee kotonaan rysäverkkoa. Martta Alajärvi / Yle

Nyt nuottaperinne herättää lähinnä vain lapsuuden kaihoisia muistoja. Tätä kalastusperinnettä on jouduttu elvyttämään uudelleen ja tänä kesänä Sevettijärven kyläläiset ovat kerääntyneet jälleen nuotan vetoon.

– Muutaman kerran olemme päässeet tänä kesänä jo nuottaamaan. On vain ollut hankalaa saada porukkaa aina kasaan, harmittelee Juha Feodoroff.

Yhteisnuotalla elvytetään kolttasaamelaisten kalastusperinnettä ja hoidetaan alueen vesistöjä

Vielä sotien jälkeen nuottausperinne eli vahvana osana kolttasaamelaisten elämää. Nyt kylän yhteisen nuottaverkon toivotaan nostavan kolttasaamelaisten kalastusperinteiden arvoa.

– Kun miettii, miten ennen vanhaan joka talossa oli oma nuotta ja se oli osa arkipäivää. Näätämön alueella oli kymmeniä nuottia ja nyt meillä on Sevettijärven kylällä vain yksi yhteinen. Se on sellaista perinnettä, joka tuntuu katoavan, pohdiskelee Veikko Feodoroff.

Kolttien luottamusmiehenä toiminut Veikko Feodoroff toivoo kolttasaamelaisten innostuvan nuottauksesta. Vesa Toppari / Yle

Sevettijärven kylälle hankittiin jo kuusi vuotta sitten yhteinen nuotta koltta-alueen vesistön hoitomäärärahoilla.

Kolttien luottamusmiehenä toimiva Veikko Feodoroff kertoo, että koko kylän yhteisen nuotan ovat hankkineet kolttien kyläkokous ja Metsähallitus, ja sitä käytetään Pohjois-Inarissa sijaitsevan Näätämöjoen valuma-alueen vesistönhoitoon.

Koko kylän nuotta on alusta asti yhteistuumin valmistettu. Se on kudottu kolttasaamelaisten perinteiden ja mittojen mukaan paikallisen nuottakalastajan opastuksessa. Nitsijärveläinen kalastaja Pekka Fofonoff on kolttasaamelaisen kalastuksen ja verkon kudonnan taitaja ja hänen ohjeidensa mukaan valmistettu nuotta on valmistettu juuri näihin vesiin sopivaksi.

Nuotalla on myös perinteitä elvyttävä tarkoitus, kertoo Feodoroff.

– Nuottaa käytetään koko kylän voimin lähialueen vesien hoitamiseksi. Me haluaisimme, että nuottausperinne jatkuisi ja säilyisi elävänä tällä alueella, kertoo Veikko Feodoroff.

Sevettijärvellä aloitettiin yhteisnuotan käyttö kesäkuussa. Markus Moshnikoff

Nuottauksella parhaimmillaan saa suuria määriä saalista, mutta sillä on myös tärkeä, vesistöä hoitava tehtävä. Useissa Näätämöjoen valuma-alueen järvissä on niin paljon kalaa, mikä voi olla haitaksi kalakannalle, kertoo Veikko Feodoroff.

Kalakannan ollessa liian suuri, vaarana on kalojen kääpiöityminen ravinnon puutteen vuoksi. Myös kalasairaudet leviävät nopeammin, kun kalakanta on suuri. Nuotatessa järvien pohjaeliöstö elpyy ja järvien elinolot paranevat, kun nuotta sekoittaa vesistön pohjamutaa.

Veneet vetämässä Sevettijärvellä nuottaverkkoa. Markus Moshnikoff

Runsaan kalasaaliin lisäksi nuotatessa tulee kuultua kuulumiset ja naurettua vanhoille kalatarinoille

Feodoroffin veljekset tuumaavat yhteen ääneen nuottauksen oleva hieno kalastustapa. Osassa Näätämön alueen järviä ei ole nuotattu lähes pariin kymmeneen vuoteen, joten työnsarkaa kyläyhteisöllä riittää tänä kesänä.

Ennen vanhaan moni kylän asukas lähti mielellään mukaan nuottaamaan, muistelee Juha Feodoroff.

Sevettijärveläiset kerääntyivät kesäkuun alussa yhteisvoimin nuottaamaan. Markus Moshnikoff

Sevettijärvellä oli tapana kerääntyä rantaan nuottaustalkoisiin tai vain seuraamaan, kun kaksi venettä veti nuottaa perässään. Tuoreesta kalasaaliista saatettiin keittää saman tien soppaa koko porukalle.

Tänä vuonna ei ole vielä saalista jäänyt verkkoon samalla tavalla kuin lapsuuden kesinä.

– Nuottaaminen on harvoja sosiaalisia tapahtumia meillä täällä. Näemme rannalla toisiamme, kalastamme yhdessä ja kuulemme kuulumiset. Ja siikaa on jäänyt jonkin verran ruokakalaksi, kertoo Juha Feodoroff.

Juha Feodoroff lähtee tomerasti mukaan nuottaushommiin aina kun vain pääsee.

– Minusta on tärkeää, että tätä perinnettä pidetään yllä. Mielelläni olen mukana ja kerron tästä perinteestä ja omista lapsuuden muistoista muillekin. Nuottauspaikalla kuulee usein vanhoja tarinoita ja kalasaaliita, hän hehkuttaa.