Auto, jonka asiakkailla ei ole nimiä – kaksi sairaanhoitajaa auttaa pistämään huumeet oikein: "Meillä on herrasmiessopimus poliisin kanssa"

Asuntoauto ajaa Jyväskylän halki. Näyttää siltä, että kaksi iloista naista on lähtenyt lomareissulle.

Auto kaartaa kauppakeskuksen takapihalle ja pysähtyy. Erja Blomberg avaa oven, jossa lukee: “Tässä autossa ei ole lääkkeitä.”

– Olen koukussa huumetyöhön, Blomberg naurahtaa ja astuu ulos.

Hän etsii katseellaan mahdollisia asiakkaita.

Visiitti-auton vastaava sairaanhoitaja Erja Blomberg kertoo, että asiakkaiden kanssa keskustellaan esimerkiksi huumevieroitusosastolle lähtemisestä. Petri Aaltonen / Yle

Blomberg on tehnyt päihdetyötä parikymmentä vuotta. Tätä nykyä hän on Sovatek-säätiön terveysneuvontapalvelu Visiitin vastaava sairaanhoitaja.

Visiitti-auto kiertää Keski-Suomessa viiden kunnan alueella. Auton palvelukokonaisuus on ainutlaatuinen.

Blombergin mukaan muuallakin maassa huumeruiskuja ja neuloja vaihdetaan auton kyydissä, mutta vain Keski-Suomen Visiitti-autossa saa myös terveyspalveluja: siellä pääsee esimerkiksi hiv-testiin. Sovatek-säätiön Visiitti-autoja kiertää tiettävästi vain kaksi, joista toinen on Helsingissä.

Äkkiseltään autosta saatavat palvelut eivät kuulosta vain terveellisiltä. Uusia huumeruiskuja ja neuloja saa ilmaiseksi, ja tarvittaessa auton henkilökunta opastaa pistämään oikein.

Blomberg huikkaa kertovansa kohta, miksi työssä on järkeä.

Ensin täytyy tehdä työt.

Herrasmiessopimus poliisin kanssa

Blombergin työpari, sairaanhoitaja Jenna Korpela nostaa termoskannun pöydälle. Kävijät otetaan vastaan kaikessa rauhassa kahvitellen, jos he niin haluavat.

Korpela hyppää asfaltille ja katselee kadulle, sillä hän odottaa ensikertalaista kävijää. Uusi asiakas on ottanut yhteyttä Wickr-pikaviestinpalvelun kautta.

Huumeisiin liittyvää terveyspalvelutyötä tehdään paljon nimettömänä tai salanimellä. Myös Wickr:ssä keskustelut käydään anonyymisti.

– Nyt tulee asiakas, sanoo Korpela.

Ammattilaisen silmä tunnistaa jo kaukaa ensikertalaisen kävijän. Lippalakkiin ja aurinkolaseihin pukeutunut hoikka poika astuu autoon. Hän ei halua kahvia, mutta tietää jo tullessaan, mitä palveluita autosta saa.

Pojalla ei ole mukanaan käytettyjä neuloja, jotka vaihtaisi uusiin, mutta Blomberg lupaa hänelle puhtaita välineitä.

Visiitti-auto parkissa. Petri Aaltonen / Yle

Auto seisoo julkisella pysäköintipaikalla. Parkkipaikan käytöstä ei sovita kenenkään kanssa, vaan auto ajetaan sinne, missä sekä käyttäjien että henkilökunnan kannalta on hyvä tavata.

– Meillä on herrasmiessopimus poliisien kanssa. He tietävät liikkeistämme, mutta eivät nappaa huumeidenkäyttäjiä auton kupeelta, Blomberg toteaa.

Tieto auton sijainnista leviää puskaradiossa. Myös muutamien huumeiden käyttäjien kanssa on sovittu, että he levittävät tietoa auton palveluista Tor-verkossa.

Kansainvälisessä pimeässä ja jäljet peittävässä verkossa tapahtuu huumeiden ostoa ja myyntiä, koska siellä voi toimia anonyymisti ja valvonnan ulottumattomissa.

Ensikertalaiselle kymmenen ruiskua

Lippalakkiin ja aurinkolaseihin pukeutunut poika jatkaa asiointia autossa.

– Montako neulaa ja ruiskua laitetaan?, Blomberg kysyy.

– Kymmenen riittää, poika sanoo ja kysyy, olisiko jotakin kassia, jonne hän voisi laittaa välineet.

Blomberg repäisee mustan jätesäkin rullasta ja poika nakkaa ruiskut sen uumeniin.

Käyttäjä on saanut muovipussiin uusia välineitä. Petri Aaltonen / Yle

Lyhyen keskustelun jälkeen pojasta jää kirjanpitoon tunnisteeksi hänen kertomansa tiedot: ensimmäisen nimen ensimmäinen kirjain, toisen toinen, sukunimen kolmas kirjain ja syntymävuosi.

Mielikuviin jää silmiin katsova poika ja paita, johon on painettu urheiluyrityksen logo kannabislehdiksi muutettuna.

Poika on esimerkki asiakkaasta, jollaisia vain Visiitti-auto tavoittaa. Auto on vastaava sairaanhoitaja Erja Blombergin mukaan useille nuorille huumeiden käyttäjille ainoa päihdepalvelu.

– Meille tulee lähes joka viikko kymmenkunta uutta kävijää tähän autoon. He eivät ole vielä kiinnittyneitä mihinkään muuhun päihdepalveluun, tai eivät ole koskaan edes käyneet päihdepalvelussa, Blomberg sanoo.

Ovi käy entistä tiuhempaan, mutta Blombergin mukaan se ei kerro ainoastaan puskaradion toimivuudesta, vaan myös huumeiden käytön räjähdysmäisestä lisääntymisestä.

Montako neulaa ja ruiskua laitetaan? Erja Blomberg

Auton ovelle kolkutetaan. Sisään astuu kanta-asiakas.

Hänellä on muovisessa karamellirasiassa 400 käytettyä neulaa, jotka hän vaihtaa uusiin. Blomberg avaa keltaisen huumeruiskujen keräysastian ja mies pudottaa välineet jätteisiin.

Miehellä on kiire. Hän on kaatunut pyörällä, ja takaritsillä istunut kaveri on jäänyt istumaan asfaltille. Hoitajat tarkistavat käsivarsiin tulleen asfaltti-ihottuman ja kehottavat miestä viemään kaverinsa terveysasemalle.

– Joo, sanoo mies, ja ovi käy.

– Toivottavasti kaveri on kunnossa, sanoo sairaanhoitaja Jenna Korpela ja työntää keksipaketin kaappiin.

Tänään on Korpelan vuoro keskustella kävijöiden kanssa ja kirjata ylös heidän tietonsa. Blomberg hoitaa neulojen pakkaamisen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Sairaanhoitaja Jenna Korpela sanoo, että Visiitti-autoon on helppoa tulla, koska siellä asiakkaat kohdataan nimettöminä. Petri Aaltonen, Yle.

Päivän ensimmäinen vastaanottotunti on päättynyt. Naiset kiipeävät auton etupenkeille ja ajavat Jyväskylän Pupuhuhdasta Vaajakoskelle.

Likaisista neuloista kalliita hoitoja

– Pistopaikkojen ympärillä on usein suonitulehduksia. Me opetamme hygieenistä pistämistä, jotta tulehduksilta vältyttäisiin, kertoo Blomberg.

Samalla säästyy terveydenhoitokuluja. Myös huumeiden käyttövälineiden jakaminen ilmaiseksi tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin likaisten neulojen aiheuttamat sairaudet.

Jos käyttäjillä ei ole uusia neuloja, he käyttävät vanhoja. Likaisten huumeneulojen välityksellä leviää hengenvaarallisia sairauksia, ja niiden hoitaminen on kallista.

– Esimerkiksi C-hepatiitin hoito maksaa yhteiskunnalle 150 000 euroa, hivin hoitoon voi mennä puoli miljoonaa euroa. Molempia sairauksia testataan autossa pikatesteillä, Blomberg kertoo.

Jenna Korpela ottaa C-hepatiitti -testiä. Petri Aaltonen, Yle

Terveysneuvontatyö on laissa määrättyä toimintaa: jokaisen kunnan on tuotettava terveysneuvontapalveluita ja järjestettävä neulojen ja ruiskujen vaihtomahdollisuus.

Miksi käyttäjät sitten eivät osta puhtaita neuloja ja ruiskuja?

– Sitä pitää kysyä heiltä itseltään.

Kysytään.

Seuraavassa paikassa se ei kuitenkaan onnistu. Vaajakoskella autossa käy kaksi nuorta naista, jotka ovat aineissa. Puheesta ei saa tolkkua.

– Ei se haittaa, sanoo sairaanhoitaja Jenna Korpela.

– Tänne saa tulla missä kunnossa vaan.

C-hepatiitti-testiä varten Korpela nostaa pöydälle koesarjan ja vetää käteensä suojakäsineet. Verinäyte otetaan sormenpäästä. Kahdenkymmenen minuutin odotuksen jälkeen tulos paljastuu puhtaaksi. Hiv-testin tulos selviää kolmessa minuutissa.

Ruiskusäiliö haisee vanhoille aineille ja verelle

Ruokatunnin jälkeen Visiitti-auto kaartaa Kuokkalan ostoskeskuksen pihaan, aivan apteekin lähelle. On kuuma. Työtiloissa ei ole jäähdytystä, mutta talvella lämmitysjärjestelmä takaa säälliset työolot.

Korpela nyrpistää nenäänsä ja painaa käytettyjen huumeruiskujen säiliön kantta kiinni: säiliö haisee vanhoille aineille ja verelle.

Samassa asuntoauton viereen ajaa nopean näköinen henkilöauto. Etupenkiltä nousee nuori nainen, jonka ripset ja kynnet on rakennettu viimeisen päälle. Kutsumme häntä tässä Tinaksi.

Hän vie omat ja puolisonsa neulat Visiitin keräysastiaan ja sanoo, kuinka paljon haluaa uusia tilalle.

Nyt on mahdollista kysyä, miksi piikitettävien aineiden käyttäjä ei osta uusia neuloja ja ruiskuja itse.

– Kun olen ruvennut käymään täällä, en ikinä voisi enää käyttää likaisia neuloja. Kun aloin käyttää suonensisäisiä aineita, piti juosta apteekeissa ostamassa neuloja, mutta niitä ei aina myyty minulle tai niitä ei ylipäätään ollut myytävänä.

Käytettyjä huumeruiskuja. Petri Aaltonen / Yle

Apteekeista kerrotaan, että kukin apteekki päättää itse, myydäänkö ruiskuja ja neuloja asiakkeille vai ei.

Useissa apteekeissa on tarjolla niin kutsuttuja päivystyspakkauksia, jotka sisältävät muutamia ruiskuja, neuloja ja puhdistuspyyhkeitä. Pakkaus sisältää myös ohjeita ruiskujen hävittämiseen ja tietoa siitä, mistä voi hakea apua huumeongelmaan. Yhden ruiskun ja neulan hinnaksi tulee noin euro.

Visiitti-autossa Tina koskettaa kädellä otsaansa ja sanoo voivansa vähän huonosti. Hänellä on usean vuoden huumetausta.

Nykyään hän pistää Subutexia neljästä kymmeneen kertaan päivässä. Subutex on lääke, joka on karannut opiaattiriippuvaisten vieroitushoidosta huumausaineeksi.

– Kun tapasin nykyisen mieheni, käytimme ihan kaikkea. Ensimmäisenä vuotena käytimme ekstaasia ja amfetamiinia. Kun miehelle tuli hirveitä selkäkipuja, hän sai niiden hoitoon tramalit ja niiden kautta siirryimme Subutexiin.

Tina jäi nopeasti Subutex-koukkuun, vaikka siitä tuli aluksi huono olo.

– Kun kokeilin Subutexia ensimmäiset kaksikymmentä kertaa, oksensin kolme päivää putkeen. En ymmärrä, miten on mahdollista, että jäin siihen riippuvaiseksi. Alussa ei ollut edes hyvä olo. Nyt kaikki rahat menevät siihen, eikä se edes tunnu enää missään.

Sairaslomaa huumevieroituksesta

Tina sanoo, että on käyttänyt aineita niin kauan, ettei kykene pääsemään niistä eroon omin voimin.

Hän tietää myös, että kun puolisokin käyttää huumeita, pariskunnan on mentävä vieroitukseen yhtä aikaa. Muuten huumeista ei pääse eroon.

Yhtäaikainen vieroitus taas vaikuttaa olevan mahdotonta, koskasilloin puolison työnantaja saisi tietää miehen ongelmasta ja työpaikka olisi vaarassa.

– Se on hankalaa. Ei kukaan halua kertoa työpaikalla, että on huumeriippuvainen.

Sairaanhoitaja Jenna Korpela yllättää Tinan kertomalla, että huumevieroituksesta on mahdollista saada sairaslomaa. Työnantajasta riippuu, jatkuuko työsopimus asian tultua ilmi.

– Monet työnantajat ovat joustavia, kun huumeseulat ovat puhtaat. Kun asian hoitaa kunnialla loppuun, monella työ jatkuu, selittää Korpela Tinalle.

Tina on jo kerran lopettanut huumeiden käytön päihdehoitajan avustuksella. Puolen vuoden ajan hänen huumeseulansa ja maksa-arvonsa olivat puhtaat. Mutta kun hoitosuhde loppui, Tina jatkoi huumeiden käyttöä.

– Haluaisin lopettaa, mutta olen käyttänyt aineita jo niin pitkään, etten selviä siitä omin avuin. Pitäisi mennä vieroitukseen. Tällä autossa on siitä puhuttu.

Mutta Tina ei ole vielä valmis kohtaamaan sitä hirveää oloa, jonka muistaa tulleen edellisten vieroitusoireiden iskiessä.

Erja Blomberg ojentaa kassillisen huumevälineitä Tinalle.

– Toivottavasti joku muu jättää kokeilematta, Tina sanoo ja lähtee.

Blomberg katsoo kelloa. Naisten on siirryttävä seuraavaan kohteeseen. Ruiskujen ja testien lisäksi kahvit ja keksit ovat valmiina uusille asiakkaille.

.

Jenna Korpela ja Erja Blomberg laittavat välineet valmiiksi seuraavaa paikkaa varten. Petri Aaltonen, Yle

Työ tartuntatautien ehkäisemiseksi huumeiden käyttäjien keskuudessa ja tiedonvälitys huumevieroituksesta Visiitti-auton kyydissä on alkanut vuoden alussa. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämät rahat riittävät auton ja kahden työntekijän kuluihin vuoden loppuun saakka.

Visiitti-auton työssä ei ole kyse ainoastaan yhteiskunnan varojen säästämisestä, muistuttaa Blomberg.

– Asiakkaat eivät ole vain huumeiden käyttäjiä. He ovat tämän kaupungin nuoria, jonkun lapsia, siskoja ja veljiä, työkavereita ja ystäviä.

Kun takana on kaksikymmentä vuotta päihdetyötä ja työsarka vain laajenee ja monimutkaistuu, voisi ihminen helposti kyynistyä.

Blomberg pyörittää päätään.

– Ei tässä kyynisty. Moni luulee, että tämä on jotenkin mystistä hommaa ja asiakkaat ovat pelottavia ja uhkaavia. Toki meillä on erilaisia asiakkaita, mutta meillä on myös tosi paljon mukavia kävijöitä.