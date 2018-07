Merikotka levittäytyy sisämaahan – nyt petolintu pesii jo Pohjois-Savossa

Vaasalaiset Tapio Osala ja Pekka Peura olivat viikko sitten Pohjois-Savossa tarkastamassa sääksien pesiä, kun he huomasivat aikuisen valkopyrstöisen merikotkan liitelevän Nilakka-järven yllä.

– Seurasimme kotkan liikkeitä ja huomasimme sen laskeutuvan. Se laskeutui ja Se laskeutui jaarvelimme, että mikä muu syy sillä voisi olla kuin laskeutua pesälle, Osala kertoo.

Pesä löytyi saaren isosta männystä noin 25 metrin korkeudelta. Merikotkiakin rengastavat Osala ja Peura lennättivät kuvauskopterin pesän yläpuolelle.

– Siellä oli yksi poikanen, joka oli lähes lähtövalmis lentoon. Pesä näytti jo aiemmin rakennetulta, pesän rakenne oli vähän valunut ja siellä oli vanhempia pesämateriaaleja.

Osala epäilee, että kyseessä on nuori pari, joka on harjoitellut pesintää viime kesänä. Merikotkia on nähty Pohjois-Savossa aiemminkin, mutta pesää ei ole aiemmin löydetty. Nilakka on Tervon, Keiteleen ja Pielaveden kuntien alueella.

Lintuyhdistys Kuikan puheenjohtaja Liisa Tolvanen ei ole yllättynyt merikotkan pesinnästä sisämaassa. Vuonna 2003 myös itäisestä naapurimaakunnasta Pohjois-Karjalasta löytyi kautta aikain ensimmäinen merikotkan pesä. (siirryt toiseen palveluun)

Pesintätiedot salataan

Merikotkat olivat sukupuuton partaalla vielä 1970-luvulla. Vuonna 2016 merikotkia oli WWF:n mukaan noin 670. Merikotkat ovat alkaneet viime vuosina pesiä myös sisämaassa. Viime kesänä merikotkan pesä löytyi Keski-Suomesta Viitasaarelta.

– Aikamoista invaasiota merikotkat tekevät, naurahtaa Tapio Osala.

BirdLife Suomen lintuhavaintopalvelu Tiiran (siirryt toiseen palveluun) mukaan Pohjois-Savossa ei ole tänä kesänä nähty merikotkia. Merikotkan pesintätiedot kuitenkin salataan.

– Se voisi aiheuttaa sellaisen ryntäyksen pesälle, että se voisi häiritä pesintää, Lintuyhdistys Kuikan puheenjohtaja Liisa Tolvanen sanoo.

Merikotkia on nähty tänä kesänä myös muun muassa Pohjois-Karjalassa Kiteellä, Ilomantsissa, Polvijärvellä ja Outokummussa. Myös Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa on nähty maamme suurin petolintu.

Osala on asentanut kameran merikotkan pesään Vaasassa, pesän tapahtumia voi seurata suorana täältä (siirryt toiseen palveluun).