New York Times: Venäjän sotilastiedustelu saattoi myrkyttää Skripalit

Venäjän sotilastiedustelu GRU saattaa olla vastuussa entisen venäläisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin myrkyttämisestä, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Skripalit myrkytettiin hermomyrkky Novitshokilla Etelä-Englannin Salisburyssa maaliskuun alussa.

Yhdysvaltalaislehden mukaan myrkytystapausta tutkivat brittiläiset rikostutkijat uskovat, että iskun toteuttivat todennäköisesti tiedustelupalvelu GRU:n entiset tai nykyiset työntekijät. Lähteiden mukaan heidät lähetettiin Skripalien kotiin toteuttamaan myrkytysisku.

The New York Times on haastatellut juttuunsa britti- ja amerikkalaisviranomaista sekä yhtä entistä amerikkalaisviranomaista, jotka tuntevat tutkintaa. Kyse on ilmeisesti tiedusteluviranomaisista.

Yhden lähteistä mukaan brittiläiset rikostutkijat ovat lähes saaneet iskun toteuttaneiden henkilöllisyyden selville. Vielä ei ole kuitenkaan suljettu pois sitäkään vaihtoehtoa, että toteuttaja olisi jokin toinen venäläinen tiedusteluorganisaatio tai yksityinen taho.

Perjantaina erikoistutkija Robert Mueller nosti Yhdysvalloissa syytteet 12 venäläistä tiedustelualan työntekijää vastaan liittyen Venäjän vaikuttamiseen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Suurin osa heistä työskenteli GRU:n lukuun, The New York Times kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa vierailevan presidentti Donald Trumpin on varsinkin Yhdysvalloissa odotettu nostavan Venäjän vaalivaikuttaminen esiin keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

