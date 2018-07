Heppojen AirBnB-paikoilla on kova kysyntä Rovaniemellä – Kuninkuusraveihin on aikaa enää viikko, yli 300 hevosta tarvitsee majoitusta

Ravikansan suurtapahtuman Kuninkuusravien odotetaan vetävän Rovaniemelle vähintään 55 000, mutta mahdollisesti jopa 60 000 ihmistä. Myös hevosia on tuohon ravikansan suurtapahtumaan tulossa melkoinen lauma.

– Hevosia tulee 155 per päivä, eli reilu kolmesataa, jos kaikki lähdöt tulevat täyteen. Lauantaina ajetaan 12 lähtöä ja sunnuntaina 13, laskee Rovaniemen Ravirata Oy:n puheenjohtaja Matti Rajaharju.

– Eikä saa tietenkään unohtaa ponilähtöjä, molempina päivinä on ensiksi kaksi ponilähtöä kello 10 jälkeen.

Karsinapaikkoja kysellään netissäkin

Kun yli kolmesataa hevosta tulee Rovaniemen kokoiseen kaupunkiin, on selvää että hyvistä karsinapaikoista on kova kysyntä. Facebookiin perustetussa ryhmässä on tarjolla muutamia paikkoja, mutta enemmän tulee yhteydenottoja suoraan tallien omistajille.

–Jonkun verran on tullut kyselyjä. Meillä on kuusi paikkaa varattuna ja kaksi on vielä vapaana, sanoo Nietos Stable –tallin omistaja Hanna Kariniemi.

– Olen kuullut, että osalla talleista olisi vielä vapaita paikkoja.

Rovaniemellä on useampia talleja raviradan välittömässä läheisyydessä. Ravirataa pyörittävä yhtiö on lisäksi rakentanut lukittavia karsinapaikkoja rata-alueelle.

– Meillä on uusi katos, jossa siinäkin voi yöpyä, siihen mahtuu 40 hevosta, Matti Rajaharju sanoo.

Mäntyvaaran raviradaltakin löytyy uusia yöpymäpaikkoja kisahevosille. Uula Kuvaja / Yle

Tallipaikkoja on netissä tarjolla Tervolasta asti. Ravihevosia majoittuu myös ainakin Sinetässä, Kivitaipaleessa, Sulaojalla ja Ranualla.

Ajomatka hevosen kanssa raveihin esimerkiksi Ranualta tuntuu maallikosta aika pitkältä. Hevosvalmentajan mukaan kuitenkin osa hevosten omistajista nimenomaan kaipaa ravurilleen rauhalista paikkaa vähän kauempana tapahtuman keskuksesta.

– Osa varsinkin tamman omistajista haluaa rauhalliseen paikkaan. Heistä moni ei tuo mielellään tammaa johonkin hälinäpaikkaan, kun on esimerkiksi mahdolliset kiimaongelmat. He haluavat usein paikan jossain pienemmässä ja rauhallisemmassa tallissa, sanoo hevosia valmentava Kaarlo Palojärvi.