Kokousjärjestelyitä hehkuttaneet kansainväliset toimittajat innoissaan – "Teille tulee ensi vuonna laumoittain turisteja"

Finlandia-talon pressikeskuksen työskentelytiloissa kuuluu naputus, kun toimittajat raportoivat kotimaihinsa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamisesta.

Tšekin radion toimittaja Pavel Novák istuu tietokoneensa ääressä. Hänelle tapaamisen järjestäminen Suomessa ei tullut yllätyksenä.

– Oli kaksi ehdokasta: Helsinki ja Wien. Suomessa on ollut muitakin tapaamisia, joten Suomi on vastaavissa kokenut. Wien olisi tietysti ollut kannaltamme lähempänä, hän naurahtaa.

Suomen kannalta tapaaminen on ainoastaan hyväksi, sillä kahden päivän ajan kaikki näkevät Helsingin ja Suomen, hän arvioi.

– Lohi, Uspenskin katedraali, Presidentinlinna, Niinistö, Novák luettelee.

– Kaiken lisäksi sää on hyvä. Kaikki näkevät Helsingin vihreänä ja aurinkoisena. Teille tulee ensi vuonna laumoittain turisteja, hän nauraa.

Tsekkiläinen radioimittaja Pavel Novák lisää juttuihinsa Suomi-yksityiskohtia. Jari Kovalainen / Yle

Novák itse yrittää tehdä juttunsa kiinnostaviksi kotiyleisölle kertomalla myös muista asioista kuin tapaamisesta.

– Kerron esimerkiksi puurosta ja lohikeitosta, eli esittelen Suomea myös toiselta puolelta. En vain maana, jossa poliittinen tapahtuma pidetään.

Toimittajat tekevät töitä pressikeskuksessa. Jari Kovalainen / Yle

Pyöräilijät kiinnittivät italialaisreportterin huomion

Tapaamista seuraamaan ilmoittautui ennakkoon yli 1 400 toimittajaa ympäri maailman. Heidän joukossaan on Italian yleisradioyhtiön RAI:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Giovanna Botteri. Hän on ryhmänsä kanssa tauolla, mutta puhelin pirisee heti.

– Pronto, hän vastaa puhelimeen italialaisittain.

– Anteeksi, hän hymyilee puhelun päätettyään.

Aloitetaan heti Suomi-kysymyksellä. Voiko Suomi hyötyä siitä, että että Trump ja Putin tapaavat täällä?

– Suomi on pieni, mutta avoin maa. On totta kai hyvä myös kaupallisesti, että Helsinki on täynnä kameroita: kaikki katsovat Suomea, Botteri sanoo.

Italian yleisradioyhtiön RAI:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Giovanna Botteri pitää Putinin ja Trumpin välejä kiinnostavina. Jari Kovalainen / Yle

Euroopassa tilanne on monimutkainen ja epävarma, hän lisää.

– Suomi on esimerkki maasta, jossa on hyvä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä. Olette esimerkki, että voi elää niin, että kunnioittaa ihmisiä ja uskoo eurooppalaisiin arvioihin.

– On myös hauska nähdä niin monia ihmisiä pyöräilemässä.

Botterilla on arvio siitä, miksi tapaaminen päätettiin järjestää juuri Suomessa.

– Suomi on Venäjän ja Yhdysvaltojen keskellä. Ei maantieteellisesti vaan historiallisesti ja perinteisesti. Suomi on avoin Venäjälle mutta aina linkittynyt länteen ja Yhdysvaltoihin.

Italiassa puhuttavat nyt maahanmuuttoasiat eikä huomio ole yhtä suuresti tapaamisessa kuin se on ollut vastaavissa aiemmin, Botteri arvioi.

– Mutta ihan henkilökohtaisella tasollakin Trumpin ja Putinin välit ovat kiinnostava asia. He ovat molemmat machoja.

Toimittajat seurasivat kanneltaviltaan uutislähetyksiä. Jari Kovalainen / Yle

"Koko maailman huomio on nyt Suomessa"

Serbialaisen Korir-lehden toimittaja Milica Jeremic saapui Suomeen sunnuntaiaamuna. Siitä lähtien on pitänyt kiirettä, seisaallaan syövä Jeremic kertoo.

– Mutta se on sen arvoista. Tämä on yksi suurimpia tapaamisia maailmalla, ja koko maailman huomio on nyt Helsingissä.

Serbialaistoimittaja Milica Jeremicillä on ollut kiireisiä päiviä. Jari Kovalainen / Yle

Jeremicin mielestä Suomi on ollut hyvä isäntämaa.

– Meillä on täällä kaikki, mitä tarvitsemme työskennelläksemme ammattimaisesti. Olimme aamusta lähtien Presidentinlinnan edustalla ja kaikki oli siellä ok. Joitakin mielenosoituksia oli, mutta poliisinne on hyvin hienotunteinen ja rauhallinen. Turvallisuus on korkealla tasolla.

Tapaamista Suomessa hän pitää hyvänä Suomen maineelle.

– Helsinki lähettää diplomatian viestin, ja kaikki on järjestetty korkeatasoisesti. Koko maailma voi nähdä, että Suomi on hieno paikka myös tulevaisuuden tapaamisille, hän sanoo.

Toimittajat pystyivät seuraamaan pressikeskuksessa maanantain käänteitä screeneiltä. Jari Kovalainen / Yle

Japanilaisten silmissä Suomi jo kiinnostava maa

Pressikeskuksessa yritetään myös nostattaa Suomen maakuvaa. Toimittajille tarjotaan suomalaista syötävää, pihalla on sauna ja lounge-tilassa suomalaista designia.

Japanilainen toimittaja Masakatsu Ishii ei yllättynyt siitä, että huippukokous päätettiin järjestää Suomessa. Jari Kovalainen / Yle

Japanilaisen uutistoimisto JiJin Moskovan-toimiston johtaja Masakatsu Ishii on ensimmäistä kertaa raportoimassa Suomessa.

Ishiin mukaan japanilaisten silmissä Suomi on jo kiinnostava kohdemaa.

– Suomalaiset ovat vieraanvaraisia, hän summaa kokemuksiaan.

Ishii ei ole yllättynyt, että tapaaminen on Suomessa.

– Käy järkeen, että tapaaminen on Suomessa, koska Moskova on lähellä ja Suomi on edistänyt rauhanpolitiikkaa.