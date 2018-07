Sami Sykkö: Melania Trumpin pukeutuminen on supertäydellistä

Suomessa miehensä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa vierailevan Melania Trumpin tyylivalinnat ovat jatkuvasti median tarkkailussa. Ja Yhdysvaltain ensimmäinen nainen myös käyttää häneen kohdistuvaa huomiota. Asuvalinnat ovat tarkkaan harkittuja.

Melanian päällä nähtiin maanantaina vaaleankeltainen takkimekko, joka on todennäköisesti luksusbrändi Guccin. Vyötäröllä nähtiin samanvärinen vyö, jossa oli näyttävä perhonen.

Me kysyimme Melania Trumpin pukeutumisesta muotiin erikoistuneelta toimittajalta Sami Syköltä.

Yhdestä asiasta Sykkö on varma, Melania Trump on erittäin taitava pukeutuja.

– Olen nähnyt Melania Trumpin Helsingissä käyttämät asut vain kuvina, sillä olen Lontoossa matkalla. Mutta ainakin kuvien perusteella hänen pukeutumisensa on supertäydellistä. Se on tosi harkittua, mietittyä. Hänelle on valittu esimerkiksi sellaiset materiaalit, jotka eivät rypisty eivätkä roiku. Nämä vaatteet ikäänkuin seisovat hänen päällään, Sykkö sanoo.

– Eli jos ihmisiä ihmetyttää, miksi hänellä on niin paksut materiaalit ja vaikuttaisi pukeutuneen toisenlaiseen keliin, niin tässä saattaa olla yksi selitys. Edustusvaatteeksi kannattaakin usein valita sellainen materiaali, joka ei rypisty tai roiku tai heilu tuulen mukana. Tässä on nyt toimittu sen suhteen ihan oikein.

Helsingissä on tapaamispäivänä paistateltu liki + 30 asteen lämmössä. Meneekö edustustöissä muoti näin vahvasti ennen mukavuutta?

– Tosi vaikea sanoa, mutta varmasti hänellä on mukanaan kattava garderoobi. Voisi kuvitella, että presidentin koneesta osa on varattu Melanian asuille. Varmaan sieltä olisi löytynyt kaikenlaista päälle pantavaa, mutta ehkä sitten on etukäteen ajateltu, että Suomessa on viileämpää, laitetaan sinne nämä vaatteet.

– Tai sitten Air Force Onessa on kylmä ja hän oli laittanut sitä varten paksumpaa ylle, tätä on vaikea arvuutella, Sykkö nauraa.

Yhteinen perhoskuvio

Melania Trumpia emännöinyt Jenni Haukio oli vieraansa tavoin valinnut vaatteeseensa perhoskuvion. Ylen tietojen mukaan Haukion asu oli täysin kotimaista tekoa: mekko Andiatan ja kengät Ril'sin sekä korut Kalevala-korun ja laukku Lumen. Asu oli kuitenkin tarkemmin kesäsää mielessä tehty.

– Jenni Haukiohan oli pukeutunut ihan sään mukaisesti, kun taas Melanie Trumpin asu oli väriltään kesäinen mutta materiaaliltaan paksu, Sykkö sanoo.

Asujen perhoskuviot on pantu merkille. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Kun maailman johtajat vierailevat toisissa maissa, heillä tai heidän puolisoillaan nähdään usein yllään viittauksia isäntämaahan tai sen kulttuuriin. Asu saatetaan hankkia kohdemaata edustavalta suunnittelijalta tai vaikkapa värityksellä voidaan viitata maahan. Esimerkiksi Britanniassa vieraillessaan Melania Trump oli pukeutunut perienglantilaisen Burberryn takkiin.

Nyt kulttuurisia viitteitä ei ainakaan vielä ole noussut esille Melania Trumpin asuvalinnoissa Suomessa.

– Nyt ei vaatetta tutkimalla löydy mitään sellaista, mikä viittaisi Suomeen. Ajatus saattaa olla sellainen, että nyt on pysähdytty hetkeksi Suomeen ja vaatteet on vain napattu omasta garderoobista, Sykkö pohtii.

Britit innoissaan

Ennen saapumistaan Suomeen presidenttipari vieraili Britanniassa, ja paikallinen lehdistö veti yhtäläisyysviivoja (siirryt toiseen palveluun) (Express) Melanian Suomessa käyttämän asukokonaisuuden ja Cambridgen herttuattaren Kate Middletonin välille. Middleton on viime aikoina suosinut vahvasti samanhenkisiä takkihameita kuin maanantaina Melanian yllä nähty.

Sami Sykkö ei kuitenkaan ihan osta brittilehden väitettä.

– Brittilehdistö haluaa kuitenkin vanhana suurvaltana aina nähdä, että Britannia on vaikuttanut maailman kulkuun. Ja on ihan luontevaa, että tässä halutaan nähdä yhteys Kate Middletoniin, joka käyttää nykyisin jatkuvasti takkimekkoja.

– Mutta minulle tuli Melanian asusta mieleen enemmänkin kuningatar Elisabeth. Se keltainen takki oli niin rouvamainen. Se ei myöskään juuri imarrellut Melania Trumpin - entisen mallin - muotoja, Sykkö huomauttaa.

Maailman johtajien käyttämiä koruja, asusteita ja muita yksityiskohtia luetaan usein piiloviesteinä. Melania Trumpin kohdalla Sykkö nostaa mielummin esille koko pukeutumistavan.

Tarkkaa harkintaa

Hänen mukaansa Melanian vaatetuksesta näkee, että hänen tiiminsä todella miettii tarkkaan, miten Melania Trump puetaan.

– Silloin kun hän oli naimisissa vain liikemies Donald Trumpin kanssa, hän pukeutui sellaisiin paljettiunelmiin ja aika paljastaviin mekkoihin. Mutta hyvänen aika mikä muutos on tapahtunut, kun hänestä on tullut Yhdysvaltain ensimmäinen nainen.

– Kyllä vaatteita ja tyyliä käytetään hänen kohdallaan erittäin harkitusti sellaisen viestin välittämiseen, että hän edustaa suurvaltaa ja hän on vakavasti otettava. Ei mikään hupsu entinen malli, vaan merkittävän valtion ensimmäinen nainen. Jokin hänen pukeutumisessaan on kuitenkin päälleliimattua eikä se näytä niin omalta kuin vaikkapa brittikuninkaallisten tai Ruotsin kuninkaalisten tyyli.

Pukeutuminen on viesti

SIllä, kuinka johtajat pukeutuvat, on todella suuri merkitys, Sykkö muistuttaa. Vaate on ensimmäinen viesti siitä, mitä ihminen edustaa.

– Usein viestitään omaa poliittista kantaa vaikka värivalinnoilla, tai Margaret Thatcherin tapauksessa kampauksen korkeudella sitä valtaa, joka hänellä silloin Britanniassa oli.

– Kyllä johtajat tarkkaan miettivät sen, mitä heidän yllään on, ja mikä se viesti on. Eli pukeutuminen on suunnattoman tärkeä vallankäytön väline.