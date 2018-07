”Jokainen tekee virheitä, eikö vain?” Mielenosoitukset täyttivät Helsingin maanantaina – kävimme kysymässä, mitä niihin osallistuneet haluavat

Hamed Shafae, Rauha Afganistanille -mielenosoitus (Senaatintori)

”Afganistanissa on sodittu 40 vuotta. Yhdysvaltain armeija on ollut siellä 18 vuotta. Edelleen sota jatkuu. YK kertoi eilen (siirryt toiseen palveluun), että maassa on kuollut on tämän vuoden alkupuoliskolla yli viisituhatta siviiliä. Me haluamme kolmea asiaa: rauhaa, ihmisoikeuksia ja turvallisuutta Afganistaniin.”

Neuvostoliitto kävi Afganistanissa verisen sodan 1979–1989. Sotaa on seurannut pitkä ja monimutkainen sisällissota. Vuonna 2001 Yhdysvallat ja Britannia hyökkäsivät Afganistaniin, koska syyttivät isoa osaa maasta hallitsevaa Talibania syyskuun 11. terrori-iskun tekijöiden suojelemisesta.