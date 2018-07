Putin ja Trump veivät keskustelun Syyrian sodasta nopeasti Israelin turvallisuuteen

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käänsivät keskustelun Syyrian sodasta huipputapaamisensa lehdistötilaisuudessa nopeasti Israelin turvallisuuteen.

Presidentit keskustelivat Syyrian sodasta Helsingin huippukokouksessa maanantaina.

Putin sanoi, että vuonna 1974 solmittu, Israelin, Syyrian ja Egyptin välisen Jom kippur -sodan päättänyt rauhansopimus pitäisi saada kokonaisuudessaan voimaan.

– Näin edistettäisiin myös Israelin valtion turvallisuutta, Putin sanoi.

Israel pitää Golanin kukkuloita hallussaan. Se valtasi alueen Syyrialta vuoden 1967 kuuden päivän sodassa.

Israelin ja Syyrian rajalla oleville Golanin kukkuloille on ajoittain ammuttu Syyrian puolelta sisällissodan aikana ja Israel on ampunut alas syyrialaisia lennokkeja.

Myös presidentti Trump nosti keskusteluissa esiin Israelin turvallisuuden suhteessa Syyrian sotaan. Putinin mukaan Trump oli puhunut Israelin turvallisuudesta pitkään.

– Me molemmat puhuimme Bibin (Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu) kanssa ja he haluaisivat tehdä joitain asioita Syyrian suhteen, joilla on tekemistä Israelin turvallisuuden kanssa. Venäjä ja Yhdysvallat tekevät yhteistyötä asian eteen, Trump sanoi lehdistötilaisuudessa.

"Syyriasta voisi tulla esimerkki yhteistoiminnasta"

Putin sanoo, että rauhan palauttamisesta Syyriaan voisi tulla hyvä esimerkki Venäjän ja Yhdysvaltain yhteistoiminnasta.

Konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Syyriaan voitaisiin saada rauha, ei presidenteiltä kuitenkaan kuultu.

Golanin kukkuloiden puolelta otetussa kuvassa näkyy ilmaiskujen aiheuttama savupilvi Syyrian Quneitran maakunnassa. Jalaa Marey / AFP

– Venäjällä ja Yhdysvalloilla on kaikki mahdollisuudet johtaa tätä prosessia, auttaa ratkaisemaan humanitaarinen kriisi ja auttaa pakolaisia palaamaan koteihinsa, Putin sanoi puheenvuorossaan.

Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän yhteistyöllä on mahdollisuus pelastaa satoja tuhansia ihmishenkiä. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, miten.

Venäjä pommittanut Daraassa

Venäjä tukee sotilaallisesti Syyrian hallitusta ja on auttanut viime viikkoina ilmapommituksin hallituksen joukkoja etenemään eteläisessä Daraan maakunnassa.

YK:n mukaan taisteluita Daraan maakunnassa on paennut yli 300 000 ihmistä. Tämä on suurin yksittäisiä taisteluja paennut ihmisjoukko vuodesta 2011 jatkuneen Syyrian sodan aikana.

Putin myös mainitsi amerikkalaisten ja venäläisten asevoimien saaneen hyvää kokemusta Syyriassa. Esimerkkinä hän kertoi yhteydenpidon venäläis- ja amerikkalaisjoukkojen välillä.

Venäjä kertoi viime syksynä kokeilleensa Syyriassa lähes kaikkia uudenaikaisia aseitaan. Syyria on toiminut eräänlaisena koekenttänä venäläiselle aseteollisuudelle.

Muokkaus klo 20.54: Lisätty presidentti Donald Trumpin kommentti lehdistötilaisuudessa.

