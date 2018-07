Venäläisnainen pidätetty Yhdysvalloissa: epäillään vakoojaksi

Yhdysvalloissa on pidätetty venäläinen nainen, jonka epäillään toimineen agenttina ja yrittäneen soluttautua amerikkalaisiin poliittisiin järjestöihin.

Pidätetty on 29-vuotias Washigtonissa asuva venäläisnainen. Uutistoimisto AP:n mukaan häntä syytetään "toimimisesta salaisena agenttina Yhdysvalloissa korkean Kremlin virkamiehen nimissä". Uutistoimiston mukaan pidätetty oli "Venäjän hallituksen rekisteröimätön agentti".

Henkilö, jolle pidätetty nainen on raportoinut, on toiminut Venäjän lainsäädäntöelimissä ja myöhemmin korkeassa tehtävässä maan keskuspankissa. Henkilön kerrotaan olevan Yhdysvaltain pakotelistalla.

Naisen epäillään luoneen suhteita mm. Kansalliseen kivääriyhdistykseen (National Rifle Association NRA), joka on vaikutusvaltainen lobbausjärjestö. Pidätetty nainen on ollut aseaktivisti myös Venäjällä ja hän on ollut perustamassa paikallista ase-etujärjestöä.

Hän opiskeli yliopistossa Washigtonissa.

Oikeuden dokumenttien mukaan nainen pyrki vaikuttamaan Yhdysvaltain politiikkaan. Hän tapasi poliitikkoja ja ehdokkaita, osallistui erilaisten poliittisten toimijoiden tilaisuuksiin ja järjesti venäläis-amerikkalaisia päivällisiä Washigtonissa.

Pidätyksellä ei ilmeisesti ole kytköksiä erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaan, joka käsittelee Venäjän vaikuttamista Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan oikeuden papereissa ei mainita, että pidätetyn naisen vaikutusyritykset olisivat liittyneet presidentti Donald Trumpin vaalikampanjaan. Naisen tiedetään kuitenkin kannattaneen Trumpia ja hänen sanotaan kehuskelleen, että voisi yhteyksillään saada ihmisille työpaikkoja Trumpin hallinnossa, jos tämä valitaan presidentiksi.

Lähteet: Reuters, AP, STT