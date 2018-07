Putin amerikkalaiskanavan haastattelussa: lännen yritys eristää Venäjä on epäonnistunut

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut tapaamistaan Yhdysvaltain presidentin kanssa tuoreeltaan amerikkalaisen Fox News -uutiskanavan haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Putin sanoi, että ihmisten tulisi olla kiitollisia, että Venäjä ja Yhdysvallat toimivat yhdessä järjestääkseen huippuluokan tapaamisen ja tekevät muutenkin yhteistyötä sekä siitä, että maiden johtajat ovat alkaneet saavuttaa jonkinlaista yhteisymmärrystä.

Putin totesi, että länsimaiden yritys eristää Venäjä on epäonnistunut. Hän viittasi talouspakotteisiin.

– Se [Venäjä] on liian suuri pakotteilla eritettäväksi, sanoi Putin tarkoittaen mm. Venäjän merkitystä maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla.

– Tämä on alku. Me pääsimme hyvään alkuun tänään, summasi Putin presidenttien maanantaisen tapaamisen.

Kiisti jälleen sekaantumisen Yhdysvaltain vaaleihin

Putin sanoi haastattelussa, että ajatus Venäjän vaikuttamisesta yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016 on "täysin naurettava".

– Uskotko todella, että joku Venäjän alueella toimiva olisi voinut vaikuttaa Yhdysvalloissa ja vaikuttaa miljoonien amerikkalaisten valintoihin? kommentoi Putin.

– Venäjä valtiona ei ole koskaan sekaantunut Yhdysvaltain sisäisiin asioihin, puhumattakaan vaaleista, Putin totesi.

Putin naurahteli, kun Fox Newsin haastattelija puhui hänelle erikoissyyttäjä Robert Muellerin viime perjantaina 12 venäläiselle tiedustelualan työntekijälle antamista syytteistä, jotka koskevat Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

Putinin mukaan Muellerin tutkimus on Yhdysvaltain sisäistä poliittista peliä, jonka ei pitäisi antaa vaikuttaa maan suhteeseen Venäjään.

Putin kielsi myös, että Venäjällä olisi hallussaan kiusallista materiaalia Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Yhdysvalloissa on huhuttu, että Venäjällä olisi videomateriaalia Trumpista prostituoitujen kanssa tämän liikemiesaikojen matkalta Venäjälle.

Tulenarkoja aiheita

Fox Newsin haastattelussa käsiteltiin monia muitakin kiperiä kysymyksiä.

Putinin mukaan Venäjä reagoisi kielteisesti, jos sotilasliitto Nato aikoisi ottaa jäsenikseen Ukrainan tai Georgian.

– Meille se olisi suora ja välitön uhka kansalliselle turvallisuudellemme, Putin sanoi.

Venäjän toimia Syyrian sisällissodassa Putin puolusti toimittajan mainitessa, että pommituksissa kuolee siviilejä.

– Kun on sotatila, uhrit ovat väistämättömiä, ja aina on olemassa kysymys siitä, kuka on syyllinen. Minun mielestäni syypäitä ovat terroristiryhmät, jotka ajoivat maan [Syyrian] tähän tilanteeseen.

Putin kierteli vastausta kysymykseen, sanoiko Trump hänelle tapaamisessa Yhdysvaltojen voivat jossakin vaiheessa tunnustaa Krimin niemimaan osaksi Venäjää tai poistaa Krimin valtaamisen takia Venäjälle asetetut pakotteet.

Putinin mukaan ei pidä puhua Krimin liittämisestä Venäjään, koska hänen mukaansa liittyminen tapahtui kansanäänestyksellä. Putinin mukaan keskustelu aiheesta pitäisi jo jättää.

Toimittaja Chris Wallace haastatteli Putinia Helsingissä huippukokouksen jälkeen. Hän kuvaili haastattelun joitakin osia sanalla 'combative', jonka voi kääntää riidanhaluiseksi tai taistelunhaluiseksi.

Lue myös:

Analyysi: Putin sulatti Trumpin sydämen parissa tunnissa ja sai haluamansa – Trumpin rooliksi jäi haukkua Venäjä-tutkintaa

Trumpin puheet Helsingissä järkyttävät kotimaassa: "Maanpetos", "Sai Yhdysvallat näyttämään heittopussilta"

Donald Trump Twitterissä: "Luotan suuresti tiedusteluväkeeni"

Trump: En näe, miksi Venäjä olisi vaikuttanut Yhdysvaltain vaalehin – Putin: En sekaantunut, mutta halusin Trumpin voittavan

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT