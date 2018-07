Helsingin poikkeustila ohi: Huippukokous sujui mallikkaasti - Poliisi: "Turvallisuusuhkia ei Trumpin ja Putinin tapaamisen aikana esiintynyt"

Presidenttien maanantainen huipputapaaminen sai Helsingin hetkeksi poikkeustilaan ja teki etenkin kaupunkilaisten liikkumisen hankalaksi. Lisäongelmia aiheutti lähijunaliikenteen kaaokseen ajanut sähkövika, joka jatkui aamukahdeksasta pitkälle iltapäivään.

Tiistaina Helsingissä kuitenkin palattiin arkeen.

Poliisi: ajoesteiden ja rakennelmien purkua

Yksi isoimmista ponnistuksista oli Helsingin poliisilla.

Turvallisuudesta vastannut Helsingin poliisi sai apua puolustusvoimilta, Helsingin kaupungilta, rajavartiostolta ja muilta poliisiasemilta sekä Kaartin jääkärirykmentin varusmiehiltä.

Ylikomisario Pekka Höök kertoo asioiden sujuneen pitkälti suunnitelmien mukaan.

– Turvallisuusuhkia ei tapaamisen aikana esiintynyt. Olimme tehneet tarkat suunnitelmat, sillä tiesimme, että kokouksen turvallisuudesta vastaaminen on vaativa koitos.

Helsingissä oli sunnuntaina ja maanantaina yhteensä 16 poliisille ilmoitettua mielenosoitusta. Ne sujuivat Höökin mukaan rauhallisesti.

Samoin liikenne, vaikka päivä oli täynnä liikennekatkoksia. Pisimmillään liikenne seisoi yhtäjaksoisesti puolitoista tuntia.

– Ihmisiä oli paljon liikkeellä, mutta etukäteisinformointi selvästi toimi, sillä ajoneuvoliikennettä oli vähän.

Kaupunkilaisten elämä palautui normaaliksi, kun vieraat poistuivat maasta. Sen sijaan poliisilla kestää hetken siirtyä normaaliin päiväjärjestykseen.

– Tällaisen ponnistuksen jälkeen purku tehdään suunnitellusti. Olemme purkaneet erilaisia rakennelmia, ajoesteitä ja eristyksiä. Tämänhetkisten tietojeni mukaan pääväylät toimivat ja Kauppatori on normaalissa käytössä.

HSL: Liikenne toimii normaalisti

Maanantaina poikkeusaikatauluilla ja -reiteillä kulkenut julkinen liikenne toimii tiistaina normaalisti.

HSL:n osastojohtaja Ilmari Mäkinen sanoo, että kaikki reitit kaikissa liikennevälineissä ovat käytössä.

– Normaalireiteille palattiin jo maanantaina loppuillasta.

Mäkinen kommentoi maanantain joukkoliikenteen sujuneen kaikesta huolimatta hyvin.

– Kun ottaa huomioon tiukat turvallisuustoimet ja puolentoista tunnin bussiliikennekatkoksen molempien presidenttien matkustaessa samaan aikaan, liikenne sujui hyvin. Suomenlinnan lauttaliikenne ja metrot kulkivat ja junaliikenne palautui iltapäivällä normaaliksi.

Helsingin satamat: Vain muutama myöhästyi laivasta

Liikenteen poikkeusjärjestelyt huolettivat etukäteen etenkin satamissa ja varustamoissa.

Satamamestari Antti Pulkkinen kertoo, että kaikki sujui kohtuullisesti siihen nähden, että Katajanokalle pääsi vain Pohjoisrannan kautta, sillä Kauppatorin alue oli suljettu. Länsisatamaan liikenne kulki normaalisti.

– Heinäkuu on sesonkia ja laivat ovat aivan täynnä. Järjestelyt pidettiin niin pitkään salassa, että olimme huolissamme, miten ehdimme informoida matkustajia.

Pulkkisen mukaan maanantaina Helsinkiin tuli ja sieltä lähti kahdeksan alusta.

– Minun tietooni on tullut, että ainoastaan kahdessa lähdössä ja yhdessä tulossa on ollut myöhästyminen.

Satamien sisärajatarkastukset eivät aiheuttaneet lisäsäätöä.

– Tarkastukset tapahtuivat rajavartiolaitoksen tekemän henkilöprofiloinnin kautta. Kyllä suurempi huoli olivat liikennejärjestelyt. Nyt satamat ovat normaalitilassa.

Helsingin matkailu: miten maine hyödynnetään?

Helsingin matkailun näkökulmasta presidenttien tapaaminen oli menestys: järjestelyt toimivat ja useat ulkomaalaiset toimittajat kiittelivät ohjelmissaan ja some-tileillään asioiden sujumista ja kaupungin kauneutta.

Toimitusjohtaja Laura Aalto Helsinki Marketingilta sanoo, että ensivaikutelman mukaan onnistuttiin, mutta myös tarkempi analyysi tehdään, kun lukuja saadaan.

– Nyt edessä on normaali jälkipuinti. Käymme palautteet läpi ja listaamme, mikä onnistui ja minkä olisi voinut tehdä paremmin. Meidän pitää myös miettiä, miten näkyvyys hyödynnetään. Tällaisissa tapauksissa vaikutukset näkyvät yleensä vähän viiveellä.

Erityiskiitosta järjestäjät saivat Finlandia-talon mediakeskuksesta, jossa kansainvälisille toimittajille oli tarjolla hyvät työskentelyolosuhteet, mutta myös ilmaiset matkakortit, ruokaa, jalkapallon MM-kisakatsomo ja pihalle pystytetty sauna.

Finlandia-talon mediakeskuksen purkaminen on parhaillaan käynnissä. Illaksi Finlandia-talon pitäisi olla kunnossa islantilaisartisti Björkin konserttia varten.

Helsingin kaupungin vs. kansliapäällikkö Tommi Laitio kertoo, että vaikka tapaaminen näkyi helsinkiläisten arjessa ensisijaisesti erityisliikennejärjestelyinä, hän on nähnyt sosiaalisessa mediassa myös paljon viestejä, joissa on iloittu, miten Helsinki näytti niin hyvältä.

– Helsingissä asiat toimivat ja se on siisti, kuten normaalisti. Kaupungilla teimme heti aluksi päätöksen, että emme ala erikseen puleerata paikkoja. Halusimme näyttää, että Helsinki on kaupunki, joka voi normaalina kesäpäivänä ottaa vastaan kaksi suurvallan edustajaa.