Kaipaatko kesälukemiseksi painavampaa asiaa? – Nämä 5 kirjaa voivat antaa uusia kulmia talouteen

Kaipaatko kesälukemiseksi välillä painavampaa asiaa? Ylen talous ja arki -toimitus kokosi viiden kirjan listan, josta voi hakea uusia näkökulmia ja tietoa taloudesta, ja vinkkejä oman talouden ja työuran kehittämiseen.

Listauksen kirjat ovat suomenkielisiä, yleistajuisia ja ilmestyneet kahden viime vuoden aikana.

Valtavien rahavirtojen pimeällä puolella

Lontoon pankkimaailman todellisuutta raottava Riskitekijä – Pankkimaailman pimeä puoli (Vastapaino (siirryt toiseen palveluun), 2018) sai keväällä runsaasti mediahuomiota, kirjan huomioivat muun muassa Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) ja Taloussanomat (siirryt toiseen palveluun).

Kirja on Alexis Stenforsin omakohtaisiin kokemuksiin perustuva selvitys pankki- ja rahoitusalan ongelmista. Rahamäärät, joita hän käsitteli päivittäin, olivat jopa tuhansia miljardeja euroja. Investointipankki Merill Lynchissä työskennellyt Stenfors vääristeli sijoitussalkkunsa arvoa finanssikriisissä 2009.

Nykyään Stenfors opettaa taloustiedettä ja rahoitusta Portsmouth Business Schoolissa. Hän kertoi rahamaailman kokemuksistaan myös vieraillessaan keväällä Ylen Kova talous -haastattelussa.

Alexis Stenfors Yle

Pörssiraamattu auttaa sijoittamisen alkuun

Seppo Saario on tuottanut sijoituskirjoja tasaiseen tahtiin 1970-luvun alusta lähtien. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin (Alma Talent (siirryt toiseen palveluun), 2016) on teos, joka on saanut epävirallisen arvonimen "Pörssiraamattu". Kirjan viimeisin uudistettu painos on vuodelta 2016.

Kirja kannattaa lukea, ennen kuin aloittaa keskustelut sijoitusneuvojien kanssa. Miten ostan pörssiosakkeita? Miksi juuri pörssiosakkeet tuottavat parhaiten? Miten pääset alkuun pienellä pääomalla? Miten pitäisi hajauttaa? Onko aika ostaa vai myydä?

Saario on maksanut omat oppirahansa ja tuntee sijoittamisen. Omien näkemystensä lisäksi hän esittelee kansainvälisten gurujen strategioita.

Kirja tarjoaa myös piristäviä havaintoja – tiesitkö esimerkiksi, että tammikuussa osakenousun todennäköisyys on 76 prosenttia?

Päivätöistä luovan alan yrittäjäksi

Kiinnostaako vaihto päivätöistä esimerkiksi bloggaajaksi ja muun sisällön tuottajaksi? Unelmahommissa (WSOY (siirryt toiseen palveluun), 2017) luovan alan yksityisyrittäjiksi lähteneet Satu Rämö ja Hanne Valtari kertovat, miten loikka unelmien töihin heiltä onnistui.

Kirjassa on käytännönläheisiä neuvoja ja huomioita siitä, mitä kaikkea kannattaa ajatella, jos haluaa vaihtaa yrittäjäksi. Kokemusten kautta käyvät ilmi myös yrittäjyyden miinuspuolet, ja kuinka työ on omalla tavallaan entistäkin kiinteämpi osa elämää.

Kirjan voi lukea, vaikka ei haikailisi bloggaajaksi tai muutoin luovaan työhön, sillä monilla ajatusharjoituksilla voi haarukoida mihin haluaa työelämässä suunnata.

Monipuolisuutta tuovat muilla aloilla vaikuttavien, omaa ideaansa toteuttamaan lähteneiden yrittäjien haastattelut. Rämö ja Valtari ovat jatkaneet kirjan teemojen käsittelyä Unelmaduunarit-podcastissaan (siirryt toiseen palveluun).

Miten hallita taloutta ja mitä todella arvostaa

"Tämä kirja on kaikille, jotka pelkäävät kurkistaa pankkitilinsä saldoa, lohdutusshoppailevat luottokortilla, potevat syyllisyyttä taloutensa leväperäisestä hoidosta ja odottavat palkkapäivää kuin kuuta nousevaa", kuvailee kustantaja Kukkaron Kuningatar -kirjaa (Atena (siirryt toiseen palveluun), 2017).

Kirja sopii hyvin muillekin. Sen etu on tiivis katsaus monelle lompakkotalouden ja talouden muutoksiin. Kirjoittaja Jenni Selosmaa kuvailee olevansa personal financial trainer, kestävän talouden kehittäjä ja yrittäjä.

Oman talouden hallintaan apua tarjoavien vinkkien ohella kirja auttaa miettimään, mitä työelämässä haluaa, löytämään omia arvoja ja miettimään elämän merkityksellisyyttä.

Vielä yksityiskohtaisempia oman talouden vinkkejä kaipaavalle voi sopia luettavaksi Kortinvartija (Atena (siirryt toiseen palveluun), 2018), joka lupaa neuvoja niin reppureissun kuin ensimmäisen asunnonkin rahoitukseen.

Laturiyrityksen nousu ja tuho

Asmo Salorannan Asmo - No exit (Luova Laboratorio (siirryt toiseen palveluun), 2018) kertoo railakkaasti tarinan startup-yrityksen takaa. Asmo Saloranta voi olla monelle tuttu nimi, sillä Salorannan kehittämä Asmo-laturi sai muutamia vuosi sitten julkisuutta monessa mediassa.

Kirjan kuvaus siitä, kuinka useat lehdet ovat julkaisseet Salorannan näille lähettämän tiedotteen laturista enempiä kyselemättä, ei välttämättä anna mairittelevaa kuvaa mediasta.

Kirjassa tulevat tutuksi vaikeudet, joita julkisuuteen noussut yrittäjä voi kohdata niin perinteisen kuin sosiaalisen median kanssa, kun asiat eivät etene toivotusti.

Asmo Saloranta Timo Nykyri / Yle

Kirja on helppolukuinen ja siitä välittyy yrittäjän aito into asiaansa. Välillä lukiessa miettii, että kirja tarjoaa vain yhden osapuolen näkökulman tapahtumiin. Salorannan tarina on ollut esillä Ylellä kesäkuussa.

Startupit ovat suosittu kirja-aihe. Alasta kiinnostuneille sopii luettavaksi myös Kutsuvat sitä pöhinäksi (Otava (siirryt toiseen palveluun), 2018), joka avaa startup-maailmaa Salorannan kirjaa laajemmalla otteella.

