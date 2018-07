Työsuojeluviranomaisilla puhelin soi helteellä tauotta: "Uusi puhelu tulee heti, kun entisen lopettaa"

Pitkään jatkunut helle näkyy työsuojeluviranomaisille tulevissa yhteydenotoissa. Työsuojeluviranomaisten yhteiseen valtakunnalliseen puhelinneuvontaan tulee päivittäin runsaasti soittoja, joista jo noin puolet koskee ainakin jollain tavoin työpaikan lämpötilaa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajan Sauli Riimalan mukaan useimmin kysytään riittävästä viilennyksestä ja tauotuksesta työpaikalla.

– Uusi puhelu tulee heti, kun entisen lopettaa, kuvaa Riimala tulevien puheluiden määrää.

Riimala on yksi niistä, jotka vastaavat aluehallintovirastoissa valtakunnalliseen puhelinneuvontaan tuleviin soittoihin. Hänen mukaansa soittaja ohjataan yleensä ottamaan yhteyttä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun.

Lämpötilan aiheuttamista toimenpiteistä ainoastaan suosituksia

Työturvallisuussäädöksissä ei ole määritelty sellaista lämpötilaa, jonka ylittyessä työnantajan olisi ryhdyttävä joihinkin toimenpiteisiin.

– Tilanne on tulkinnanvarainen, myöntää Riimala.

Tilanne ei ole kuitenkaan täysin villi, sillä työpaikoilla noudatetaan lämpötilojen osalta yleensä työsuojeluhallinnon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden suosituksia (siirryt toiseen palveluun).

Yksi suositusten mukainen käytäntö on se, että kun lämpötila työpaikalla ylittää 28 astetta, on työntekijöiden pidettävä tunnin välein kymmenen minuutin tauko. Työpaikalla on myös oltava saatavilla juotavaa.

– Siihen soveltuu tavallinen vesi. Vissy tai muu hiilihapollinen juoma on pelkästään työnantajan hyvää hyvyyttä, Riimala muotoilee.