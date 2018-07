Lukijoiden kuvat esittelevät Suomen kahdeksan luontokohdetta, joista harva tietää

I was hiking in Sipoonkorpi national park on Kalkinpolttaja trail. 1:1 is not the best form for these photos but I tried 😄 Vaelsin Sipoonkorvessa Kalkkiruukin luontopolun. 1:1 ei kyllä tee oikeutta kuville, kokeilin kuitenkin 😆🤔😇 #discoverfinland #visitsipoonkorpi #Sipoonkorpi #kansallispuistot #forestadventures #metsäretki #wonderland_arts #ig_trees #takemoreadventures #stayandwander #seeinanewway #wildernessculture #marvelouz_world #bestdestination #natureperfection #natureloversgallery #naturebeauty #goingout #gooutdoors #our_everyday_moments #outdoorphotoshoot #excellent_nordic #ladyphotographers #vision_nature #planetdiscovery #fotofantastics #allthethingsofbeauty #canonnordic #liveforthestory

