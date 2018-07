Leimaantumisen pelko saattaa estää yrityksiä tukemasta Pride-tapahtumia pohjoisessa – ''Pelätään sitä, miten suuri yleisö reagoi''

Tästä on kyse Oulussa, Kokkolassa ja Torniossa Pride-tapahtumilla on ollut hankaluuksia löytää yhteistyökumppaneita.

Pohjois-Suomessa kesän aikana järjestetään yhteensä viisi Pride-tapahtumaa.

Oulun Pride alkaa keskiviikkona 18.7 ja kestää sunnuntaihin 22.7 saakka. Tapahtumassa pyritään edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen pohjoisen Pride-tapahtumiin on aiempaa helpompaa, mutta ennakkoluuloja esiintyy järjestäjien mukaan yhä.

Oulun Pride-tapahtuman tuottaja Martu Väisänen kertoo, että yhteistyökumppaneita on saatu mukaan ihan hyvin, mutta myös arkuutta on ollut näkyvissä. Väisäsen mukaan vanha 70–80-luvun ajattelumaailma on ollut näkyvissä.

– Ensin puhutaan, että ollaan mukana, mutta sitten ei kuitenkaan uskalleta. Leimaantumisen pelko on niin voimakas. Pelätään sitä, miten suuri yleisö reagoi.

Oulussa Pride-tapahtuma järjestetään tänä kesänä kuuden vuoden hiljaiselon jälkeen. Uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen on ollut nyt helpompaa kuin kuusi vuotta sitten, Väisänen kertoo.

Torniossa ja Haaparannassa järjestettävässä Border Pride-tapahtumassa on ollut myös ongelmia yhteistyökumppaneiden saamisessa sekä radikaalimpaa vastustusta tapahtumaa kohtaan. Border Priden tuottaja Jenny Rosberg myöntää että arkailua on vielä havaittavissa, mutta tukea on tullut enemmän kuin viime vuonna.

Kesäkuussa Yle uutisoi, että myös Kokkolassa tunnistetaan sama ongelma. Useat yritykset ja kulttuurilliset tahot vetosivat neutraaliin suhtautumiseen ja kieltäytyivät siten tukemasta sen toimintaan. Myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja vetosi neutraaliin suhtautumiseen Pridea kohtaan.

Kainuussa ja Napapiirillä yritykset ovat lähteneet innolla mukaan

Pohjois-Suomessa Prideja on järjestetty yhteensä viidessä eri kaupungissa. Kainuu Pride-tapahtuman idean äiti Mira Haataja puolestaan kertoo, että yritykset ovat olleet todella hyvin lähestyttävissä ja lähteneet toimintaan mukaan myönteisellä asenteella. Lukuisten yritysten tuki osoittaa, että ajatusmaailma on muuttumassa.

– Yrityksissä oltiin jo odotettu puhelua meiltä. Oli yllättävää, että monessa paikkassa oli suunniteltu omia toimia tapahtumaa varten ennen meidän yhteydenottoa.

Ensin puhutaan, että ollaan mukana, mutta sitten ei kuitenkaan uskalleta. Martu Väisänen

Myös Rovaniemellä tapahtuma on ollut menestys. Artic Pride on järjestetty jo kuusi kertaa, ja jokaisella kerralla ihmiset ovat lähteneet mukaan entistä sankemmin joukoin. Tapahtuman tuottaja Mari Mäen mukaan opiskelijakaupunki toimii eräänlaisena kulttuurillisena sulatusuunina.

– Mutta hylkyjäkin on tullut. Yleisin selitys on ollut, ettei haluta ottaa kantaa Pride-liikkeeseen siksi, että kannanotto saattaisi vaikuttaa asiakkaiden mielipiteisiin.

Mäen mukaan rahallista tukea antavien yhteistyökumppaneiden määrä on kuitenkin kasvanut kahden viime vuoden aikana.

– Tämän ajattelen johtuvan siitä, että uusia ja ennakkoluulottomia yrityksiä on tullut Rovaniemelle. Sekin voi vaikuttaa että Arctic Pride on jo tuttu konsepti Rovaniemellä monille, Mäki pohtii.

Tavoitteena yhdenvertaiset oikeudet

Oulun Pridea järjestävä Martu Väisänen kertoo, että Oulun Pride-tapahtumissa ollaan tähän asti vältytty vahingonteoilta. Väestöstä aina löytyy kuitenkin huutelijoita ja mielensäpahoittajia. Väisäsen mukaan nämä kommentit johtuvat usein tietämättömyydestä ja siitä, että oma tieto perustetaan huhupuheisiin ja väärään tietoon.

– Ei ole kysymys siitä, että me haluaisimme erityisoikeuksia tai jotain ekstraa, vaan kysymys on siitä, että me haluamme yhdenvertaiset oikeudet olla olemassa, Väisänen muistuttaa.

Oulun Pride alkaa keskiviikkona 18. heinäkuuta ja kestää sunnuntaihin 22. heinäkuuta saakka.

Pride-tapahtumissa pyritään tasa-arvoon ja siihen, että nuoret sekä vanhat uskaltaisivat tulla kaapista. Koko Suomessa on järjestetty jo 20 Pride-tapahtumaa, ja Pohjois-Suomessakin on herätty tapahtumien järjestämiseen.