Suomalaiset pitävät kiinni käteisestä, vaikka ruotsalaiset siitä luopuvat

Ruotsalaiset uskovat käteisen rahan jäävän käytöstä ensi vuosikymmenellä. Suomessa käteisellä on vankka kannattajakuntansa.

Kauppalehti kertoi reilu kuukausi sitten (siirryt toiseen palveluun), ruotsalaisiin tutkimuksiin vedoten, että naapurimaassa käteinen häviää muutaman vuoden kuluttua. Tutkimuslaitokset ovat antaneet jopa kruunun seteleille ja kolikoille kuolinpäivän 24. maaliskuuta 2023. Todennäköisemmin kruunuja on käteiskaupassa vielä tuon päivän jälkeen, mutta vuosikymmenen kuluttua tuskin enää, väittävät tutkijat.

– En usko, että Suomessa käteinen loppuu vielä pitkään aikaan, enkä kyllä usko käteisen syrjäytyvän Ruotsissakaan vielä ensi vuosikymmenellä, hymähtää neljää K-markettia Hämeenlinnassa vetävä Elina Mattila.

Neljää K-marketia vetävä kauppias Elina Mattila kertoo, että käteisasiakkaita on kaupoissa vielä paljon. Timo Leponiemi / Yle

Samalla kannalla on myös Osuuskauppa Hämeenmaan talousjohtaja Risto Korkka.

– Meillä edelleen kolmannes ostoksista tehdään käteisellä. Osuus kyllä vähenee, mutta uskon käteisen pitävän pintansa vielä kauan.

Käteisen pitää Suomessa voimassa myös euro. Etelä-Euroopassa käteismaksu on paljon yleisempää kuin pohjoisessa. Suomessa on vaikeaa lopettaa käteismaksu yksipuolisesti. Kruunujaan käyttävällä Ruotsilla muutos on helpompi.

Kortit alkavat vaihtua mobiilimaksuun

Vaikka kolmannes osuuskauppa Hämeenmaan ostoista tapahtuu käteisellä, rahasta vain viidennes tulee käteisenä. Korteilla ostetaan siis isompia ostoksia.

Asiakkaat pitävät korttiostosta helpompana. Erityisesti lähimaksu viehättää, kertovat kaupassa ostoksilla olleet hämeenlinnalainen Jenni Kuusi ja lahtelainen Riitta Kanerva.

– Kortilla maksu tuntuu myös turvallisemmalta, perustelee Riitta Kanerva.

Käteiselle ja myös korteille on tulossa kilpailija. Osuuskauppa Hämeenmaa ottaa käyttöön mobiili- eli älypuhelinmaksun laajasti jo kuluvana syksynä.

– Uskon, että se syö korttimaksujen osuutta varsin pikaisesti, ennustaa talousjohtaja Risto Korkka.

Osuuskauppa Hämeenmaan talousjohtaja Risto Korkka uskoo, että mobiiliimaksaminen syö korttien osuutta ostoista nopeasti, kunhan se tulee kauppoihin. Timo Leponiemi / Yle

– Ehkä se vie käteisenkin osuutta ostoista, mutta uskon, että käteismaksu elää omaa hiljaista elämäänsä mobiilin ja korttien ohella.

Torikauppaa ja pikkuostoksia käteisellä

Suomalaisilla toreilla tapaa vielä kylttejä, joiden mukaan maksu otetaan vastaan ainoastaan käteisenä. Käteistä pidetään vanhemman kansanosan maksutapana, mutta se ei pidä täysin paikkaansa. Lahden Prisman kassalla työskentelevä Merita Parikka ottaa vastaan omien sanojensa mukaan yllättävänkin paljon maksuja käteisellä rahalla – ja pitää siitä.

– En toivo käteisen loppuvan. Ostan itsekin käteisellä pienempiä ostoksia, naurahtaa Merita Parikka.

Samaa todistaa kauppias Elina Mattila.

– Kun Hämeenlinnassa on jokin tapahtuma, niin silloin täällä käy paljon nuoria asiakkaita, jotka käyttävät edelleen käteistä.

Mattila muistuttaa myös käteisen kasvatustehtävästä.

– Pitää miettiä myös meidän pieniä kuluttajiamme. Opetetaan heitä käymään kaupassa.

– Kun se seitsemänvuotias tulee ensimmäistä kertaa kauppaan ostamaan maitopurkkia tai jäätelöä, lykkäämmekö hänelle käteen kortin tai matkapuhelimen vai kaksi euroa rahaa? En usko, että vielä kymmenen vuoden kuluttuakaan kortti tai puhelin on se paras valinta. Rahan kanssa lapsi myös oppii havaitsemaan paljonko ostaminen todellisuudessa maksaa, painottaa kauppias Elina Mattila.

