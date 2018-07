Hauki yritti purra uimarilta peukalon poikki – "Ravistelin ja kiskoin kättäni, se väänsi tiukasti vastaan"

Laura Kelemen ja 9-vuotias sukulaispoika kelluskelivat puhallettavilla uimaleluilla helteisenä iltapäivänä Pohjanmaan Teerijärvellä heinäkuun alkupuolella 2018.

– Meloimme rauhallisesti käsillämme eteenpäin, Kelemen kertoo.

Kaksikko ennätti reilun matkan päähän rannasta, kun Kelemen tunsi yhtäkkiä kipua kädessään. Veden läpi kuulsi hauen pää ja vihertävä, täplikäs nahka.

Arviolta 40 cm:n pituinen kala oli napannut Kelemenin peukalon tyviniveltä myöten kitaansa.

– Ravistelin ja kiskoin kättäni. Hauki väänsi tiukasti vastaan ja roikkui kiinni peukalossani. Sain käteni irti vasta toisella ravistuksella. Järkyttävä kokemus, Kelemen kertaa tapahtunutta.

Kita täynnä hampaita

Hauen suu on täynnä satoja teräviä hampaita. Osa isoja, osa pieniä. Hampaat ovat myös hieman vinossa. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Lauri Urhon mukaan rakenne auttaa kalaa pitämään saaliin paremmin otteessaan.

Vetäminen saa käden tarttumaan tiukemmin hampaisiin.

– Hauen otteesta pääsee parhaiten irti, jos on jokin pulikka, millä pystyy vääntämään kalan leukaa auki. Mutta ymmärrän hyvin, että jokainen repii ja riuhtoo säikähtäneenä parhaansa mukaan, Urho miettii.

Täytetyn kalan suu paljastaa melkoisen purukaluston. Laura Kelemeniä puraissut hauki oli kuvan esimerkkiä pienempi, mutta silläkin oli suu neulanteräviä hampaita täynnä. Heikki Rönty / Yle

Hauki katosi tummaan veteen välittömästi, kun Kelemen sai peukalonsa irti kalan kidasta. Lääkärinä työskentelevä nainen muistaa ensin katsoneensa, tarvitsevatko haavat ompelua. Voimakas verenvuoto tuntui hälyttävältä järvellä.

– Huusimme apua, mutta kukaan ei kuullut meitä. Sukulaispoikani päätti vetää minua rantaa kohti, kun en itse pystynyt kädelläni melomaan.

Peukaloon tuli neljä syvempää haavaa ja lukuisia pieniä hampaanjälkiä. Ompelua ei tarvittu. Myös verenvuoto tyrehtyi vähitellen. Aviomies puhdisti haavat, ja Kelemen päätti varmuuden vuoksi aloittaa antibioottikuurin.

– Yritin etsiä tietoa, mitä bakteereja hauen suussa voi elää, mutta en oikeastaan löytänyt mitään.

Erikoistutkija Lauri Urhon tietojen mukaan kalojen suun bakteereita ei ole paljon edes tutkittu.

Hauki luuli peukaloa saaliiksi

Lauri Urho ei pidä kalan puraisua harvinaisena mutta ei valtavan yleisenäkään. Erikoistutkija on uransa aikana kuullut lukuisina kesinä vastaavantyyppisistä tapauksista, ja yleensä kiinni on käynyt hauki.

Laura Kelemenin käteen hauki iski järvessä olevassa matalikossa.

– Tyypillinen paikka. Hauki saalistaa karien ja matalikkojen kupeessa ja saarten rannoilla, Urho kertoo.

Se myös käy kiinni liikkuvaan saaliiseen. Erikoistutkija uskoo, että Kelemenin vettä melova käsi on pinnan alta näyttänyt kalan silmissä veteen pudonneelta syötävältä.

– Hauki on petokala, joka etsii ruokaa. Se ei vaani vedessä ihmistä. Uimariin se nappaa kiinni erehdyksessä, kun luulee vedessä vilahtavaa kättä tai jalkaa saaliiksi, Urho toteaa.

Voimakasta liikettä kala säikkyy, joten kunnon polskuttelu saa hauet ampaisemaan pakosalle.

– Haukien pelossa ei tarvitse jättää uimista väliin, Urho toteaa.

Laura Kelemenin ja kalan kohtaamisesta on nyt kulunut viikko. Peukalo on alkanut parantua hyvin. Osa haavoista on jo mennyt täysin umpeen, mutta tyvinivelen päällä oleva vielä kipuilee.

Kelemen kerää nyt rohkeutta, että uskaltaa mennä uimaan entiseen malliin.

– En usko, että tällainen tapahtuu uudelleen, mutta antaa nyt käden ensin parantua kunnolla. Luulen, että sukulaispoikani uskaltaa veteen ennen minua, Laura Kelemen naurahtaa.