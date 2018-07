Haaveet loistohotellista ränsistyttivät upean leirintäalueen – hotelliyrittäjää ei löytynyt, ja nyt kaupunki haluaa jälleen kehittää leirintäaluetta

Tästä on kyse Huhtiniemen leirintäalue Lappeenrannassa on rapistunut, koska kaupunki odotti pitkään alueelle loistohotellia

Yrittäjän mukaan myös leirintäalueen lyhyet vuokrasopimukset ovat estäneet alueen kehittämisen

Kunnat omistavat valtaosan Suomen leirintäalueista, ja lyhyet vuokrasopimukset ovat yleinen ongelma

Pikkuruisen hirsimökin katolle on kerääntynyt paksu kerros männynneulasia ja puista putoilleita pieniä oksia. Niiden alle on alkanut kasvaa sammalta. Selvästi näkee, ettei kattoa ole harjattu vuosiin.

Samanlaisia pikkumökkejä on rinta rinnan Saimaaseen laskeutuvalla mäenrinteellä.

– Ei sitä kehtaa mennä harjaamaan, ettei tee vieläkin isompaa vahinkoa noille katoille, Lappeenrannan Huhtiniemen leirintäalueen toimitusjohtaja Riku Oksanen sanoo.

Noin kuuden neliön mökeissä on kaksi kerrossänkyä, joiden välissä on pieni puupöytä. Mökeistä huokuu tunkkainen 1970-luvun henki.

Sama tunne tulee vastaan muuallakin Huhtiniemen leirintäalueella. Periaatteessa kaikki toimii, mutta remontin tarve pistää silmään kaikkialla.

Remontti viipyy

Alueen omistava Lappeenrannan kaupunki ei ole vuosiin panostanut Huhtiniemen leirintäalueen kunnostamiseen.

– Reiluun kymmeneen vuoteen alueelle ei ole tehty juuri mitään. Totta kai se alkaa väkisinkin näkyä, leirintäaluetta kaupungilta vuokraavan Loma-Oksa Oy:n toimitusjohtaja Riku Oksanen sanoo.

Riku Oksanen kertoo, ettei ole uskaltanut investoida leirintäalueeseen lyhyiden vuokrasopimusten takia. Mikko Savolainen / Yle

Yritys ei ole myöskään uskaltanut investoida leirintäalueen kunnostamiseen itse, koska Oksasen mukaan kaupunki ei ole antanut selkeää tietoa vuokrasopimuksen jatkosta.

– Me ollaan noin vuodesta 2010 menty vuoden tai kahden vuoden vuokrasopimuksilla. Tänäkin vuonna saimme vasta huhtikuun alussa tiedon vuokrasopimuksen jatkosta täksi kesäksi.

Vuokrasopimukset liian lyhyitä

Huhtiniemen leirintäalueen yrittäjä ei ole piinassaan yksin. Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen sanoo, että kuntien yleisin virhe on juuri se, että ne tekevät omistamistaan leirintäalueista liian lyhyitä vuokrasopimuksia.

– Lyhimmillään vain yhden kesän mittaisia.

Kunnat omistavat valtaosan Suomen leirintäalueista: reilusta 300 yleisestä leirintäalueesta noin kaksi kolmasosaa on niiden hallussa. Omistus on perua 1960- ja 70-luvuilta, jolloin Suomessa oli kova leirintäaluebuumi. Monet kunnat halusivat perustaa oman leirintäalueen, ja kunnat myös vastasivat itse niiden toiminnasta.

Ajan myötä leirintäalueiden suosio laski, ja samoin kävi kuntien innolle pyörittää niiden toimintaa. Kunnat alkoivat vuokrata leirintäalueiden maita ja rakennuksia yksityisille yrittäjille.

– Osa kunnista on hoitanut hommat todella hyvin ja osa todella huonosti, Antti Saukkonen sanoo.

Huhtiniemen leirintäalueen mökin katolle on kertynyt kariketta. Mikko Savolainen / Yle

Ratkaiseva asia on vuokrasopimuksen kesto. Jos sopimus on lyhyt, yrittäjät eivät uskalla laittaa omia rahojaan kiinni leirintäalueen parannuksiin ja remontteihin. Lopputuloksena leirintäalue rapistuu rapistumistaan. Jos taas vuokrasopimus on pitkä – esimerkiksi 15 vuotta – yrittäjällä riittää motivaatiota pitää leirintäalue hyvässä kunnossa.

– Positiivisia esimerkkejä ovat Kotkan Santalahti ja Oulun Nallikari. Ne ovat todella hienoja ja hyvässä kunnossa, Antti Saukkonen sanoo.

Haaveet loistohotellista

Huhtiniemen leirintäalue sijaitsee luonnonkauniilla, Saimaaseen laskeutuvalla Salpausselän rinteellä aivan Lappeenrannan keskustan tuntumassa. Niin lähellä kaupungin keskustaa sijaitsevia leirintäalueita on enää vähän Suomessa.

Myös Lappeenrannan kaupunki on tajunnut alueen arvon. Ei kuitenkaan karavaanareiden, telttailijoiden ja mökkeilijöiden tukikohtana, vaan varakkaampien turistien houkuttimena: kaupunki kaavoitti paikan jopa 17-kerroksiselle loistohotellille kiinteistösijoitusyhtiö Conte Investin aloitteesta.

Lappeenrannan kaupunki toivoi, että Huhtiniemeen olisi tullut hulppea kylpylähotelli. Buildia Oy

Myöhemmin mukaan tuli suomalainen kiinteistöyhtiö Ultivista, joka suunnitteli Espoon Westendiin Suomen ensimmäistä Marriot-hotellia.

Kiinteistösijoittajat etsivät kuumeisesti Lappeenrannasta kiinnostunutta hotelliketjua, ja ilmoille heitettiin Hilton-ketjun nimi.

Hotelliketjua ei kuitenkaan löytynyt, ja Conte Investin hotellihanke Lappeenrantaan kaatui. Kaupunki ei toistaiseksi ole löytänyt uutta rakennuttajaa hotellille.

Hotelliyrittäjää odoteltaessa suunnitelmat leirintäalueen kehittämisestä ovat olleet jäissä, ja leirintäalue on saanut rauhassa ränsistyä.

Eko-campingia ja maisemamökkejä?

Nyt Lappeenrannan kaupungilta vakuutetaan, että Huhtiniemen leirintäalueen kehittäminen on jälleen lähdössä käyntiin ja suunnitelmat ovat työn alla.

– Tietysti olisi hienoa, että se olisi ihan perinteinen leirintäalue, mutta että siellä olisi myös jotain erikoislaatuisempaa tarjolla, Lappeenrannan kaupungin tiedotuspäällikkö Alina Kujansivu sanoo.

– Olemme mietittineet erilaisia vaihtoehtoja. On ollut ajatuksia eko-campingistä ja erilaisista maisemamökeistä. Yritämme keksiä, millainen tulevaisuuden leirintäalue voisi olla.

Hotellisuunnitelmia kaupunki ei ole kuopannut.

– Alueen kaavassa on edelleen hotelli, mutta tällä hetkellä keskusteluja hotellihankkeesta ei ole käynnissä, tiedotuspäällikkö Alina Kujansivu sanoo.

Omat suihkut ja minikeittiöt

Leirintäalueiden tulevaisuus ei ole kiinni kovin monimutkaisista asioista, Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen sanoo. Parhaiten pärjäävät ne leirintäalueet, joiden perusasiat ovat kunnossa: vanhat mökit on korjattu tai niiden tilalle on rakennettu kokonaan uudet mökit. Lisäksi mökeissä pitäisi olla omat suihkut ja minikeittiöt.

Myös leirintäalueiden päärakennusten ja yhteisten tilojen pitäisi olla siistissä kunnossa.

– Lisäksi matkailuautolla liikkuvien määrä kasvaa koko ajan. Sen takia on tärkeää, että leirintäalueella on tasainen alue, johon on helppo tulla vaikka myöhään illalla.

Antti Saukkonen antaa vinkin Lappeenrannan kaupungille Huhtiniemen kehittämiseen: kaupungin pitäisi ottaa kaikki irti siitä, että Huhtiniemi sijaitsee itärajalle vievän Kuutostien varrella.

– Uskon siihen, että venäläisten matkailijoiden määrä tulee kasvamaan. Heitä varmasti kiinnostaisi lähellä oleva ja hyvien liikenneyhteyksien päässä oleva leirintäalue.