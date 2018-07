Oulaskankaalla synnytykset jatkuvat, vaikka vasta keväällä potilasturvallisuudessa oli suuria puutteita – professori pitää poikkeuksellisena

Tästä on kyse Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Oulaskankaan sairaalalle poikkeusluvan jatkaa synnytystoimintaa.

Vasta huhtikuussa korkein hallinto-oikeus totesi, että synnytysten olisi loputtava vielä tämän vuoden lopulla.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Pauli Rautiainen pitää ministeriön antamaa päätöstä poikkeuksellisena.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Oulaskankaan sairaalalle poikkeusluvan jatkaa synnytystoimintaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Ministeriön mukaan poikkeusluvan myöntämistä puoltaa se, että alueella on pitkät etäisyydet, suuri synnyttäjien määrä ja paljon synnyttäjiä, joilla on jo lapsia. Lisäksi sairaalassa on riittävä määrä tarvittavaa henkilökuntaa, tilat, välineet ja laitteet sekä nopeasti saatavilla synnytyksiin ja anestesiologiaan perehtyneitä lääkäreitä.

Ministeriöstä sanotaan, että he uskovat, että sairaalan toiminta on paranemassa.

– Toimijan mukaan laadullisia parannuksia on jo tehty, mutta niitä on toteutettava vielä lisää, kuten he ovat suunnitelleetkin. Laatuvaatimusten pitää täyttyä, se on toimijan asia toteuttaa. Valvontaviranomaiset ja ministeriö seuraavat tilannetta, sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Markku Tervahauta sanoo.

Tervahauta kertoo myös, että tällaisissa tapauksissa poikkeusluvan myöntäminen on harvinaista.

Vasta huhtikuussa korkein hallinto-oikeus totesi, että synnytysten olisi loputtava vielä tämän vuoden lopulla. Silloisen päätöksen mukaan Oulaskankaalla tehostettua valvontaa ei ollut maaliskuuhun 2018 mennessä järjestetty asianmukaisesti erityisesti hoitohenkilökunnan resurssoinnin ja henkilökunnan osaamisen varmistamisen osalta. KHO:n mukaan tämä vaarantaa vakavasti potilasturvallisuutta.

Professori perää Valviraa tarkistamaan turvallisuuden

Myös Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Pauli Rautiainen pitää ministeriön antamaa päätöstä poikkeuksellisena.

Hän huomauttaa, että vielä maaliskuussa 2018 Oulaskankaan toiminnassa oli oikeuden päätöksen mukaan potilasturvallisuuden kannalta suuria puutteita. Hän ei ole saanut ministeriön päätöstä luettavakseen, mutta pohtii, että jos ministeriö todella katsoo toiminnan nyt täyttävän potilasturvallisuuden vaatimukset, muutos on ollut todella suuri ja hämmästyttävän nopea.

– Nyt voi hyvin olla, että siellä on tapahtunut ihmeellinen laadun paraneminen.

Meillä on jo olemassa valvonnan yksikkö, jonka valmiudet parannetaan tehokkaan valvonnan yksiköksi. Asko Rantala

Rautiaisen mukaan valvontaviranomaisen eli Valviran olisi syytä mahdollisimman pian tehdä Oulaskankaalle tarkastuskäynti sen toteamiseksi, onko myös Valviran mielestä kaikki potilasturvallisuuden edellyttämällä tasolla.

Lisäksi hän toteaa, että Oulaskankaan sairaala on hyvin erilainen poikkeusluvan saaja kuin muut synnytysten poikkeusluvan saaneet sairaalat. Se nimittäin ei ole keskussairaalatyyppinen sairaala.

Ainakin tehostetun valvonnan yksikkö kesken

Oulaskankaan sairaalan ylilääkäri Asko Rantala on tyytyväinen sosiaali- ja terveysministeriön myöntämään poikkeuslupaan. Rantalan mukaan tarvittavat parannukset on tehty. Vielä yksi asia on kuitenkin vireillä.

– Meillä on jo olemassa valvonnan yksikkö, jonka valmiudet parannetaan tehokkaan valvonnan yksiköksi. Se toteutetaan syksyn aikana, Rantala kertoo.