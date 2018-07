Lentokoneesta loppuu tila kun yhä useampi matkustaa pelkkien käsimatkatavaroiden kanssa – "Monesti näkee, että on lentolaukku, reppu ja vielä erillinen läppärilaukku siihen päälle"

Jos käsimatkatavaroiden lisäksi haluaa lentomatkalle mukaan toisen matkalaukun, siitä pitää nykyään melkein aina maksaa erikseen. Lyhyille lennoille lähdetäänkin yhä useammin pelkkien käsimatkatavaroiden kanssa.

– Kyllä se [käsimatkatavaroiden määrä] on ihan hirveästi lisääntynyt. Se johtuu varmasti siitä, että ihmisillä on matkustaessa kiire ja he eivät jaksa jäädä odottamaan ruumasta tulevia matkatavaroita, sanoo lentoyhtiö Norwegianin matkustamomiehistön Helsingin tukikohdan päällikkö Kati Enkovaara.

Käsimatkatavaroiden kanssa matkustaminen on helppoa ja nopeaa, varsinkin jos matkaan sisältyy vaihtoja.

– Nykyään matkustan aina pelkkien käsimatkatavaroiden kanssa, varsinkin jos on lyhyt vaihto tiedossa. Tällä kertaa meillä on vain puoli tuntia aikaa vaihtaa konetta Kööpenhaminassa, kertoo Düsseldorfiin miehensä kanssa matkaava Eija Mäkeläinen.

Eemil Kaisto, Elias Laukkanen ja Niina Turtiainen matkaavat Barceloonaan vesipalloturnaukseen. Markku Pitkänen / Yle

Kuhat-joukkueessa pelaavat helsinkiläiset vesipallojuniorit Elias Laukkanen ja Eemil Kaisto ovat lähdössä pelaamaan vesipalloa Barcelonaan. Edessä on 10–12-vuotiaille vesipallojunioreille suunnattu Habawaba-turnaus.

– Tällä kertaa menen pelkillä käsimatkatavaroilla. Vesipalloturnausta varten ei tarvitse hirveästi varusteita pakata mukaan. Uima-asu ja pyyhe ovat minimivaatimukset, kertoo Elias Laukkanen.

Laukkasen äidin Niina Turtiaisen mukaan tilanpuute hidastaa koneeseen nousemista ja varsinkin siirtymistä koneesta pois.

Käsimatkatavaroita viedään päivittäin ruumaan

Helsinki-Vantaan lentoasemalla Finnairin asiakaskokemuksesta vastaavan Timo Rissasen mukaan käsimatkatavaroiden määrä vaihtelee paljon reiteittäin.

– Lyhyitä käyntejä vaativiin kohteisiin matkustavilla tavaramäärä on matkustamossa suurempi kuin ruumassa, hän sanoo.

Mikko Rahikainen kuitenkin pakkaa pelkät käsimatkatavarat, vaikka edessä olisi pidempikin matka.

– En todellakaan jaksa odottaa laukkuja kummassakaan päässä. Vaikka olisi kahden viikon Thaimaan-reissu edessä, niin kyllä otan mielelläni vain yhden lentolaukun mukaan ja sillä selvä. Paljon helpompaa ja nopeampaa, hän sanoo.

Yleensä Rahikaisen laukku mahtuu hyvin koneeseen, mutta viime reissulla Yhdysvalloissa hänen käsimatkatavaransa vietiin ruumaan, koska tila loppui matkustamosta kesken.

Odessaan matkaava Mikko Rahikainen kertoo pärjäävänsä hyvin ilman ruumaan menevää laukkua. Markku Pitkänen / Yle

– Totta kai se vähän ärsytti, kun oli varautunut siihen, että pääsee nopeasti ulos ja sitten ei päässytkään. Olin tietysti viimeisimpiä koneeseen nousijoita, hän kertoo.

Finnairin ja Norwegianin edustajien mukaan käsimatkatavaroita viedään päivittäin ruumaan lähtöportilta tilanpuutteen takia.

– Lentoihin ja asiakkaisiin suhteutettuna määrät ovat kuitenkin pieniä, sanoo Helsinki-Vantaan lentoasemalla Finnairin asiakaskokemuksesta vastaava Timo Rissanen.

Tähän mennessä lähtöportilta ruumaan viedyt ylimääräiset tai liian suuret käsimatkatavarat eivät ole aiheuttaneet matkustajalle lisämaksuja. Kati Enkovaaran mukaan Norwegianin lennoilla tullaan jatkossa kuitenkin veloittamaan selkeästi ylimääräisistä käsimatkatavaroista.

– Jos matkatavara sisältyy lipun hintaan ja on sallitun kokoinen niin se ei tule tulevaisuudessakaan maksamaan ekstraa, hän sanoo.

Käsimatkatavaroista valitetaan harvoin

Kati Enkovaaran mukaan matkustajat suhtautuvat yleisesti ymmärtäväisesti matkustamon ahtauteen.

– Lomamatkalaisille ruumaan menevistä käsimatkatavaroista ei ole niinkään haittaa. Heillä ei välttämättä olekiire sinne hotellille, mutta jos on bisnesmatkustajasta kyse, niin on ikävämpää, jos on kiire kokoukseen tai johonkin tärkeään tilaisuuteen.

Myös SAS:in lehdistöpäällikön Freja Annamatzin mukaan useimmat asiakkaat hyväksyvät, että käsimatkatavaroita pitää joskus viedä ruumaan.

– Turvallisuus on aina tärkeintä.

Valituksia käsimatkatavaroihin liittyen tulee myös Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) melko vähän. Viime vuoden tammikuusta lähtien virastolle on lähetetty 35 ilmoitusta matkatavaroihin liittyen ja käsimatkatavaroihin liittyen pelkästään 14. KKV käsitteli yhteensä vajaat 2 000 lentomatkustamiseen liittyvää valitusta viime vuonna.

Kööpenhaminaan matkaavan Eija Funckin mielestä on hyvä oppia pakkaamaan vähemmän tavaraa mukaan matkalle. Markku Pitkänen / Yle

Euroopan kuluttajakeskukseen tulee viestintäjohtajan Leena Lindströmin mukaan myös harvoin valituksia matkatavaroihin liittyen.

– Puhutaan 60–70 valituksesta vuodessa maksimissaan. Käsimatkatavaroihin liittyen valitukset ovat todella harvinaisia. Valitukset liittyvät lähinnä siihen, että matkatavara on vaurioitunut tai viivästynyt.

Lentojen myöhästymisiin ja peruutuksiin liittyviä yhteydenottoja tulee Lindströmin mukaan noin neljä päivässä.

Sääntöjen noudattamista ei valvota kovin tarkkaan

Useimmille turistiluokan lennoille saa ottaa käsimatkatavarana mukaan yhden laukun, joka painaa maksimissaan kahdeksan kiloa. Sen lisäksi koneeseen saa tuoda yhden henkilökohtaisen tavaran, joka voi olla esimerkiksi istuimen alle mahtuva käsilaukku.

– Seuraamme määräysten noudattamista käytännössä jokaisella lennolla. Aivan sentin tarkkuudella ei aleta laukkuja mittaamaan, mutta painoja tarkistetaan esimerkiksi silloin, kun asiakas käy meidän lähtöselvityspisteellämme, sanoo Finnairin Timo Rissanen.

SAS:in lehdistöpäällikkö Freja Annamatz kertoo, että välillä haastavia tilanteita voi syntyä matkustajien tietämättömyyden takia.

– Välillä matkustajat tulevat lennolle liian painavien, isojen tai liian monen matkatavaran kanssa. Matkustamohenkilökunta muistuttaa rajoituksista tarpeen mukaan erillisellä kuulutuksella, hän kertoo sähköpostitse.

Helsinki-Vantaalla matkustajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että lentoyhtiöt valvovat rajoituksia melko löyhästi.

Jenni Föhr-Suomalainen valitsi matkalaukkunsa sen mukaan, että laukun saa varmasti matkustamoon. Tähän mennessä laukku ei ole kertaakaan joutunut ruumaan. Markku Pitkänen / Yle

–Monesti näkee sitä, että on lentolaukku, reppu ja vielä erillinen läppärilaukku siihen päälle, sanoo Kööpenhaminaan matkaava Jenni Föhr-Suomalainen.

Föhr-Suomalaisen mielestä valvonnan tarkkuus riippuu paljon lentokentästä.

– Esimerkiksi kun lennettiin New Yorkiin, niin täältä kun lähdettiin, ei oltu niinkään tarkkoja, mutta siellä päässä oltiinkin sitten supertarkkoja siitä, että se laukku ei ylitä sitä kahdeksaa kiloa. Olen osannut varautua siihen, enkä ole joutunut maksamaan lentokentällä sakkomaksuja, sanoo Jenni Föhr-Suomalainen.

Eija Mäkeläisen mukaan Finnair on tarkempi käsimatkatavaroiden suhteen kuin muut yhtiöt.

– Minusta se on ihan oikein. Aina vähän arveluttaa näillä muilla lentoyhtiöillä matkustaminen, kun se on vähän kirjavampaa. Siellä hienot rouvat tulevat isojen paperikassien kanssa ja heidät päästetään lennolle. Sitten saa itse jännittää mahtuuko oma laukku mukaan, hän sanoo.

Rajoituksia ei olla vielä muuttamassa

Vuonna 2015 Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA lanseerasi lentoyhtiöille suosituksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan käsimatkatavaran kokoa on pienennettävä, jotta kaikilla matkustajilla olisi mahdollisuus saada käsimatkatavaransa matkustamoon yli 120-paikkaisissa lentokoneissa.

Finnair ei Timo Rissasen mukaan ole nähnyt tarvetta reagoida suositukseen mitenkään.

Jaani Lampinen / Yle

– Seuraamme jatkuvasti, miten tilanne kehittyy sekä omilla lennoillamme ja miten alalla yleisesti tämä asia kehittyy. Sen mukaan reagoimme tarvittaessa. Näköpiirissä ei ole tähän liittyviä päätöksiä, sanoo Rissanen.

– Fakta on se, että kaikki matkatavarat ei aina mahdu kyytiin. Olisi tietenkin ratkaisu, että pienennettäisiin sitä sallittua tavaramäärää, Kati Enkovaara sanoo.

Kesälomasesongin ollessa vielä kuumimillaan Finnairin Timo Rissanen kehottaa lentomatkustajia miettimään etukäteen, miten matkalle voisi lähtökohtaisesti ottaa vähemmän tavaraa.

– Käsimatkatavaroissa kannattaa aina kuitenkin pitää matkustusasiakirjat, avaimet ja lääkkeet, hän listaa.

