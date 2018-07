EU joutuu miettimään taktiikkaansa Trumpin uhkaillessa autotulleilla – Juncker matkustaa Washingtoniin neuvottelemaan

EU:ssa on tuskin toivuttu Yhdysvaltain presidentin vierailusta, kun katseet on käännetty jo seuraavaan kohtaamiseen.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker matkustaa ensi viikon keskiviikkona Washingtoniin keskustelemaan kaupasta presidentti Donald Trumpin kanssa.

Juncker ja Trump keskustelevat komission mukaan yhteistyöstä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Aiheina ovat muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikka, terrorismin ehkäiseminen, energiaturvallisuus ja talouskasvu. Erityisesti heidän odotetaan keskustelevan transatlanttisista kauppasuhteista, jotka ovat heikentyneet Trumpin valinnan jälkeen.

Yhdysvallat ja EU ovat ajautuneet lähelle kauppasotaa sen jälkeen kun Trump päätti nostaa EU:sta tuodun alumiinin ja teräksen tulleja kesäkuun alussa.

Muutamia viikkoja myöhemmin EU nosti vastatoimena tiettyjen amerikkalaistuotteiden tulleja samassa suhteessa. Trump on uhannut myös autojen tullien korotuksilla.

Tullikeskusteluissa jännitteitä ilmassa

Trump kertoi viime viikolla Naton tiedotustilaisuudessa, että kyse olisi neuvotteluiden aloittamisesta.

– Jos he eivät neuvottele hyvin aikein, me teemme jotakin liittyen niihin miljooniin autoihin, jotka saapuvat maahamme, Trump uhkasi.

Euroopan unioni on tähän asti ollut hyvin tiukka siitä, että se ei neuvottele "ase ohimolla".

EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula tulkitsee, että ensi viikon tapaaminen kertoo käytännöllisemmästä linjasta, jonka EU on ottamassa.

Autotullien korotusten uhka voi leijua ilmassa vielä kuukausia. Ylikarjula ennakoi, että Yhdysvalloissa pidetään silmällä kongressin välivaaleja, jotka ovat marraskuussa.

Ennen vaaleja Trump saattaa pyrkiä jonkinlaiseen näyttävään ulostuloon. Ulospääsytienä voisi Ylikarjulan mukaan olla se, että EU ja Yhdysvallat käynnistävät neuvottelut tietyistä tulleista.

– Trumpilla on vahva mandaatti kauppapolitiikan puolella. Ei voida myöskään pois sulkea sitä, että hänet valitaan toiselle kaudelle, Ylikarjula perustelee.

Sektorikohtaisten neuvotteluiden käyminen tulleista on EU:lle kuitenkin vaikea päätös, koska jäsenmailla on keskenään erilaisia intressejä. Kauppaneuvotteluiden rajaaminen tulleihin on myös vastoin tavoitetta laajoista vapaakauppasopimuksista. EU on neuvotellut viime vuosina laajoista sopimuksista, joissa sovitaan kaupan ehdoista paljon tulleja laajemmin.

Tiistaina allekirjoitetussa Japanin sopimuksessa on esimerkiksi sovittu myös tuotteiden turvallisuudesta ja ympäristön suojelun periaatteista.

Uudessakaupungissa rikotaan ennätyksiä

Kauppapolitiikan epävarmuus ei ainakaan vielä ole vaikuttanut työhön Uudenkaupungin autotehtaalla. Ihmisiä on palkattu lisää ja tänä vuonna ollaan rikkomassa jälleen uusi tuotantoennätys, sanoo viestintäpäällikkö Mikael Mäki.

– Seurataan tilannetta ja sen kehittymistä, mutta tilanne on hyvin epävarma.

Vaikka Yhdysvallat nostaisikin autotulleja, olisivat vaikutukset tehtaaseen kiinni markkinoiden ja ennen kaikkea tilaajan eli Daimlerin päätöksistä. Valmet Automotive valmistaa Uudessakaupungissa Mercedes-Benzin neljännen sukupolven A-sarjan autoja ja GLC-katumaastureita.

Viime vuonna autoja lähti maailmalle 90 000 ja tänä vuonna määrä Mäen mukaan ylitetään.

Yhdysvallat nosti muun muassa EU:sta tuodun alumiinin ja teräksen tulleja kesäkuun alussa. Muutamia viikkoja myöhemmin EU nosti vastatoimena tiettyjen amerikkalaistuotteiden tulleja samassa suhteessa.

Seuraava askel kauppasodassa olisi, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa autojen tullikorotuksista.

