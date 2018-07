Venäläistutkija: "Trump ei pääse eroon maineesta presidenttinä, joka voitti Putinin ansioista"

MoskovaYhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huipputapaaminen herätti jyrkkää kritiikkiä lännessä, kun Donald Trump tuntui luottavan Vladimir Putiniin enemmän kuin omiin tiedustelupalveluihinsa.

Venäjällä tunnelmat ovat olleet rauhallisemmat, mikä ei ole ihme, kun Putinia on pidetty kokouksen voittajana.

Paikalliset asiantuntijapiirit ovat pikemminkin rauhoitelleet ylenpalttisia odotuksia kokouksen tuloksista.

– Tapaaminen itsessään oli jo menestys, sanoi Venäjän kansainvälisten asiain neuvoston RSMD:n johtaja tiistaina pidetyssä keskustelutilaisuudessa. RSMD on Venäjän ulkoministeriötä lähellä oleva ajatushautomo.

Muutos lähtee huipulta

Presidenttien tapaaminen oli tärkeä, koska Venäjän ja Yhdysvaltain suhteissa mikään ei liiku ilman korkeimman tason tapaamisia, Kortunov sanoo.

– Niin oli aina, jo neuvostoaikaan, Kortunov sanoo ja luettelee Nixonin ja Brežnevin, Reaganin ja Gorbatšovin ja Neuvostoliiton jälkeen Clintonin ja Jeltsinin tapaamiset.

Presidentit tapaavat, vasta sitten byrokratia lähtee liikkeelle, diplomaatit, virkamiehet, sotilaat ja tiedustelijat ryhtyvät töihin, ja jokin suhteissa alkaa muuttua. Näin Kortunov toivoi nytkin tapahtuvan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kuvattuna yhteisessä lehdistötilaisuudessa presidentilinnassa 16. heinäkuuta. Valery Sharifulin / AOP

– Siitä tulee hyvin vaikea ja hidas prosessi. Ikävä kyllä nopeita positiivisia tuloksia vakavasti otettavassa mittakaavassa ei ole odotettavissa, Kortunov sanoi.

– Silti ilman huippukokousta ei olisi mahdollisuutta edes vähäisiin tuloksiin. Siksi tapaaminen on menestys sekä venäläisille että yhdysvaltalaisille diplomaateille.

Vähän konkretiaa

Kortunov sanoi, että kokoukseen liitettiin jo alun perin liian paljon spekulaatioita, liian korkeita odotuksia ja pelkoja. Asiantuntijat olivat varovaisempia arvioissaan, jo siksikin, että Yhdysvaltainkaan presidentin valta ei ole rajaton.

Trump ja Putin eivät tapaamisessaan Helsingissä sopineet lopulta juuri mistään konkreettisista asioista. Kaikki jätettiin tulevien tapaamisten ja työryhmien työksi.

Venäjä näkee nyt mahdollisia yhteistyösuuntia muun muassa Syyrian sodassa, jossa maat ovat aiemmin kannattaneet eri osapuolia.

Talouden alalla presidentit esittivät mahdollisuuden perustaa liikemiesneuvoston edistämään taloussuhteita. Vaikka pakotteita ei purettaisi, tämä lähettäisi viestiä, että kaikki pakotteiden ulkopuolelle jäävä liiketoiminta on hyväksyttyä.

Kaatuuko liennytys liennyttäjään?

Kompastuskivi haaveille liennytyksestä saattaa olla Trump itse.

Yhdysvaltain presidentti on kietoutunut vyyhtiin, jossa tutkitaan, saiko hänen kampanjansa vetoapua Venältä.

– Tästä maineesta presidenttinä, joka voitti Putinin ansiosta, hän ei pääse eroon, Venäjän tiedeakatemian Yhdysvaltain ja Kanadan instituutin johtaja Valeri Garbuzov sanoi.

Trumpin ja Putinin tapaaminen ja yhteinen rintama yhdysvaltalaisjournalistien kysymysten edessä ei ollut omiaan hälventämään epäilyksiä.

Garbuzov muistutti, että merkittävä osa Yhdysvaltain poliittisesta eliitistä, eritoten demokraateista, vastusti huippukokousta jo periaatteesta.

– Tämän eliitin osan mielestä tapaaminen osoitti, että Trump on Putinin taskussa, Garbuzov sanoo. Näin kaikki Trumpin askeleet Venäjän suuntaan tulkitaan väistämättä todisteiksi hänen Venäjä-yhteyksistään, suoranaisesta petturuudestaan.

– Se on paha. On paha, että Yhdysvaltain poliittisen eliitin keskuudessa on sellainen käsitys. Se voi torpedoida kaikki toiveet, joita kaikki normaalit ihmiset asettivat tälle alustavalle tapaamiselle, Garbuzov pahoittelee.

– Tämä tarina voi estää normaalien, rakentavien suhteiden palauttamisen kahden valtion välillä.

Moskovassa pidetyssä keskustelutilaisuudessa Garbuzov kehottikin yleisöä välttämään illuusioita.

– Pitää katsoa tapahtunutta selväjärkisesti ja nähdä Trumpin ja Venäjän mahdollisuuksien rajat tässä tilanteessa.

