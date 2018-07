Niinistö purki somessa tuntojaan huippukokous-ruljanssin jälkeen: "Korviini jäi soimaan erityisesti erään amerikkalaissenaattorin sanat"

Trump pyörsi Helsingin kohupuheitaan väittämällä seonneensa sanoissa – hyväksyy nyt tiedustelutiedot Venäjän sekaantumisesta vaaleihin

Trump vakuutti tukeaan Yhdysvaltojen tiedusteluorganisaatioille ja kertoi uskovansa Venäjän vaalivaikuttamiseen. Trump selitti maanantaista kohua herättänyttä lausuntoaan väittämällä, että tuli sanoneeksi "would", kun tarkoitti "would not".